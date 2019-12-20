Вечером 19 декабря в центре Москвы произошло нападение на здание Федеральной службы безопасности России. По предварительной информации, преступник действовал в одиночку. В результате его действий один человек погиб, пятеро ранены. Среди пострадавших есть один гражданский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лубянская площадь вечером 19 декабря

Стрелок использовал охотничий карабин «Сайга-12М». Также у него при себе был рюкзак. Выстрелы производились не только прицельно, но и по фасаду здания спецслужбы. Опустошив обойму, он перезаряжал оружие. В ходе перестрелки нападавший был ликвидирован.

До поздней ночи и утра движение на Лубянской площади, улицах Большая Лубянка, Сретенка, Солянка и Китайгородский проезд было перекрыто. Не работали некоторые выходы станции метро «Лубянка». На час раньше закончил работу магазин «Детский мир». Был блокирован доступ к смотровым площадкам.

Цитата из видео на svoboda.org Полицейские ограждения в районе здания ФСБ на Лубянской площади

По данным СМИ, предполагаемого стрелка зовут Евгений Манюров. Ему 39 лет, он проживал в подмосковном Подольске.

Мужчина с детства занимался единоборствами и увлекался стрельбой. Около месяца назад он принял участие в турнире, на котором занял третье место. На странице в соцсети «ВКонтакте», открытой на имя Манюрова, указано, что он обучался в Российской академии правосудия (нынешнее название — Российский государственный университет правосудия). Кроме того, являлся слушателем курсов в Высшей школе экономики.

Евгений Манюров занимался охранной деятельностью, работал в нескольких охранных предприятиях Москвы и Московской области. Также на тёзку стрелка зарегистрировано ИП.

Эксперт ИА REGNUM, офицер запаса, отметил, что по характеру обращения с оружием, судя по кадрам, снятым очевидцами на видео, стрелок являлся левшой.

Издание «Комсомольская правда» указывает, что по месту жительства предполагаемого стрелка зарегистрировано семь единиц оружия. Среди них — газовое, травматическое, гладкоствольное и нарезное.

В квартире, где Евгений Манюров проживал вместе с матерью, ночью на 20 декабря, по информации ряда СМИ, прошли обыски.

Мать Евгения Манюрова рассказала журналистам о сыне. По её словам, он вёл замкнутый образ жизни, близких друзей не имел, в основном занимался работой и хобби. Хорошо знал английский язык.

«Работал сразу в нескольких охранных фирмах, но потом отовсюду уволился. В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски», — приводит слова женщины «КП».

Цитата из видео на YouTube Спецназ на Лубянской площади

От коллеги сына она узнала, что Евгений уволился с последнего места работы, однако его могли привлечь внештатно.

Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Соколович заявил, что у его воспитанника имелись все необходимые документы, подтверждающие вменяемость.

Соколович рассказал «КП», что Манюров около пяти лет владел гладкоствольным охотничьим ружьём калибра 7,62 мм с разрешительными документами. При этом в клубе занимался недавно, около трёх месяцев. По оценке специалиста, стрелял плохо.

Тренер рассказал ещё об одной особенности спортсмена-любителя — он не снимал верхнюю одежду, чёрный плащ с капюшоном, когда вёл стрельбу. На предложения снять одежду отвечал отказом, объясняя, что ему так удобнее.

По факту нападения Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат. О мотивах стрелка пока ничего не известно.