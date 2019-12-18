Хотя формально текущий год еще не закончился, и полных данных по рынку газа ЕС пока нет, однако его общие итоги уже подводить можно. В первую очередь, констатируя верность прогноза BP Energy Outlook 2018.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

Из 28 стран Евросоюза экспортерами энергоносителей являются лишь Норвегия (газ) и Польша (уголь). Все остальные страны являются чистыми импортерами минерального топлива. Общий объем его потребления составляет примерно 1689 млн тонн нефтяного эквивалента (ТНЭ), 45% из которого (760 млн ТНЭ) покрывается внешним импортом.

Если считать только природный газ, то совокупный объем потребления ЕС ожидается около отметки прошлого года, то есть ориентировочно в 550 млрд кубометров. Ряд экспертов видят в этом последствия спада темпов экономического роста Европы и общего кризиса в мире.

Однако анализ показывает, что спрос промышленности на газ остается практически неизменным, а электрогенерация, несмотря на усилия по внедрению ВИЭ, даже на 13,7% нарастила его закупки. Возможный спад на 4,9% (на 27,4 млрд м3) обусловлен климатическим фактором общего потепления в Европе. Правда, до конца не определенным остается размер снижения спроса в Турции. Ряд источников оценивает его в примерно 48−50 млрд кубометров.

Так что в целом кризисного влияния на динамику нет, наблюдается общее повторение результатов 2018 года с некоторыми поправками. Из общего объема потребления 170 млрд м3 покрыто собственной добычей и 390 млрд (по другим источникам 325,5 млрд м3) — получено из внешних источников.

В том числе (по данным на конец сентября 2019) 20,6 млрд кубов из Алжира (снижение на 21,1% к итогу прошлого года), 23 млрд м3 из Катара (рост на 44%), 8 млрд м3 из Нигерии (полностью СПГ, рост на 21,2%), 7,6 млрд м3 — из США (рост в 15 раз).

Gazprom.ru Центр управления газопроводом «Северный поток». Цуг, Швейцария

«Газпром» анонсировал достижение отметки в 215 млрд кубометров, но, вероятно, достичь ее не сможет. По крайней мере, по итогу на конец октября выполнено 94% относительно аналогичного периода прошлого года. Так что либо повторится прошлогодний рекорд в 200 млрд м3, либо до него мы даже несколько не допрыгнем.

Причин тому две. Во-первых, относительно успешный саботаж реализации проекта СП-2, из-за которого не удалось осуществить его запуск в 2019 году. Во-вторых, меры ЕС по подготовке к возможному прекращению поставок через Украину. Если к концу ноября европейские ПГХ заполнялись в среднем на 82−84%, то сейчас они забиты на 94−96%. Вместе с более теплой погодой это обеспечивает Евросоюзу резерв по автономности не менее 3−5 недель, тем самым существенно снижая спрос на рынке.

Тем не менее уже можно констатировать, что около 197 млрд кубометров газа Европа у России все равно купит точно. Следовательно, российская доля составит до половины газового импорта ЕС и 36−37% его общего потребления в Европе.

Важно отметить изменение размера (с 5% в 2017 до 14% в 2019) доли СПГ, ощутимо вытесняющего трубопроводный газ на рынке. В нем Россия занимает четвертое место (10,5%) по объему продаж после Катара (39,1%), Алжира (22,1%) и Нигерии (21,5%). США находятся на пятом месте (6,4%). Впрочем, есть основания считать, что по итогам четвертого квартала мы можем даже войти в тройку лидеров.

Gazprom.ru «Газпром»

В области цен наблюдается нисходящая перспектива. Из-за привязки долгосрочных контрактов к нефтяным котировкам, которые падали, цена рынка газа также опустилась до 169,8 долларов за тысячу кубометров, что на 18% ниже цен второго квартала (205,1 долл.) и на 32% ниже, чем годом ранее. Это не есть хорошо, так как означает сокращение выручки в целом, однако не является смертельным. До 2004 года газ на мировом рынке продавался вообще по 137,7 доллара, что не мешало России оставаться в плюсе.

Таковы реалии рынка, хотя некоторые тут наверняка попытаются поднять истерический всепропальческий хайп. Особо напирая, что «рынок ждет» просадки цен до 100 и даже до 80 долларов. И действительно, в течение года были короткие моменты, когда спотовая цена на газ в Европе уходила даже в минус, но это вовсе не означает долгосрочной перспективы.

В бюджет РФ на 2020−2022 годы заложена цена в коридоре 179−184 долларов. А якобы возникший избыток предложения, если таковой действительно случится, конечно, с одной стороны, способен опустить нижнюю границу цен с 5,04 до 3,9 доллара за МБТЕ, но, с другой, это будет означать точный вылет с рынка СПГ из США, только себестоимость которого (с доставкой до Европы) составляет 7,8−7,9 доллара.

Словом, год ожидается в целом нормальным. Конечно, не рекордным, как три предыдущих подряд, но вполне себе на уровне. Остановить российскую газовую экспансию в Европу противникам не удалось. Судя по всему, транзит газа через Украину с 1 января 2020 года будет полностью остановлен, а погода, если не случится какого-нибудь внепланового малого оледенения, плюс накопленные запасы в хранилищах, вполне нормально позволят пережить возможные перебои в поставках до запуска вторых веток Северного и Южного потоков.

Gazprom.ru

Что до перспектив в целом, то к 2025 году потребление газа в ЕС (с учетом темпов декарбонизации потребления топлива) ожидается на уровне 590 млрд кубометров, то есть рост на 5,1%.

Собственная добыча газа в ЕС снизится до 150 и даже, возможно, до 130 млрд кубов. Совокупные поставки из Африки, в том числе по причине стабилизации там добычи и резкого увеличения внутреннего потребления, сократятся на 20 млрд м3.

Тем самым, даже с учетом анонсированного Катаром 1,5-кратного роста своей добычи, в указанный период в Европе с высокой долей вероятности возникнет зазор объемом от 60 до 90 млрд кубов. Это, с одной стороны, послужит хорошим стабилизирующим фактором от дальнейшего падения цен (а значит, 179 долларов в расчетах Минфина РФ взяты не с потолка). С другой, создаст пространство для дальнейшего наращивания доли российских поставок в общем потреблении Евросоюза.

Так что положение вполне обычное, рабочее. Хотя, повторюсь, формально год еще не закончен. Полные итоговые показатели станут доступны где-то с февраля 2020 года.