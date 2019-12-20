



Рембрандт. Апостол Павел в темнице. 1630

Сегодня, 20 декабря, на литургии читаем первую главу Второго послания Тимофею апостола Павла. Воздержимся на сей раз от полной цитаты, выделим лишь одну строчку:

Слова из стиха тринадцатого, переведенные здесь «держись образца здравого учения», следует понимать как более конкретное указание на то, что всегда следует иметь в основе своих рассуждений, а именно: «Образцом имей здравый смысл (υγιαινόντων λόγων), что усвоил от меня», во множественном, правда, числе — «здравые смыслы». Иметь здравый смысл и придерживаться здравого учения (διδασκαλία̣) апостол призывает постоянно своих друзей Тимофея и Тита, в посланиях к которым этот призыв звучит чаще всего, например: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням» (2Тим.4:3), «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением» (Тит.2:1), а также — 1Тим.1:10, 1Тим.6:3, Тит.1:9.

Здравый смысл, здравое учение апостол Павел противопоставляет искусственным умозрительным и бессодержательным интеллектуальным конструкциям, лжеименному знанию иначе. Но что здесь имеется в виду? Сейчас скажут, что «здравое учение» сполна изложено в сочинениях святых отцов и в постановлениях соборов. Павел, по счастью, еще не знал наверняка, хоть и предвидел (2Тим.4:3), что вся интеллектуальная деятельность Церкви скукожится настолько, что ничего не останется, как пережевывать две-три посторонние и необязательные мысли, многословием растекшиеся в тоннах «злободневных» проповедей. Апостол имел в виду, конечно, тот метод, которому сам следовал, обучая тому своих друзей и учеников. А именно — рассудительность.

Василий Суриков. Апостол Павел объясняет догматы веры в присутствии царя Агриппы, сестры его Береники и проконсула Феста. 1875

Рассмотрим один из примеров рассуждения Павла, достаточно заметный, известный и оттого еще весьма спорным выглядящий в наше время:

Согласимся, что аргументация апостола в наше время выглядит довольно наивной и неубедительной. «Здравый смысл» обнаружить довольно сложно, при чем тут головной убор и в какой связи он находится с «честью» или «позором»? В наши дни аргументация Павла, его призыв «рассудить», уже не выглядят особенно убедительно, посему и понимается исключительно как наказ, сам по себе не совсем и понятный, просто на веру. Сейчас женщина «власть над собой мужа» в виде покрывала вряд ли оценит, да и вообще вряд ли оценит хоть какую над собой власть, поэтому и покрывается лишь потому, что так велено. Униформа такая в Церкви: платок и юбка.

В прошлый раз мы говорили о том, что Павел крайне негативно относится к тому, чтобы достигать равенства между людьми методами несовершенного общества, то есть искусственным способом, «политической борьбой». Здесь, в послании Коринфянам, речь, по сути, о том же самом. Павел явно угадывает желание женщин-христианок «уравняться» с мужчинами, перенимая самые внешние признаки. Раз уж речь пошла о равенстве во Христе, то почему мы должны делиться еще и на мужчин и женщин? Так, видимо, ставился вопрос, ставя мужчин в некоторое недоумение. Потому как вроде бы — да, логично, делиться не надо. И мужчины запрашивают Павла: что со всем этим делать? Тем более что не суфражистки первыми поставили вопрос о равенстве полов. Еще Ветхий Завет осуждает перенимание как женщинами мужских привычек, так и мужчинами женских (Втор. 22:5).

Адам и Ева

Аргументация Павла против такого «равенства» отсылает к Писанию с подтверждением естественности, природности «неравенства». Признаемся честно, что аргументация апостола формально остается слабой. У женщины хорошо растут волосы на голове, и она не лысеет со временем, поэтому, считает апостол, это знак самой природы, что женщина нуждается в покрывании головы. Мужчинам же от природы положено нередко облысеть, поэтому и покрываться не надо, природа указывает на это. Если женщина хочет «сравняться» и голову не покрывать, пусть уж имитирует мужскую лысину, становясь непривлекательной, некрасивой. Так аргументирует Павел. Мы видим, что быть остриженной, обритой на то время считалось у женщин еще постыдным — «а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». По этой причине аргументация и работает. Так же убедительной выглядит отсылка к Писанию.

