Писать про кино знакомых (даже почти друзей) всегда сложно, ещё сложнее, если это женское кино, ещё и детское, или, во всяком случае, про детей, более того, если кино короткометражное, четверть часа, ещё и кино, которое пока явно не является фильмом мастера, но и ученическим уже тоже… Вспоминается «Каток и скрипка» Тарковского, где тоже ребёнок в кадре. В нашем случае фильм отличается от многих других. Достаточно сказать, что лента получила (одна из немногих) финансирование из фонда президентских грантов. Что, вероятно, почётно. Скорее всего, деньги могут получить только «зрительские» и «хорошие» проекты. Что не исключает их возможной талантливости.

Иван Шилов ИА REGNUM

Короткометражное кино, если оно не снято как сурово «авангардное», вынуждено тяготеть к новелле, рассказу, анекдоту. Внятности. Грубости. Зримости. Парочке простых поворотов сюжета. Визуальных метафор. Сложно предположить, как может быть иначе. Это зрительская картина. Во всяком случае, явно сделанная так, что её должно быть интересно и «тепло» смотреть. Психологи, которые занимаются рекламой, настаивают на том, что eyes-stop'еров, то есть того, что привлекает внимание, не так много. Деньги, секс, агрессия, но и дети тоже оказываются в этом списке… Почему? Вероятно, потому что они инстинктивно пробуждают у зрителей родительские чувства. Часто снимать и писать про детей вообще запрещают в творческих мастерских. Режиссёр, который решает снимать про детей, вынужден понять, как он хочет это делать и зачем. Можно вспомнить фильм Киры Муратовой «Мелодия для шарманки». Тоже женская режиссура. Совсем другая.

В данном случае перед нами нет явных трагедий и больших драм. Фильм граничит с зарисовкой и даже «хоум-видео» до какой-то степени. Однако иногда мы сталкиваемся с попытками «большого кино». Будь то расплющенный о витрину «пятачок» девочки, или финальные кадры фонтана, которые снимаются с дрона, где кадр становится нехитрой метафорой детства, которое остается единственно святым на земном шаре… Не случайно в фильме фигурирует «Маленький принц». Станет ли фильм настолько же популярным?

Неплохо зная режиссёра (мы учились в одном вузе), я не склонен видеть в подобных фильмах спекуляции на теме детства. Думается, что для создателей действительно было интересно сделать доброе и светлое кино. В нём почти нет «плохих». Разве что суровый мир взрослых женщин, чужих мам и продавщиц (которые сами граничат с куклами). Забавно, что даже мелодия телефонного звонка «плохих взрослых» может быть связана с музыкальной темой торжествующей злой «вагнеровской» мощи… Интересно, что фильм снят на словацком языке. Даже в роли «камео» режиссёр сама говорит на словацком.

Вообще, в этом фильм за почти студенческой простотой вполне просвечивают «социальные» и «философские» темы. Что такое «любовь»? Что такое «детство»? Можно ли быть счастливым, если не забираешь чужую игрушку, а даришь свою? Можно ли любить кусок пластика как живого человека? Или наоборот? Что делает нас счастливыми? Вообще психологи исписали кучу бумаги, чтобы попытаться понять, что же такое, собственно говоря, детство с его штабами на деревьях, любимыми игрушками, мороженым, надеждами на грядущее счастье, всесильными родителями и вообще детской радостью… Хотя не всегда детство такое, особенно в России. Но в данном случае такое. Режиссёру удаётся работать с детьми, просто позволяя им жить в кадре, но при этом требуя от них хотя бы минимальной игры тоже. Игра в кино. Станет ли для Наташи кино временной игрушкой или судьбой? Учитывая, насколько сложно сейчас осуществиться молодому режиссёру. Это не тривиальный вопрос. Непризнанный писатель может купить пачку бумаги и карандаш. Кино всё-таки до сих пор очень дорогой процесс.

Хотя фильм короткометражный, но в нём довольно много персонажей, чьи истории было бы интересно увидеть развёрнутыми. Скрипач ли это или «нищий» на площади. Сама история куклы и сестёр, которые, как и положено детям, бегают и прыгают, рассказывается очень просто, не слишком претенциозно, но при этом с достаточной подробностью. И если я почти сразу догадался, что куклу купят другие, то догадаться, что позже дети принесут новым хозяевам куклы игрушки, мне не так и не довелось, несмотря на пять лет сценарной мастерской…

Если бы фильм был лишён несколько иллюстративной счастливой музыки, то он вполне мог бы «сканать» под европейское новое социальное кино. Особенно если бы добавить немного «экзистенциальной чернухи», то вполне определённо стал бы более знаменитым. Но создатели пошли своим путём. Это кино, снятое практически в интонациях детского кино советского времени. Где все только хорошие. Но было бы очень интересно увидеть полноценные работы режиссёра в скором (или не очень) будущем. Где мир чуть сложнее, чем изящная история счастливого детства. А в фестивальной судьбе этой картины, которая только выходит на фестивальные мировые экраны, сомневаться не приходиться. Будем как дети. Давайте смотреть доброе кино.