В ближайшие часы палата представителей Конгресса США будет обсуждать и голосовать по двум статьям об импичменте президенту Дональду Трампу. Судебный комитет палаты опубликовал свой полный 658-страничный отчет сразу после полуночи в воскресенье, 15 декабря. И нельзя сказать, что Трамп совершенно безмятежен: он явно напряжен и приглашает своих сторонников «Say a PRAYER!» (Произнести молитву!). Но американский президент все это время не только молился, но и готовился.

Globalresearch.ca Пинчук с женой в объятиях Билла Клинтона

Напомню, что поводом для процедуры импичмента стал скандал вокруг июльского телефонного разговора Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского, начавшийся после жалобы анонимного информатора американской разведки, который утверждал, что президент США давил на Зеленского. Незадолго до разговора Трамп задержал финансовую поддержку Украины, а во время разговора лидер США несколько раз упомянул о необходимости продолжить расследование относительно украинской газодобывающей компании Burіsma, где работал сын Джо Байдена, соперника Трампа на будущих президентских выборах в США. Таким образом Украина стала атакующей пешкой в партии под названием «импичмент».

President.gov.ua Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Поэтому неудивительно, что этой осенью в Киеве дважды высаживался «Джеймс Бонд от юриспруденции», по-иному я не могу назвать Рудольфо Джулиани, опытнейшего юриста, экс-мэра Нью-Йорка, личного адвоката и друга Трампа. Первый десант, в октябре, был очень неудачен. Джулиани, выступавший именно как адвокат Трампа, потерял двух своих людей, оказавшихся за американской решеткой, да и сам попал под расследование прокурора. Вторая поездка была «легендирована» как работа над документальным фильмом — и тут противникам Трампа крыть было нечем: искусство не знает границ и рас. Руди посетил Вену, Будапешт и Киев и вернулся в полной уверенности, что с Украины было украдено и выведено за границу более 100 миллиардов долларов: «Это больше, чем состояние Била Гейтса и Марка Цукерберга, вместе взятых». Но даже это не самое главное.

Marc Nozell Рудольф Джулиани

За это время (и почему-то мне кажется — не без инициативы Джулиани) на Украине была организована системная охота на противников Дональда Трампа. Ее даже можно описать в охотничьих терминах.

«Охота с подходом», когда добытчик отправляется на зверя в одиночку, выслеживает его и бьет. Желательно одним выстрелом: подранок может уйти. В случае «украинского сафари» таким зверем был обозначен Хантер Байден, чьи подработки в топливной компании «Бурисма», начиная с 2014 года, скрыть было невозможно. В Украинском медиапространстве об этом во весь голос прокричал нардеп Андрей Деркач на пресс-конференции 9 октября. Тогда же Деркач обозначил новый след, заявив, что старший Байден (конкурент Трампа за место в Овальном кабинете) тоже получил деньги от «Бурисмы», 900 000 долларов.

«Охота из засады», когда назначенного зверя (лося, кабана, оленя) выгоняют на прикормленное место и под выстрелы с комфортом расположившихся на вышках стрелков. «Назначенным зверем» оказался уже сам Джо Байден. 20 ноября на очередной пресс-конференции нардепы Андрей Деркач и Александр Дубинский предоставили документы, подтверждающие, что «Байден и партнеры получили свои 16,5 миллиона долларов за услуги в рамках работы «Бурисмы». Байден получал деньги, источником которых является не успешная деятельность «Бурисмы», не гениальные бизнес-ходы или рекомендации. Это деньги граждан Украины. Они были получены преступным путем» .

. «Загонная охота», когда на открытое место выгоняется все зверье и стреляют во все, что движется. 17 декабря все тот же Андрей Деркач стал пулять по всей Демократической партии США, заявив, что там должны «расследовать факты перечисления выведенных с Украины $29 млн бизнесменом Виктором Пинчуком Фонду Хиллари Клинтон». Деркач кратко изложил и схему финансирования демократов украинским деньгами: «МВФ одалживает Украине деньги в 2015 году. В этом же году «Кредит Днепр» Виктора Пинчука получает 357 млн грн стабилизационного кредита от НБУ за счет средств МВФ. «Дельта банк» получает суммарно кредиты на 5 миллиардов 110 миллионов гривен. Эти деньги банки выводят через австрийский Meinl Bank на офшоры, а оттуда на фонд Пинчука. Афера с выводом средств подтверждается решением Печерского суда от мая 2016 года. В целом ущерб от этой аферы, в которой были замешаны и другие банки, по мнению суда, составил более $800 миллионов. Фонд Пинчука перечисляет в Фонд Клинтон, будущего кандидата в президенты США от Демократической партии, 29 миллионов долларов». А ведь Билл Клинтон — это президент-демократ, Хилари — икона демократов на предыдущих выборах, а значит, «Фонд Клинтонов» — это символ Демократической партии. Следовательно, атака на Фонд — это и есть атака на демократов.

И теперь, по мнению Деркача, Виктор Пинчук «активно выводит активы и подчищает хвосты». Фонд Пинчука, естественно, опроверг заявления Деркача, назвав их «чистымвымыслом и провокацией как в отношении Фонда, так и непосредственно Виктора Пинчука». Хотя — а что им остается делать? Но, с другой стороны, о связи Клинтонов и Пинчука много пишут начиная с 2014 года, а информация о продаже украинским олигархом того самого банка «Кредит Днепр» бродит по украинскому медиаполю еще с 5 декабря. И никто ее не пытался опровергать.

Ingwar Виктор Пинчук

Не сомневаюсь, что трофеи Джулиани, полученные на «украинском сафари», в ближайшее время обнародованы не будут. Участь президента решает не палата представителей, а Сенат, двумя третями голосов и в виде судебного заседания. В Сенате, кстати, республиканцев большинство. Но все равно, если информация, собранная Джулиани и (очевидно частично) озвученная Деркачем и Дубинским, хотя бы наполовину такая «убойная», как ее представляет экс-мэр, то она выкладывается на суде, а не в парламентской болтологии. И тогда не исключен вариант, что она обеспечит Трампу второй срок.