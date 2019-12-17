За последние недели в Киргизии резко возросла политическая активность. Страну накрыла серия скандалов, связанных с коррупцией, контрабандой, феминизмом, грязным воздухом, а также переделом сфер влияния и выяснением отношений между политическими группами.

Иван Шилов ИА REGNUM

Заметно ухудшились отношения между Бишкеком и Вашингтоном — местный МИД и США обменялись рядом критических заявлений, а один из наиболее ярких сторонников проамериканского курса в политике Киргизии экс-депутат Равшан Жээнбеков был арестован по обвинению в захвате в заложники сотрудников спецназа, организации массовых беспорядков и попытке захвата власти. Как минимум два ближайших месяца он проведет в СИЗО.

Корреспондент ИА REGNUM обсудил произошедшее с соратником оппозиционного политика — Адилем Турдукуловым.

ИА REGNUM: Почему так много киргизских политиков, включая Розу Отунбаеву, Жанара Акаева, ранее заявлявших о поддержке либеральной и прозападной ориентации Киргизии, промолчали и не выступили в поддержку Равшана Жээнбекова или Ширин Айтматовой?

В Киргизии я знаю только двух состоявшихся политиков, как вы сказали, прозападной, а я бы поправил — проевропейской ориентации. Это Равшан Жээнбеков и Омурбек Абдрахманов. Это прежде всего касается построения парламентской системы европейского, а не американского толка. Они это доказали последовательной риторикой и долгой политической жизнью.

Пресс-служба правительства Киргизии Равшан Жээнбеков

Все остальные политики больше сконцентрированы на текущей политике, вне идеологической окраски. Это совсем не значит, что это плохо на фоне турбулентной эпохи как в Киргизии, так и в мире.

Отсутствие массового негодования из-за посадки Равшана Жээнбекова по никчёмному поводу можно объяснить долгой пропагандой как внутри страны, так и извне — политика неоднократно называли «иностранным агентом». На это наслоились еще обвинения в коррупции, хотя, если бы были реальные факты, этим воспользовались бы все предыдущие президенты для посадки оппозиционного Жээнбекова.

Теперь же после возбуждения уголовного дела против него по трем чисто «политическим» статьям власть делает Равшана Жээнбекова политическим узником и политическим тяжеловесом. Власти сами создали себе серьёзного и опасного оппонента.

ИА REGNUM: Складывается впечатление, что часть ваших бывших соратников предпочли разменять позицию на должность в госорганах или просто отмолчаться. С чем связано подобное поведение?

Новой власти всего два года. Поэтому все изъяны сегодняшнего дня можно списать на экс-президента. Хотя этот аргумент становится все слабее день ото дня, с учетом что Атамбаев уже полгода сидит в СИЗО ГКНБ и занят лишь написанием автобиографии.

У моих некоторых соратников есть надежда на реальные изменения в стране, хотя и это надежда тает у них день ото дня. Ну и к тому же лидеры гражданского сектора тоже хотят проявить себя на государственной службе для опыта и для того, чтобы доказать, что они «не лыком шиты». Это нормально.

Ombudsman.kg Сотрудники аппарата Омбудсмена Киргизии посещают СИЗО-1 города Бишкека, где содержится Равшан Жээнбеков

Надо еще иметь ввиду, что до выборов в парламент остался максимум год. Поэтому все реальные политические игроки живут с этим ожиданием, что предполагает определенное затишье, возможно — перед большой бурей.

Если власть переборщит с применением административного ресурса и с подтасовками результатов выборов, те, кто сейчас отмалчивается, могут резко активизироваться.

ИА REGNUM: Каковы дальнейшие перспективы политической ситуации на полгода — год?

В Киргизии что-либо предсказывать — неблагодарное дело. Могу сказать одно: у власти есть еще время и люфт для того, чтобы принять вызовы нового времени и ответить ожиданиям людей. Для этого необходимо, прежде всего, чтобы власть соотносила свои правильные слова с делами, что до сего дня не часто происходит. И это больше всего возмущает людей.

ИА REGNUM: Ощущаете ли вы угрозу лично для себя и не планируете ли покинуть страну?

Угрозу я ощущаю долгое время, еще задолго до прихода к власти нынешнего президента. Поэтому я философски отношусь к этому. Если на судьбе написано сесть за свои убеждения, ну придется сесть. Ничего с этим не поделать.

Никуда уезжать по политическим мотивам я не собираюсь. Потому что, как говорил Алмазбек Атамбаев, «Мы можем быть по-настоящему счастливы только в своей стране». Я бы к этому добавил, что «…даже в подвале Госкомитета национальной безопасности».