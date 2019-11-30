1. «Коренные» и «пришлые»

Исчезнувший народ сихиртя — погонщики мамонтов. Современная фигурка из кости

Русские и ненцы. Их интересы давно переплетены, в Арктике вместе они действовали успешнее, чем порознь. Например, заселили в конце XIX века Новую Землю, не отдали ее норвежцам. Но в целях гармонии межнациональных отношений надо уточнить одно обстоятельство, придуманное за рубежом, ослабляющее оба народа и Россию в Арктике. Речь о делении жителей Арктики на коренные и пришлые народы.

В Ненецком национальном округе публично не делят на «коренных» и «пришлых». Но ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ», в котором «малочисленные коренные» и остальные народы, применяется. Малочисленным коренным народам предусмотрены значительные льготы:

«…безвозмездно пользоваться в местах традиционного проживания… землями различных категорий… и общераспространенными ископаемыми…

…право на замену военной службы альтернативной гражданской службой.

№ 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» сказано: В отношении расположенного в местах традиционного проживания… коренных малочисленных народов… участка недр требуется решение… субъекта Российской Федерации… принятое с учетом интересов коренных малочисленных народов…

на объектах, расположенных в местах традиционного проживания… коренных малочисленных народов… инвестор обязан принимать… меры по защите… традиционного образа жизни коренных малочисленных народов… а также обеспечивать выплату соответствующих компенсаций…» (2).

Езда на санях и лыжах. Гравюра из немецкого издания Записок о Московитских делах С. Герберштейна. 1557 год

Некоренное население, живущее рядом с коренным и также ведущее традиционный образ жизни, этими льготами не пользуется. Сокращаются «некоренным» и другие льготы — как получилось с пенсионной реформой.

А так как уезжают русские, то соотношение между «коренным» и «пришлым» изменяется в пользу «коренного». В ЯНАО и НАО соотношение пока стабильное, а вот в Якутии ситуация за 30 лет радикально изменилась: русских в 1989 году здесь проживало 50% населения, якутов — 33%, в 2010 году русских — 37%, якутов — 49%.

Деление жителей пограничья на пришлых и коренных создает и другие потенциальные неприятности.

Езда на санях и лыжах. Гравюра из латинского издания Записок о Московитских делах С. Герберштейна. 1550 год

2. «Самоопределение вплоть до отделения»

Международная концепция, заложенная в Декларации прав коренных народов 2007 года, закрепляет за ними право на самоопределение.

В новой 1994 г. редакции (и окончательной 2007 г.) ст. 3 Проекта декларации о правах коренных народов сказано: «Коренные народы обладают правом на самоопределение. В силу этого права они свободно определяют свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие»… (4).

Нефть в земле и на шельфе, в сочетании с правами коренных народов, будит воображение. Поэтому достоверно определить, кто коренной, — важнее, чем кажется. И есть ли исторические основания делиться здесь на коренных и пришлых?

Татарин и самоед с голландской карты из атласа Йодокуса Хондиуса. 1606 год

3. Кто из народов прибыл в Арктику раньше?

Ключевым в статусе «коренного» и «пришлого» народов считается «кто проживал, а кто прибыл». Проверить это можно с помощью письменных исторических источников и археологии.

Согласно источникам, населением, когда здесь появились русские, были племена «печеры». Где в этой время находились ненцы-«самоядь»? В географическом введении к «Повести временных лет» она не упоминается: «В Афетове же части седят Русь, Чудь все языции Меря, Мурома, Весь, Мордва, Заволочьская Чудь, Пермь, Печера, Ямь, Угра». В 1114 году место обитания «самояди» уже знают: «…Еще мужи стари ходили за Югру и за Самоядь…» — ненцы живут за Обью. В XV веке в новгородском сказании «О человецах незнаемых в Восточной стране» говорится: «На восточной стране, за Югорьскою землею, над морем, живут люди Самоедь…». За Югрой — это в низовьях Оби.

