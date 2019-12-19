До конца 2019 года на подписи у президента Владимира Путина должны оказаться два базовых документа: Основы государственной политики России в Арктической зоне и Стратегия развития Арктической зоны до 2035 года. О том, что принципиально нового может появиться на арктическом направлении, корреспондент ИА REGNUM расспросил в Санкт-Петербурге генерального директора Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Александра Стоцкого на полях IX Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

ИА REGNUM: Вы постоянный участник Международного форума «Арктика: настоящее и будущее». Отличался ли он чем-то от предыдущих, и если да, то чем?

Главное отличие нынешнего форума — присутствие руководителя, отвечающего конкретно за арктическое направление государственной политики. Напомню, до начала нынешнего года функции формирования политики в Заполярье были «размазаны» по ряду министерств и ведомств. Однако в феврале значительное количество арктических вопросов перешло в ведение Минвостокразвития, а для их курирования была создана должность профильного замминистра, которую занял Александр Крутиков. Личное участие человека, ежедневно занимающегося арктическими делами, бесспорно, позволило добавить мероприятию предметности и, смею надеяться, может положительно сказаться на его реальном, практическом «выхлопе».

Minvr.ru Александр Крутиков

Ещё одно важное обстоятельство, заметно повлиявшее на ход форума, — недавнее завершение работы над подготовкой Стратегии развития АЗРФ до 2035 года, к разработке которой экспертный центр ПОРА имел самое непосредственное отношение. Собственно, форум стал своего рода трибуной для анонсирования важнейших положений этого документа. Так, Александр Крутиков представил 10 основных приоритетов развития АЗРФ, поддержке которых министерство будет уделять особое внимание. В целом, можно утверждать, что если на предыдущих мероприятиях собравшиеся больше говорили о проблемах, то теперь — о решениях.

ИА REGNUM: Есть критическое мнение, что подобные форумы не приносят никакой практической пользы и это лишь «колыхание воздуха» и «удовлетворение местечковых амбиций». Можете возразить?

Да, есть такое мнение, и оно, увы, возникло не на пустом месте. Проблема в том, что в ряде случаев так и выходит: люди проводят мероприятие, получают желаемую прессу, — и на этом всё заканчивается. Чтобы этого избежать, необходима кропотливая работа и до, и после мероприятия; вообще, оно должно быть лишь одним из этапов продолжительного, безостановочного процесса, направленного на выработку оптимальных решений в отрасли. По итогам таких крупных встреч должны формироваться новые повестки, вбрасываться новые идеи, предлагаться новые рецепты преодоления проблем. Именно это я и наблюдал на петербургском форуме.

Gov.spb.ru IX Международный форум «Арктика настоящее и будущее». Санкт-Петербург. 2019

ИА REGNUM: Давайте обратимся ближе к стратегии «Арктика 2035». Вы довольны результатами взаимодействия с Минвостокразвития и регионами? Все ли задуманное удалось реализовать в ходе работы над ней?

Вполне доволен. Взаимодействие шло в слаженном режиме, любые вопросы и шероховатости, даже если они и возникали по ходу совместной работы, легко преодолевались. Пожалуй, я бы отметил всеобщее желание сделать реально нужное и полезное дело, установку на конечный результат. Порадовал стиль руководства и федеральных, и региональных, и местных органов власти — минимум бюрократизма, максимум открытости и стремления внести свой вклад в общее дело.

При этом, говоря о разработке Стратегии, я бы особо выделил участие в ней людей без регалий и должностей — жителей Арктики и прочих регионовнашей страны.

Общественное и экспертное обсуждение было направлено именно на то, чтобы в формировании документа поучаствовали не только чиновники, но и представители бизнеса, общественности и просто неравнодушные и активные россияне. Скажу честно, мы опасались определенной инертности, но людиоправдали наши самые смелые ожидания, подав через интернет-платформу, запущенную ПОРА, более 650предложений. Немалая их часть попала в итоговые рекомендации ПОРА, которые ушли в Минвостокразвития.

tpsdave Ледокол в Арктике

ИА REGNUM: По поводу предыдущей стратегии (до 2020 года) было много критики, в том числе и на форуме. Чем принципиально будет отличаться нынешняя стратегия «Арктика 2035», и где гарантия, что ее не постигнет судьба предшественницы?

Предыдущий документ, к сожалению, проиллюстрировал известную поговорку «первый блин комом». У его авторов имелось общее понимание того, что АЗРФ — это очень важный макрорегион, но не было чёткого представления о заполярнойспецифике. Надо учитывать, что на момент разработки многие вещи делались впервые — отчасти интуитивно, на ощупь. Из-за всего этого Стратегия-2020 получилась достаточно абстрактной — а местами, пожалуй, и «беззубой».

Уверен, что теперь это в прошлом. Наработан предметный опыт, лучше отлажены коммуникации, проблемы регионов стали ближе и понятнее центру, и наоборот. Постепенно выстраивается профильный арктический сегмент управленческой вертикали — структурным оператором СМП стал «Росатом», центр принятия решений по Заполярью сместился в сторону Минвостокразвития. Как результат — на порядок большая конкретность новой Стратегии, подкрепляемая наличием ещё формирующихся, но куда более близких к арктическим вопросам государственных структур. Это даёт основания для оптимизма.