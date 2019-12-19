Продолжая начатую в предыдущем материале тему о наиболее значимых изменениях в России за прошедший 2019 год, нужно сказать об изменении течения процессов в Донбассе. В них начала проявляться некоторая поступательная динамика, временная консервация закончена.

Иван Шилов ИА REGNUM Московский кремль

То, что там происходит, есть прямое следствие событий в России. Активизация донбасского процесса — это решение российской власти. Заявление властей ЛДНР о том, что их границы устанавливаются в рамках Луганской и Донецкой областей на январь 2014 года, а те области, что заняты ВСУ, считаются временно оккупированными — это, скорее, российский фактор, чем украинский, потому что является следствием российской, а не украинской внешней политики.

Внутриукраинская борьба вокруг решений «нормандской четвёрки» запустила процесс интеграции ЛДНР с Россией. На Донбассе увидели, что все иллюзии относительно возможности как-то изменить Украину, так, чтобы в ней было место Донбассу, напрасны. В нынешнюю Украину Донбасс не вернётся, а другой Украины не будет. Значит, Донбасс будет де-факто всё более включаться в российскую экономику и всё активнее становиться фактором российской политики.

Пока на внешнеполитических фронтах Россия ведёт трудные бои и фиксирует значительные успехи, которые не могут поколебать ответные меры США в виде санкций к «Северному потоку — 2» и атаки на Россию по линии большого спорта, во внутренней политике идут ожесточённые бои за позиционное преимущество накануне трансфера-2024.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

К серьёзным изменениям следует сейчас отнести происходящее вокруг Центрального банка в целом и Эльвиры Набиуллиной в частности. Главе Банка России вменяют в вину крупные ошибки в прогнозировании инфляции, опоздание с диагностикой кредитного «пузыря» в секторе потребительских кредитов, сомнения в эффективности национальных проектов.

«Экономический рост создает бизнес, а не государство. Государственные инвестиции не могут подменить частные», — весьма некстати заявила Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, но разве можно ожидать другого от однокашницы Алексея Навального по Йелю?

Кризис доверия к Набиуллиной выразился в начавшейся среди высшего чиновничества, по свидетельству ряда деловых СМИ, дискуссии на предмет лишения ЦБ контроля над Сбербанком и передачи его контрольного пакета (50% плюс 1 акция) государству в лице Росимущества. Пока ничего не решено, но просто так подобные дискуссии во власти не возникают.

Дело в том, что, лишившись Сбербанка, ЦБ лишится и большого объёма дивидендов. А это усилит его убыточность, которая возникла из-за санации таких банков, как «Траст» и «Открытие», и на сегодня составляет 870 млрд руб. Что это, начало конца карьеры Набиуллиной или ограничение роли ЦБ накануне трансфера-2024?

Главным информационным событием года стал арест отца и сына Арашуковых, теневых воротил по теме откатов и распилов в системе Газпрома. Резонанс был таким, что в высшем руководстве газового монополиста произошли резонансные отставки, начаты многие уголовные дела. За Арашуковым последовало дело Абызова. Потом коррупционные дела пошли десятками.

Иван Шилов ИА REGNUM Рауф Арашуков

Но главным свидетельством того, что по линии борьбы с коррупцией в России намерены решать глобальные геополитические вопросы, стали обыски в офисах Михаила Гуцериева. Сей миллиардер считается связанным с интересами части высшей белорусской элиты, занимаясь финансовыми схемами от Китая до отмывания арабских и российских денег на биржах криптовалюты. Если это действительно зачистка перед объединением, то намерения у России на этот раз максимально серьёзные.

Но политическая борьба не утихает ни на минуту. Правительство, оставаясь сосредоточением делегатов от всех правящих кланов и действуя в их интересах, заявляет о намерении провести в новом году тотальную приватизацию. Причём даже не в интересах пополнения бюджета — там и так профицит.

Крупнейшие российские компании будут продаваться иностранным (то есть, конечно, американским) инвесторам из теоретических соображений — ради так называемого «укрепления институциональной структуры». А проще — ради уменьшения доли государства в экономике.

В список компаний, где либералы решили вывести государство из доли, вошли «Почта России», Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС), Россельхозбанк, Зарубежнефть, Новороссийский морской торговый порт (НМТП), «Росгеология», РЖД, Росагролизинг, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), Продинторг, аэропорт «Шереметьево», Россети, РусГидро, ФСК ЕЭС, Объединённая зерновая компания (ОЗК), Российские ипподромы, «Аэрофлот», Дом.РФ.

Jürgen Treutler Модель КА Глонасс-К на выставке CeBIT. 2011

Эксперты считают наиболее тревожными намерения продать американцам доли в ГЛОНАСС и Дом.РФ. Даже если это будут не контрольные пакеты, это возвращает американскую монополию на рынке систем спутниковой навигации и IP-телефонии в интересах Пентагона и американских спецслужб. США — стратегический противник, и вот именно его экономический блок правительства намерен впустить в ситуации гибридной войны в отечественные системы слежения за перемещением граждан РФ.

Это не просто создание условий для сбора информации о всех, кого «там» сочтут нелояльными. Это инструмент контроля за гражданами РФ, в который допускаются чужие игроки. Так и вспоминается классическое: «Что это, глупость или измена?»

Надо сказать, что советник президента России Андрей Белорусов в своём выступлении предостерегал от новой волны приватизации стратегических компаний в создавшейся экономико-политической ситуации.

Но Минфин считает иначе. И составил вышеприведённый список компаний для приватизации, а первый вице-премьер Антон Силуанов согласовал его и объявил об этом во время своего визита в Вашингтон. Навязчивая идея решать экономические проблемы России за счёт «привлечения иностранного инвестора», которому надо создать лучшие условия, до сих пор остаётся главной идеей наших системных либералов.

Они верят, что если пустить иностранцев во владение основными российскими грузоперевозчиками и компаниями по информационному контролю, то Россия немедленно рванёт в самую высь прогресса и экономического роста. Что вы будете делать с этой сектой, окопавшейся в самых недрах российской экономической власти?

Вообще, говоря словами классиков, главным итогом уходящего 2019 года стало продолжение обострения классовой борьбы либералов и всего общества, включая население и бизнес. Выразилось это в росте протестной активности населения крупных городов по локальной тематике, падении рейтинга парии власти «Единая Россия», снижении доверия власти в целом и росте скандалов с участием высших чиновников разного уровня в частности.

Всё это говорит об исчерпанности либерального тренда в российском правящем классе, запросе на социальную справедливость и высокую компетентность, что оказывается несовместимо с членством в либеральной секте свидетелей рыночного фундаментализма.

«Не тешься, товарищ, мирными днями, сдавай добродушие в брак. Товарищи, помните между нами орудует классовый враг» (В. Маяковский)

Однако в обществе по-прежнему не хватает сил сбросить с себя либеральное ярмо, и либералы продолжают навязывать свои рецепты правильного и ошибочного. Главным итогом 2019 года будет продолжение социального конфликта либералов и общества, создавая ситуацию, когда высшая власть будет искать консенсус, а либералы продолжат все эти попытки пускать под откос.

Борьба противоречий остаётся главным источником развития социальных систем, и наша система не исключение. Изменения позитивного толка — это обретение обществом в этой борьбе более высокого уровня сознания и опыта. Общество меняется, и меняется в хорошую сторону.

Мы конца девяностых и мы же конца десятых — это два разных общества. Мы стали за год более опытными, более зрелыми и более сильными. А значит, какие бы ни выпали на нашу долю испытания, в будущем году мы продолжим наше становление и будем ещё сильнее и ещё умнее.

Мы меняемся, а значит, жизнь продолжается. Решая свои задачи, мы преодолеваем свои страхи и своё неверие в себя. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Что может быть оптимистичнее этого убеждения?