Мужчина-самоед с английской Новой карты Тартарии из атласа Джона Спида. 1627 год

Казалось бы, все ясно. Но в классической монографии Л. В. Хомич «Ненцы» говорится: «Большое значение для ненцев сыграло включение заселенных ими территорий в состав Русского государства» (6). И далее с лукавством: «Жители Печоры», «местное население Севера», «жители Севера». Читатели думают, что «жители» — это ненцы, что их покорили русские. И такое лукавство распространяется повсеместно. Причины искажения не совсем понятны и требуют отдельного расследования.

Но уже ясно, что искажает прошлое и концепция «Пустозерск — первый русский город в Арктике», тиражируемая в НАО. Пустозерск «зарублен» во время похода князя С. Курбского на Югру в 1499 году. Отсчет пребыванию русских на Печоре почему-то ведется от этой даты. Не афишируются документы, что «волость Печора» была новгородской с XIII века, и археология здешних мест. Когда археологи «докопались» в 1985—1995 гг. до более ранних дат пребывания русских на Печоре, администрация НАО почему-то прекратила финансировать раскопки. Лукавство пустило корни в общественном сознании, вошло в экспертизы о коренных народах Севера.

Ошибочность определения коренных народов в Арктике и применения здесь ооновского их определения доказать несложно. Письменные исторические источники давно опубликованы, в 2003 году опубликована монография археолога О. В. Овсянникова по этой теме. Если:

1. доказать присутствие доненецкого населения на момент прибытия русских — «…проживали на нынешней территории всей или части какой-либо страны в момент, когда на нее прибыли…» .

. 2. доказать приход русских ранее ненцев — «…когда на нее прибыли из других частей мира лица другой культуры и этнического происхождения, которые покорили их…» ,

, 3. доказать поздние сроки прихода ненцев, то важнейшего признака коренного народа «жили здесь, но к ним пришли и покорили» не будет.

Олег Владимирович Овсянников, российский археолог, внесший крупнейший вклад в археологическое исследование Русской Арктики, в 1985–1995 годах проводивший раскопки Ортинского городища и городища на реке Гнилке

4. На Печору пришли русские, а там «сихиртя».

Чтобы минимизировать спекуляции на тему «вы искажаете», процитируем историков и археологов.

Женщина-самоед с английской Новой карты Тартарии из атласа Джона Спида. 1627 год

Прорыв в представлениях о доненецком населении Печоры сделал археолог Олег Владимирович Овсянников. Его раскопки 1985−1995 гг. открыли два городка «сихиртя» в окрестностях Пустозерска. Получалось, что Пустозерск в 1499 году «зарубили» на давно известном русским месте, где они торговали с «сихиртя».

Раскопки выделили два периода в жизни городка — «дорусский» в VI—X веках и «русский» XI—XIII вв., когда местное население было глубоко интегрировано в культуру и экономику Руси. К сожалению, этнический состав жителей городка в «русский» период раскопки не уточнили.

Русская торговля пушниной. Картуш голландской карты Исаака Массы Россия, Московией называемая. XVII век

Большинство находок имеет русское происхождение, местные добывали пушнину и меняли ее почти исключительно на предметы русского ремесла.

Охотники-«сихиртя» со временем стали передовым отрядом русского продвижения на восток за «мягким золотом». В 2006—2008 годах проведены раскопки их поселения в бухте Находка в устье Оби. Культурный слой оказался полон артефактов русского происхождения — обувь, сбруя, украшения, ткани. Два народа работали в одной экономической «пушной» связке, цепочка которой начиналась в Сибири, а заканчивалась в Западной Европе и Византии. Ненцы даже отмечали сходство «сихиртя» с русскими: «…Они походят на русских. Одежда мужчин — русского покроя (они носят также кольчугу), а на одежде женщин много пуговиц и металлических подвесок. Они живут в домах русского типа…». Конец взаимодействию русских и «сихиртя» на этом месте наступил в конце XIII века — с приходом ненцев. В ненецких мифах это выглядело героически.

Олег Владимирович Овсянников, российский археолог, внесший крупнейший вклад в археологическое исследование Русской Арктики, в 1985–1995 годах проводивший раскопки Ортинского городища и городища на реке Гнилке

Эльдар Ахадов, российский поэт и писатель: « …Конец «эры сихиртя» и наступление «эпохи ненцев» («людей») подробно описывается в ярабц» «Няхар» Сихиртя» (сказитель Пак Худи).

