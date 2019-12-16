В начале декабря стали известны новые подробности относительно планов разработки и строительства в будущем нового авианосца для Военно-морского флота (ВМФ) России. На последних совещаниях командования российского флота и промышленности было определено, что оптимальное водоизмещение для перспективного российского авианосца составляет 65−70 тысяч тонн. Стоимость создания такого корабля оценивается на текущий момент в 300−400 миллиардов рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Крейсер «Адмирал Кузнецов»

Однако ни строительство, ни даже разработка нового авианосца не включены в Государственную программу вооружений на 2018−2027 годы. Также стоит заметить, что, несмотря на несколько концептов перспективного авианосца, демонстрировавшихся на различных выставках в последние годы, по-прежнему остаётся неясной позиция российского военно-политического руководства относительно того, а нужен ли в принципе российскому флоту авианосец? Сами же концепты нового авианосца являются лишь инициативными разработками проектно-конструкторских бюро, которые, как ранее заявляли в Объединённой Судостроительной Корпорации (ОСК), так и не получили никакого технического задания на проектирование авианосца.

Сам вопрос принципиальной необходимости авианосца для ВМФ России в современных реалиях становится темой весьма острых общественных дискуссий в СМИ и на просторах интернета. Попробуем разобраться в данном вопросе.

Основной задачей строившихся в Советском Союзе различных авианесущих кораблей было обеспечение противовоздушной и противолодочной обороны корабельных соединений в дальней океанской зоне. Эта задача остаётся весьма актуальной и в современных реалиях российского флота. Основными задачами ВМФ России являются обеспечение безопасности морских границ и морской экономической зоны России, а также поддержка интересов России в Мировом океане. При этом в зону ответственности российских флотов входят акватории очень большой площади. Так, например, обеспечение российских интересов в арктической зоне, которой сейчас уделяется огромное внимание, априори предполагает действия флота на значительном удалении от своих баз.

Наличие же авианосца в составе корабельного соединения способно кардинально увеличить как его боевую устойчивость, так и разведывательные и ударные возможности. Безусловно, новые авианосцы были бы крайне полезны для ВМФ России и могли бы существенно повысить его эффективность при решении всех стоящих перед ним задач.

Минобороны России Ремонт тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов»

Вместе с тем сегодняшние российские реалии накладывают очень много «но» на мечты о новом авианосце для российского флота. Во-первых, если бы даже решение о строительстве авианосца было принято, скорее всего, его строительство, вместо усиления боевых возможностей флота, дало бы обратный эффект. В настоящий момент как ВМФ России, так и судостроительная отрасль переживают затяжной кризис, а ситуация с обновлением корабельного состава, в особенности крупных боевых кораблей, крайне удручающая. Без решения же этих проблем строительство нового авианосца теряет смысл.

Теоретически возможности строить авианосец у России сейчас есть, однако строительство такого корабля требует колоссальных затрат. Помимо огромных финансовых затрат, строительство авианосца может отнять значительную часть производственных и кадровых ресурсов российской судостроительной отрасли, что крайне негативно скажется на остальных кораблях и подводных лодках. В миниатюре эту ситуацию можно увидеть на примере проходящего на Севмаше радикальную модернизацию тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». На работы по модернизации крейсера приходится выделять значительную часть ресурсов предприятия.

Минобороны России Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»

В идеале ВМФ России необходимо 4 авианосца — по 2 для Северного и Тихоокеанского флота. Помимо огромной стоимости строительства авианосца, крайне дорогостоящей является и его эксплуатация. Авианосец является невероятно сложным кораблём с сотнями различных систем. И как показывает мировая практика, в том числе и опыт эксплуатации авианесущих кораблей в СССР и России, половину и даже более своей жизни авианосцы проводят не в море, а у причальных стенок и в доках верфей, проходя обслуживание и различные ремонты — от среднего до капитального. Таким образом, чтобы перманентно иметь в своём составе один боеготовый авианосец, Северный и Тихоокеанский флоты должны иметь по 2 авианосца. В противном случае, авианосец, в тот момент, когда он потребуется, может оказаться совершенно небоеготовым. При этом как на Северном, так и на Тихоокеанском флоте отсутствует адекватная инфраструктура для обслуживания и ремонта кораблей класса «авианосец», и лишь на Северном флоте эта проблема аврально решается для проведения ремонта единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов». И если строительство одного авианосца ещё возможно, пусть и с колоссальным трудом, то серийное строительство таких кораблей лежит за пределами возможностей современной российской экономики и промышленности.

Наконец, с учётом времени, необходимого на проектирование и создание авианосца, в нынешних реалиях он едва ли может быть построен ранее середины 2030-х годов, и в таком случае его «активная жизнь» придётся на 2040-е и 2050-е годы. А к тому моменту вполне могут произойти революционные изменения в области войны на море. Уже сейчас ВМС России проводит активные испытания гиперзвукового противокорабельного ракетного оружия, и в обозримом будущем оно может появиться на вооружении. Китай уже давно располагает большим количеством баллистических противокорабельных ракет с самонаводящимися маневрирующими боевыми блоками, бороться с которыми крайне затруднительно.

Ros-oborona.ru

Активные работы по созданию гиперзвукового ракетного оружия, которые ведутся в России и других ведущих военных державах, в совокупности с выходом США и России из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в будущем, скорее всего, приведут к созданию лишь новых образцов противокорабельного вооружения, малоуязвимого даже для самых совершенных систем ПВО.

Таким образом, как и в начале текущего тысячелетия, на данный момент новый авианосец по-прежнему остаётся «светлой мечтой» ВМФ России. Его строительство возможно лишь при условии создания мощных военно-морских сил общего назначения, существенного поднятия возможностей судостроительной отрасли и улучшения экономической ситуации. А будет ли построен когда-нибудь новый авианосец или нет, зависит от того, сможет ли в следующем десятилетии Россия решить вышеуказанные проблемы.