Но в целом, повторим, аргументы слабые, в наше время вообще не зацепят. Женщина нынче запросто обреется и гвоздь в ноздрю вставит и будет даже считаться красивой, по меньшей мере самой себе. Тема «равенства полов» крайне сложна, ее очень непросто аргументированно изложить. Но «здравый смысл» для апостола, очевидно, видится в том, что сама природа указывает на «неравенство». Из которого, естественно, не следует угнетения одних другими, но факт остается фактом. «Неравенство» очевидно, и оно — природно.

Человек старается сильно ускорить, поторопить социальные изменения. Его ум перестраивается на новые отношения куда скорее, чем приспосабливается естество, которое сотни тысяч лет эволюции приобретало инстинкты и свойственные инстинктам модели отношения и внешнего поведения. Как вопрос «социального равенства», так и «равенства полов» не следует решать «законодательно», то есть резко изменив модель отношений, выражающуюся в том числе во внешних признаках. Павел настаивает на том, что с этого не следует начинать, видя вообще единственно правильный путь — налаживать и создавать добрые отношения.

Данте Габриел Россетти. Дева Святого Грааля. 1874

Поверхностно усвоив «свободу и равенство», женщины полезли сразу в учителя. Это видно из предупреждений Павла и даже требований прекращать это дело: «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии» (1Тим.2:11−12). «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих; ибо неприлично жене говорить в церкви» (1Кор.14:34−35). Упомянутый здесь апостолом «закон» принято соотносить с указанием на Быт.3:16, где Бог ставит женщину в подчинение мужу после грехопадения. Павел, как мы знаем, прохладно относится к законам «духовным», «моисеевым», противопоставляя им законы естественные (которые и полагает Божьими), так что не исключено такое понимание, однако здесь, скорее всего, речь идет о светских законах. Внешние вряд ли оценили бы появление на улицах болтливых женщин, излагающих новое учение, бегло и в самых общих чертах освоенное, да и вообще не оценили бы разболтанность, выйди она за порог Церкви. Поэтому женщин настоятельно рекомендует обучать дома, и чтобы не спорила, а больше слушала, стараясь понять.

То же самое говорит апостол Петр, по сути проговаривая онтологическую задачу мужчины организовать интеллектуальный хаос в голове женщины, а онтологическую задачу жен видя в умиротворении мужского нередко жестокосердия: «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие… Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь». Призывая всех к единому, снисходительному пониманию задачи в своей жизни, Петр настаивает: «Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры» (1Петр.3:1−11).

Вопрос взаимоотношения полов как прежде, так и ныне, требует к себе подхода здравого и чуткого. Тут уже много порушено, и складывающаяся, надвигающаяся и, порою, уже имеющая место быть неестественность отношений просто выпирает наружу. Консерваторы еще вяло пытаются надеть на женщин платок с юбкой хотя бы в Церкви, модернисты активно продвигают женское священство, но все они усугубляют неестественность от непонимания всей проблемы. Не говоря уже о светских законах, которые многое поставили с ног на голову.

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Православные и Католическая церкви, сопротивляясь «духу времени», ищут способы удержать естественные отношения в рамках здравого смысла, согласуя его по инерции со своими канонами — а там он уже не совсем удерживается. Светский миропорядок и вовсе далек от этого здравого смысла, сея в эти отношения хаос и бессмыслицу. Со стороны Церкви, надо признать, тема освоена очень плохо, оттого и само «сопротивление» этому «духу времени» идет вяло и необдуманно. У нас, вроде сейчас теология внедрилась в светские дисциплины, но взамен того, чтобы выводить из глубокой комы древние тексты неизвестных внешним авторов с их извечной темой борьбы с восьмью страстями двумя способами (постом и молитвой, мы и так знаем), следовало бы, возможно, заняться будущим ученым современностью, в первую очередь социальными отношениями, используя достижения светских наук, не только гуманитарных, но и биологии, медицины, математики, чтобы в суждениях Церкви по социальным вопросам, в которых она всегда хочет выглядеть экспертом (и часто не получается), в первую очередь виделся бы здравый смысл. Ведь именно к этому призывает апостол Павел.