Федерация компьютерного спорта России продолжает своё турнирное шествие по различным городам. Новым соревновательным центром страны на целых два дня в этот раз стала Казань — именно там прошёл Открытый кубок России по киберспорту 2019.

ФКС России Победители финального матча по Dota 2

Власти Татарии любезно предоставили просторные залы Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма для проведения соревнований среди лучших киберспортсменов страны. А всех любителей наблюдать за матчами со зрительских мест, помимо самих состязаний, ждали многочисленные развлекательные зоны, шоу и интерактивные развлечения.

ФКС России Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма

Кубок стартовал 14 декабря 2019 года. На площадке проведения собрались лучшие представители трёх дисциплин: Dota 2, Clash Royale и CS: GO. До гранд-финала в каждой из них дошли только «четвёрки сильнейших»: по четыре лучшие команды (в случае с CS: GO и Dota 2) и четыре соло-игрока (в случае с Clash Royale). Комментировать матчи доверили «талантам» из студии RuHub.

Помимо трёх уже привычных и известных дисциплин, в ФКС России представили одну экспериментальную — виртуальный дрон-рейсинг в симуляторе DCL — The Game. Принять участие в финале по ней приехали два лучших «виртуальных пилота» и один профессионал из реальной соревновательной лиги Drone Champions League.

Кубок начался с небольшой церемонии открытия, на которой выступили представители ФКС России, «Почта Банка» и правительства Татарии. Они пожелали спортсменам удачи и заявили, что «надеются сегодня увидеть игру настоящих профессионалов».

ФКС России Церемония открытия

Первыми стартовали полуфинальные матчи по Dota 2. В первой игре друг с другом сражались команды VAULT (Леонид «xevious» Петров, Тимур «Годзилла» Маврин, Адель «fozzy^^» Зинатуллин, Дмитрий «ufir» Кашапов и Марат «esko» Имамутдинов) и TPB «Технопарк Пушкино» (Владлен «Mariachi» Гребеньков, Евгений «Xakoh» Кочетов, Андрей «Kaht» Шульгин, Данил «illusion» Гржевка и Константин «kodos-» Когай).

ФКС России Финальный матч по Dota 2

Во втором матче — Husky (Александр «Cloud» Захаров, Елисей «Yel» Филиппов, Павел «SpeedMan» Мануилов, Семен «bastark» Деньгин и Валерий «Meteora» Аджигирей) и Gentlemen (Иван «VANSKOR» Скороход, Станислав «633» Глушан, Егор «19teen» Лексютин, Евгений «Chu» Макаров иАлександр «Pio65: hearts: spades:» Заливако).

По итогам двух игр определились финалисты в этой дисциплине. Ими стали команды Gentlemen (она обыграла Husky со счётом 2:0) и TPB «Технопарк Пушкино» (которая, в свою очередь, также завершили матч против Vault со счётом 2:0). Два проигравших коллектива позже должны будут сразиться друг с другом за третье место на кубке.

ФКС России Участники одной из развлекательных зон

В перерывах между полуфиналами зрители и гости турнира могли опробовать различные интерактивные развлечения. Так, на одной из площадок образовалась огромная очередь из желающих поиграть в Beat Saber — популярную ритм-игру в виртуальной реальности. Организаторы кубка также оборудовали сразу несколько тематических игровых зон: для экшен-игр, файтингов, футбольных симуляторов, настольных игр, VR-проектов и т. д.

Отдельно гостей праздника радовали казанские косплееры в образах популярных игровых персонажей: Мэй из Overwatch, Лары Крофт из Tomb Raider, Бэтмена из Injustice 2, Охотницы из Monster Hunter World и др. Особенно косплей-артисты облюбовали игру Just Dance и регулярно устраивали в ней танцевальные батлы. Многие зрители, в свою очередь, отмечали, что «такой кроссовер увидишь не каждый день».

Турнирная часть кубка продолжилась матчами по мобильной игре Clash Royale. Будучи довольно молодой соревновательной дисциплиной, она сразу же удивила зрителей необычным форматом проведения: два игрока сражаются друг с другом на огромной сцене при помощи одних лишь смартфонов.

Победителем первой полуфинальной игры стал Андрей «Nightmare» Козимиров, ему удалось обыграть Даниила «Шерхана» Ковбеля со счётом 4:3. Во второй игре чемпион определился ещё быстрее, им стал Адель «Паша» Баширов — его соперник получил техническое поражение за неявку на матч.

