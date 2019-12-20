Ни для кого не секрет, что администрация президента США Дональда Трампа испытывает неприязнь к международным соглашениям, в частности к соглашениям о контроле над вооружениями. Можно привести множество примеров. Переговоры с Россией о возможном продлении действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений 2010 года зашли в тупик, США официально вышли из ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), Трамп вывел США из ядерного соглашения с Ираном, а теперь Договор по открытому небу оказался под угрозой. Если США выйдут из Договора по открытому небу, то они совершат ошибку, пишет полковник ВВС США в отставке Дана Стракман в статье для издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

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Договор по открытому небу, действующий с 2002 года, подписали 34 участника, в основном европейские государства, но также, что наиболее важно, США и Россия. Режим «открытого неба» позволяет осуществлять полеты над территорией государств-участников, чтобы снизить опасения по поводу возможного наращивания военной мощи и потенциального нападения. Информация, полученная во время этих полетов, предназначена для свободного распространения среди стран-участников, что позволяет обеспечить определенную степень прозрачности и (надеюсь) доверия.

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Критики Договора по открытому небу утверждают, что Россия ограничивает полеты над своими территориями, продолжая при этом совершать полеты над территорией США, в результате чего американцы предоставляют слишком много информации, а Россия — слишком мало. Критики также утверждают, что договор предоставил России решающее стратегическое преимущество, поскольку они регулярно могут изучать критическую инфраструктуру США (однако стоит отметить, что США ограничили полеты российских ВВС над некоторыми районами на Гавайях и Аляске).

С точки зрения бюджетных расходов США может показаться бессмысленным дальнейшее инвестирование в режим «открытого неба». В настоящее время Соединенные Штаты используют два стареющих самолета в рамках «открытого неба», для замены которых, по некоторым оценка, потребуется $125 млн. Сенатор Том Коттон согласен с тем, что Россия подрывает договор, ограничивая полеты над уязвимыми в военном отношении районами. По мнению Коттона, США должны в одностороннем порядке вывести и реинвестировать эти деньги, чтобы увеличить свою «боевую мощь». Кроме того, США обладают огромными разведывательными возможностями, поэтому маловероятно, что два самолета, которые летают по предсказуемым территориям, могут оказать значительную помощь при сборе информации. Наконец, другие критики договора утверждают, что, учитывая несоответствие наших спутниковых возможностей с возможностями России, Москве нужны полеты в рамках «открытого неба» гораздо больше, чем Вашингтону.

Сторонники договора, однако, указывают на «открытое небо» как на один из последних пережитков контроля над вооружениями, который обеспечивает определенную стабильность благодаря прозрачности и обмену информацией. Договор разработан для облегчения передачи изображений всем странам-участникам, предоставляя некоторым странам доступ к информации, которую они иначе не смогли бы получить. Это большой плюс для тех участников договора, которые хотят получать изображения быстро и без обычных громоздких усилий, связанных с получением информации из других источников.

Соединенные Штаты должны остаться в Договоре по открытому небу, потому что это важнее, чем конкуренция с Россией. Мир наблюдает за исчезновением многочисленных соглашений, включая соглашения о контроле над ядерными вооружениями. Выход из Договора по открытому небу вызовет тревогу среди европейских членов, которые считают, что Договор по открытому небу — это одно из последних действующих соглашений, предусматривающих прозрачность и диалог между двумя ядерными сверхдержавами, между которыми находится ЕС. Неудивительно, что многие европейские страны, подписавшие Договор по открытому небу, отчаянно призывают США спасти этот договор.

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Договор по открытому небу имеет разведывательную ценность, но, возможно, что еще более важно, так это то, что данное соглашение поддерживает доверие среди участников и предсказуемость действий. В связи с отсутствием четкой возможности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, действие которого истекает в 2021 году, Договор по открытому небу приобретает дополнительную значимость.

И давайте не будем забывать о других ядерных державах. Согласится ли КНДР на переговоры с США, если у Пхеньяна сложится впечатление, что Вашингтон в любой момент может отказаться от долгосрочных договоров? Лидерство означает ответственность, и если Соединенные Штаты хотят, чтобы другие страны вели себя ответственно, то им следовало бы понять, что разрешение споров по важным договорам о контроле над вооружениями, включая Договор по открытому небу, имеет здесь решающее значение.