На Лад яра Саля (мысу с песчаной вершиной) находится стойбище трех братьев-сихиртя, с которыми живет их сестра. Однажды к ним прибывают посланники владыки нижнего мира Нга с требованием отдать ему в жены девушку-сихиртя. Получив отказ, Нга сокрушает землю — в небе сходятся черная и белая тучи, раздается удар грома, перевернувший Лад яра Саля вверх дном. Лишь девушка-сихиртя чудом уцелела, оставшись в беспамятстве лежать на нарте. Очнувшись, она обнаруживает, что чумы ее братьев погрузились под землю, и отныне им уготована жизнь в сопках» (17).

Не проживали ненцы на момент прихода русских, не покоряли русские ненцев. Пойдем дальше…

На английской карте Энтони Дженкинсона 1562 года Севернее Пустозерска загадочный город Печора. По мнению О. В.Овсянникова, это и есть Ортинское городище, раскопанное им в 1985–1995 гг

5. Русские обосновались на Печоре до ненцев

Русские, согласно письменным источникам, пришли на Печору раньше ненцев. В узких кругах это бесспорно, в широких — считают наоборот. Кому-то так удобнее.

Два ключевых момента в определении, чья была Печора. Первый — уплата дани, присяга местных племен Великому Новгороду с XI века. Второй — «новгородская волость Печора» с XIII века. Русские по документам контролировали Печору задолго до прихода ненецких племен.

Исчезнувший народ сихиртя — погонщики мамонтов. Современная фигурка из кости

А что археология? В 1985—1995 годах раскопки О. В. Овсянникова подтвердили приход русских на Печору в XI веке — раньше ненцев.

Может, русские пришли на Печору только за данью, что не значило колонизации края? Раскопки показали настолько значительное влияние русских на фортификацию, быт и промыслы «сихиртя», которое без их постоянного пребывания здесь было невозможно. Надо понимать следующее — Русь, не имевшая месторождений золота и серебра, в XI веке создала систему добычи, транспортировки и реализации пушнины с огромной прибылью. Пушнину везли от Оби и Енисея до городов Ганзы и Византии. «Сихиртя» добывали пушнину, русские контролировали, находясь в ключевых пунктах типа Ортинского городища, и направляли огромную выручку на строительство централизованного государства. Совместная система пушной добычи и рынок, наполненный русскими товарами, что подтверждают артефакты, требовали пребывания торговцев, сборщиков, вооруженной охраны, ремесленников. Вахтовый метод русских превратился в проживание в городищах.

К сожалению, раскопки 1985−1995 года настолько меняли «удобную» картину прошлого на Печоре, что их решили закончить. О. Овсянников: «Решение администрации Ненецкого автономного округа прекратить в 1996 г. финансирование экспедиции заставило свернуть весь комплекс полевых работ».

Если губернатор НАО А. Цыбульский не собирается принижать значение русских в истории Печоры, то в качестве задачи археологам обозначит исследование окрестностей Ортинского городища и других неисследованных памятников XI—XIII веков, а не Пустозерск XVI—XIX вв. Продолжение работ О.В.Овсянникова даст большие открытия, полезные для Русской Арктики.

Сихиртя — подземные жители. Современный рисунок из журнала «Мир Севера»

6. Ненцы пришли позднее русских

А когда на Печору пришли ненцы? Определение этого времени затруднительно. Русские в XV веке считали, что ненцы проживают на Оби, куда откочевали с Саян и распространились на восток и запад по берегам Ледовитого океана. А на европейских картах даже XVII века «самоядь» указана на Оби.

Ортинское городище — городок сихиртя VI–XIII вв. Макет

Первая волна ненцев несущественно изменила население Печоры. Оленеводство как племенной уклад пришельцев не мешал охотникам — «сихиртя» и русским. Вторая волна, очевидно более многочисленная, заполнила пространства Печоры, и ситуация изменилась радикально. Но следов вооруженных столкновений не обнаружено, Ортинское городище не осаждалось, а было заброшено. Почему «сихиртя» не боролись с пришельцами?