ФКС России Косплееры

Дальше подошла очередь команд по CS: GO. В первом полуфинальном мачте друг с другом сражались команды eL'quvet (Илья «Heyz1ng» Куцак, Николай «spat1ch» Тюльпин, Александр «glowiing» Мациевич, Артем «hiji» Смолий иГлеб «sp1nt» Горелов) и ESPADA (Артем «RAiLWAY» Градович), Вадим «h1glaiN» Танасюк, Дмитрий «Dima» Бандурка, Владислав «FinigaN» Усов иАбдулхалик «degster» Гасанов).

Во втором — BLINKD (Алексей «OverDrive» Бирюков, Станислав «TheSp1ke» Кошель, Михаил «tricky» Крутов, Эдуард «Raider» Гальченко иДмитрий «Sotfic» Форостянко) и Team Unique (Павел «PASHANOJ» Легостаев, Александр «zorte» Загодыренко, Евгений «fenvicious» Мицик, Роберт «R0b3n Чигаускис иВадим «Polt» Циров).

По итогам двух игр определились имена финалистов. Ими стали Team Unique (они победили со счётом 2:0) и Espada (они также завершили свой матч со счётом 2:0). На этом первый соревновательный день завершился, а команды ушли на временный перерыв, чтобы подготовить себя к решающим матчам.

ФКС России Соревнования по CS:GO

Соревновательный день 15 декабря начался с финала по Clash Royale. Как отметили и зрители, и комментаторы, матч получился более зрелищным, чем во многих «серьёзных» дисциплинах. Победителем схватки со счётом 4:3 стал Андрей «Nightmare» Козимиров. За победу юноша получил не только желанный кубок, но и денежный приз в размере 250 тыс. рублей.

ФКС России Финальный матч по Clash Royale

После небольшой автограф-сессии с победителем начались матчи по следующей дисциплине — CS: GO. Чемпионом в этом столкновении стала команда Team Unique — она обыграла Espada со счётом 2:0.

Евгений «fenvicious» Мицик Игра прошла так, как мы и ожидали. Мы много играли против Espada и понимали, чего от них можно ожидать. Да, у нас бывают проблемы в онлайн-соревнованиях, но на LAN-финалах мы обычно показываем себя хорошо. Мы рады, что победили, но особенных эмоций от победы не испытали — впереди ещё очень много матчей.

ФКС России Победители финального матча по CS:GO

Далее зрителей турнира ожидало косплей-шоу на главной сцене кубка. Перед ними выступили одиннадцать артистов со своими тематическими дефиле. Кто-то изображал популярные сцены из игр, а кто-то показывал совершенно оригинальные выходы.

ФКС России Шоу косплея

После ухода косплееров на сцену вышли пилоты виртуального дрон-рейсинга. Для них, как и для зрителей, это соревнование было первым в своём роде. Каждый участник должен был преодолеть три трассы подряд, показав наилучший результат.

ФКС России Участники соревнований по виртуальному дрон-рейсингу

Лучшим в этой дисциплине стал Александр «the23» Холодных, его суммарный результат составил 133.129. Победу пилоту обеспечили выдержка и безошибочное прохождение каждого этапа — его соперники, хоть и показали большую скорость, но совершили ряд ошибок и неоднократно «уронили» своего дрона.

Завершающим событием Открытого кубка России по киберспорту 2019 стал финальный матч по Dota 2. Его победителем стала команда Gentlemen, обыгравшая TPB «Технопарк Пушкино» со счётом 2:0. Спортсмены получили свою порцию оглушительных оваций и отправились на автограф-сессию с фанатами.

ФКС России Победители финального матча по Dota 2

Открытый кубок России по киберспорту 2019 в очередной раз показал, насколько сильно в нашей стране любят соревнования по компьютерному спорту. Приятно осознавать, что мероприятие посетили не только фанаты отдельных дисциплин, но и люди, впервые знакомящиеся с миром соревновательных игр.

Федерация компьютерного спорта России пока не раскрывает всех карт и не сообщает, в каком городе пройдёт кубок следующего года. Но, судя по результатам прошедшего турнира, сам факт его проведения даже не ставится под вопрос.