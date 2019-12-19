Когда тридцать пять лет назад Сент-Китс и Невис начал предоставлять экономическое гражданство, о его существовании знали немногие. Еще меньшее количество людей находило эту страну на карте. Единицы могли предположить, что программа продержится достаточно долго и привлечет внимание более 16 500 инвесторов. И уж совсем никому не приходило в голову, что эта схема инвестиционного гражданства станет «платиновым стандартом» и войдет в тройку лучших, обгоняя более именитых европейских конкурентов. Причина такого успеха держится на трех китах: невысокая инвестиционная планка, продуманные условия участия и преимущества, которые вместе с паспортом получает инвестор.

Иван Шилов ИА REGNUM Сент-Китс и Невис

Финансовая сторона вопроса

Несколько лет назад за паспорта Сент-Китс и Невис семье нужно было заплатить четверть миллиона долларов. Однако для возвращения страны к нормальной жизни после бушевавших здесь ураганов «Ирма» и «Мария» потребовались дополнительные инвестиции, и в 2017 году правительство снизило финансовую планку для участников программы до $150 тысяч. Именно за такую сумму семья из четырех человек (например, отец, мать и двое детей) могла получить гражданство Сент-Китс и Невис. Акция действовала около полутора лет и принесла ошеломительные результаты: количество заявок от потенциальных инвесторов удивило даже оптимистов, а объем поступивших в казну денежных средств превысил среднегодовой показатель вдвое.

Nesnad Юго-восточный полуостров о. Сент-Китс, на заднем плане — о. Невис

После того как срок действия спецпредложения истек, руководство Сент-Китс и Невис, окрыленное успехом, разработало для соискателей гражданства новый пакет уже постоянных предложений. Как и ранее, участнику дано право выбирать одну из двух инвестиционных опций: приобретение недвижимости либо дотационный взнос, минимальный порог которого составляет сегодня $195 тысяч за четверых.

Покупка недвижимости

Первый вариант подразумевает инвестирование $400 тысяч в объект туристической инфраструктуры (коттедж или номера в гостиничных комплексах), который можно продать через пять лет. При наличии партнера, согласного вложиться в равных долях в ту же недвижимость, объем инвестиций снижается вдвое, однако в этом случае вернуть их можно только спустя семь лет. Сверх основного взноса за семью из четырех человек потребуется оплатить пошлину в размере $75 тысяч.

Пожертвование в государственный фонд

Во втором случае, чтобы получить гражданство Сент-Китс и Невис, заявителю потребуется $150 тысяч, стоимость участия супруги и двоих детей поднимает планку еще на $45 тысяч. Это одно из самых выгодных предложений на Карибах для семей (дешевле только паспорт Антигуа и Барбуды). Пожертвования вносятся на счет государственного фонда, который нацелен на решение задач здравоохранения, образования, проведение работ в области альтернативной и «зеленой» энергетики, а также на дальнейшее развитие туристической отрасли. Очевидно, что данная опция является более привлекательной, чем покупка несколько переоцененной недвижимости, а потому пользуется большим спросом: ее выбирают около 90% заявителей.

Invertzoo Международный аэропорт Вэнс В. Амори на Невисе

Проверки на благонадежность

«Платиновый стандарт» гражданства за инвестиции не был бы таковым, если бы не скрупулезный аудит благонадежности будущих граждан и происхождения инвестируемых средств. Проверке подлежат все указанные в заявке лица, достигшие 16-летнего возраста. Процедура является обязательной и платной: для одного заявителя потребуется $7,5 тысячи, супружеской пары — $11,5 тысячи. За возможность ускорить процесс рассмотрения доплачивают $25 тысяч за главу семьи и по $20 тысяч за каждого из остальных взрослых. Эти средства инвестору не возвращаются ни при каких обстоятельствах.

Процедура получения

Весь документооборот, включая подачу заявления на гражданство и получение паспорта, происходит через представителей. Самостоятельно посещать страну, равно как и давать присягу новой родине, не требуется. Личный визит лишь рекомендуется, и то только тогда, когда заявитель инвестирует в недвижимость: чтобы не купить «кота в мешке», важно осмотреть объект лично. Минимальный срок рассмотрения заявки на гражданство Сент-Китс и Невис — 90 дней. Это ненамного дольше, чем при получении паспортов Гренады или Вануату.

Gertjan R Здание правительства Сент-Китс и Невис

Преимущества для инвестора

Экономическая и политическая обстановка на островах Сент-Китс и Невис отличается олимпийским спокойствием. Население дружелюбно, а налоговые сборы на дарение, наследование, увеличение капитала не предусмотрены в принципе. Это позволяет рассматривать острова в качестве дополнительного аэродрома на случай потрясений, которые случаются в мире чаще, чем хотелось бы.

Статус гражданина предоставляется навсегда, более того, гражданство можно передавать следующим поколениям по происхождению, то есть без дополнительных вложений.

Паспорт Сент-Китс и Невис открывает двери 152 государств и территорий. Для безвизового перемещения доступны государства Евросоюза, Великобритания, Россия, Южная Корея, Гонконг и т. д. Граждане островов имеют право постоянно проживать и работать в странах Содружества КАРИКОМ, открывать на новый паспорт счета в зарубежных банках, регистрировать бизнес и развивать международные связи.

Статья подготовлена компанией «Элма Глобал»