Похоже, в то время на Печоре сошлись несколько проблем. Поступление пушнины, вероятно, сократилось, и инфраструктура «золотого потока» стала нерентабельной. Пришедшие на Северный Урал ненцы не только заняли Печору, но и прервали поставки мехов из Сибири. Часть «сихиртя» ушла за пушниной на восток. В 2006—2009 годах в бухте Находка, в устье Оби проводились раскопки городка «сихиртя», насчитывающего 6−8 семейных жилищ и существовавшего с 1240 по 1280 год. Его жители являлись частью русской пушной системы — в культурном слое множество предметов северорусского ремесла. Где-то «сихиртя» в Сибири жили и позже.

Охотники из бухты Находка ушли, а их место заняли ненцы, вытеснившие «сихиртя» из пушной цепочки и договорившиеся с русскими. Русским нужна была пушнина, не все ли равно, кто ее добывает? «Сихиртя» растворились в русском и ненецком народах, русские сохранили контроль над Арктикой, ненцы начали платить дань.

Пустозерский острог XVII в. — реконструкция. На концепции Пустозерск — первый русский город в Арткике базируются сообщения о позднем приходе русских на Печору

Итак, ненцы пришли на Печору позднее русских. Ооновское определение коренного народа здесь несостоятельно. Деление на коренных-пришлых в Арктике не имеет исторического освнования и оказалось легко проверяемой ошибкой. Ошибкой ли? Нехорошие размышления при чтении текста возникают, но чтобы по-милюковски воскликнуть «глупость или предательство?» пока не хватает фактуры.

7. Что делать?

Ненцам не следует обижаться на изложенное выше, русские тоже не соответствуют ооновскому определению коренного народа. Потому, что определение писалось не «от земли», а в целях конструирования геополитических напряжений. Определению ООН малого коренного народа в НАО вообще никто не соответствует. Русские не «малые», ненцы пришли сюда позже русских.

Если правило не работает, оно неверно. 700−900 лет пребывания на Печоре русских и 700−600 лет — ненцев достаточно, чтобы коренными считались оба народа. Но импортное деление на коренных-пришлых закреплено в Законе РФ «О гарантиях прав малочисленных коренных народов РФ» и создало разрыв между ненцами и ведущими традиционный образ жизни русскими. Что не в интересах стабильности в российском пограничье.

Самоеды Мезенского уезда. Фото начала XX века. Экспозиция краеведческого музея Мезенского района

Законы не вечны, они пишутся для решения текущих задач. В связи с большим желанием США сделать Севморпуть международной юрисдикцией, началом крупносерийного строительства американских ледоколов и заявлениями адмиралов США о готовности решить проблему силовым путем, задачей №1 является укрепление арктической границы России, единство здешнего населения. Эти цели требуют распространения признания коренным и распространения соответствующих льгот и на русское население Арктики. Для этого надо принять федеральный закон «О народах Севера» или «О населении Севера и Дальнего Востока России», где льготы, заложенные в ФЗ «О гарантия прав…», были бы доступны всем жителям Русской Арктики. Также в них следует предусмотреть предоставление северянам права безвозмездного выделения для личных потребностей лесных делянок, земли под строительство и сельское хозяйство, охотничьих и рыбных угодий, 2--процентной ипотеки — как на Дальнем Востоке. Это, кстати, закончит и с заявками поморов на статус малочисленного коренного народа, бенефициарами которых являются норвежцы. Поморам-то нужно сохранить уклад, ловить рыбу, а не заниматься политикой.

Следует подкрепить Институт археологии РАН и СО РАН госфинансированием и включить в планы их работы исследования истории появления русских и их роль в Арктике, состав местного населения и обстоятельства их взаимодействия на всем побережье Ледовитого океана.

Требуется скорректировать и идеологию сотрудничества народов Севера. Нет пришлых и коренных, нет первых и вторых. Есть народы, в том числе государствообразующий русский, давно осваивающие эти, казалось бы, безжизненные, но хранящие несметные сокровища пространства.

«Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Евангелие от Матфея).

Ненец с полуострова Канин встречает туристов на дороге Пинега — Мезень

Примечания: