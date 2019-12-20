В последние несколько дней главной темой обсуждения для египетских политических аналитиков стало решение президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси назначить своего старшего сына Махмуда своим военным атташе в России. Оппоненты ас-Сиси интерпретируют это как ссылку для сына, который, на их взгляд, потерял значимую позицию в руководстве структур безопасности Египта.

Roe.ru Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35

Сторонники ас-Сиси — мы согласны с этой позицией — обращают внимание, что новый военный атташе будет, с одной стороны, в тесном контакте с российскими военными и разведывательными кругами и одновременно будет иметь «короткий ход» лично на президента Египта. Но главное, — эти круги отмечают, что назначение в Москву на военно-дипломатический пост прямого наследника (напоминаем, мы говорим о восточной военной автократии) соответствует политике президента Египта по развитию отношений со сверхдержавами.

Отставка бывшего президента Египта Хосни Мубарака в 2011 году при активном поощрении со стороны тогдашнего президента США Барака Обамы была расценена военными, разведывательными и силовыми кругами Египта, лидером которых был фельдмаршал ас-Сиси, как плохие новости для тех, кто всегда считал себя союзником Америки. Возникло ощущение, что Египет больше не может доверять США столь безоглядно, как делал это несколько десятилетий.

Когда ас-Сиси пришел к власти, он начал проводить политику более тесных связей с консорциумом мировых держав, прежде всего — и в целях чего — покупать оружие из более чем одного источника. Так он смог сблизиться с Францией, Индией и Китаем. Но его смещение в сторону России выглядит наиболее значительным. Президент Египта выбрал именно Россию для строительства четырех ядерных реакторов для гражданского атомного проекта в районе Эль-Дабаа, недалеко от Александрии. Он согласился привлечь Россию к строительству крупного делового комплекса на берегах Суэцкого канала — это не говоря о закупках оружия у России.

Рано или поздно такая политика должна была привести к конфликту с США — и этот конфликт стал почти точной копией такого же, только чуть более шумного, конфликта, который разгорается между Америкой и турецким президентом Реджепом Эрдоганом. С единственной, но крайне важной поправкой — фактор Израиля.

Дональд Трамп

Конфликт перешел в острую фазу, когда в июне США отказались продавать египтянам истребители F-35, ссылаясь на контракт Каира на покупку у русских комплексов С-400. При этом президент Трамп отмечал, что ситуацию создала именно непродуманная политика предшествовавшего демократического президента Барака Обамы. В ответ на это ас-Сиси обратился к России с предложением купить Су-35 — о чем, к слову, недавно заявили и турки.

Реакция была быстрой: госсекретарь и министр обороны США официально предупредили ас-Сиси, что, если он пойдет на российскую авиационную сделку, это может «негативно повлиять на американскую помощь Египту».

И вот именно это — решение Египта и крайне вероятное решение Турции, в случае отказа американцев продать им F-35, обратиться к русским с запросом на покупку Су-35-х — сформировало для американцев цугцванг.

Если Египет заключит сделку с русскими по самолетам, и в результате США сократят помощь Египту, Вашингтон потеряет рычаг давления на Каир, которым Америка как бы обеспечивала мирное соглашение Египта с Израилем. Не то чтобы между Каиром и Иерусалимом без американцев земля треснет — отношения Египта и Израиля сегодня более чем крепки, потому что из них давно ас-Сиси и Нетаньяху вынесли всю идеологию, оставив голую прагматику. Но вот американцам тут точно с этого момента станет ловить нечего — взрослые мальчики, сами друг с другом договорятся.

Kremlin.ru Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин

Если же Вашингтон сдастся ас-Сиси и продаст ему F-35, это повредит давнишнему принципу, который принципиально важен для поддержки американским еврейским лобби всех администраций любой партийной принадлежности — обеспечение того, чтобы Израиль сохранял своё качественное военное доминирование в регионе.

И сыграть на том, что Каир и Анкара — непримиримые противники в борьбе за влияние в макрорегионе, Вашингтон не может — противники-то они противники, а в отношении интриги «35 — Су или F» ведут себя так, словно до минуты согласовывали общую тактику.

В этой ситуации и Эрдогану, и ас-Сиси важно точно, пошагово координировать игру с Москвой — и в риторике, и в фактических шагах по закупке С-400 и, возможно, истребителей. И важно обеспечить сохранение приоритетных отношений с Москвой в том случае, если они прожмут Трампа на поставку американских самолетов. Вот для этого Эрдоган встречается с Путиным чуть ли не каждый месяц, а ас-Сиси отправил своего сына в Россию в роли военного атташе.

Аналитическое бюро RE: Ports