На днях ряд российских СМИ сообщили о том, что 10 декабря 2019 года распоряжением правительства РФ за подписью Дмитрия Медведева утверждён президиум Экспертного совета при правительстве Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Волошин

Экспертный совет при правительстве РФ — это очень интересный орган. Его состав стоит изучить подробно, особенно сейчас, накануне трансфера. Причина в том, что координатором президиума этого совета решением Медведева сделан Александр Стальевич Волошин, глава администрации президента Ельцина и стержневая фигура в так называемой Семье. Зачем, почему и о чём говорит такое решение?

Как говорил один персонаж из известной советской кинокомедии: «Огласите весь список!». И действительно, к списку президиума экспертов при правительстве стоит присмотреться внимательно. Имена говорят сами за себя больше, чем все комментарии.

Волошин А.С. — координатор Экспертного совета, председатель совета директоров АО «Первая грузовая компания».

Аузан А.А. — декан экономического факультета МГУ,

Греф Г.О. — президент, председатель правления АО «Сбербанк России»,

Зубков В.А. — председатель совета директоров АО «Газпром»,

Карапетян А.В. — бывший премьер-министр Армении, советник председателя правления АО «Газпромбанк», член совета директоров АО «Зарубежнефть»,

Ковальчук М.В. — президент НИИ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»,

Кропачёв Н.М. — ректор Санкт-Петербургского госуниверситета,

Кузьминов В.И. — ректор НИУ ВШЭ,

Мау В.А. — ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ,

Пиотровский М.В. — генеральный директор Эрмитажа,

Садовничий В.А. — ректор МГУ,

Степашин С.В. — председатель наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»,

Фрадков М.Е. — директор федерального Института стратегических исследований,

Шохин А.Н. — президент РСПП,

Шувалов И.И. — президент госкорпорации развития «ВЭБ РФ».

Government.ru Александр Волошин

Первое впечатление — перед нами некая синекура, куда собрали всех бывших политиков первого эшелона и создали им видимость причастности к актуальной повестке. Кроме какого-то тусовочного собрания наподобие закрытого клуба ветеранов, здесь ещё решена задача уравновесить составы команд представителей ключевых групп лоббирования. Это те самые влиятели, которым отведена роль рупора и посла.

И для того, чтобы все они уравновешивали друг друга, создавая ту самую систему сдержек и противовесов, Экспертный совет создан по принципу 50×50. Здесь «возлежат овцы со львами», все знаковые либералы эпохи уравновешены знаковыми силовиками. На каждое либеральное «брито» возникает силовое «стрижено», и пока они там друг с другом спорят, Путин делает то, что считает нужным и возможным. Гул прений доносится до него как отголосок чужого спора из дальней комнаты.

«Держи друзей близко, а врагов ещё ближе» — это тоже вспоминается, когда изучаешь состав президиума членов Экспертного совета при правительстве РФ. Для президента это сообщество и канал обратной связи с элитными группами, и демонстрация того, что ожидает лояльных политических деятелей после заката карьеры, и средство надзора за согласованными представителями разных властных кланов.

Одного у них нет — реальной административной власти. Их собрание — послание совершенно другим целевым аудиториям. Это сигнал о вменяемости власти и её готовности слушать и слышать голос тех, кто говорит с ней через этих персонажей. Проще говоря — это каналы коммуникаций.

Однако Экспертный совет при правительстве как орган создан в июне 1993 года. Его глава приравнивался к заместителю главы правительства. Никаких изменений статуса этого органа с тех пор не последовало.

В связи с этим реальным функционалом А.С. Волошина будет возможность запрашивать информацию у силовых структур, готовить аналитику для главы правительства, обращаться к любым должностным лицам и при разногласиях в правительстве предлагать формулировки общей позиции сторон, а прежде всего — осуществлять достаточно значительное кулуарное влияние на российскую политику, теперь уже оформленное в серьезном должностном статусе вице-премьера.

Эксперты фиксируют то обстоятельство, что у Волошина теперь есть возможность за счёт бюджета создать некий исследовательский центр с рабочим аппаратом. Такое повышение возможностей влияния для главы клана «семейных» оценивается как отступные за неучастие в реальном дележе власти при трансфере. Хотя возможна и иная версия — что «семейные», наоборот, таким образом уже включились за передел путинского наследия, и что после 2024 года нас ждет возвращение в «благословенные» 90-е.

Понятно, что Волошин, как и Кудрин, не ограничится статусом координатора, а будет пытаться стать тем, кем был при Ельцине — кардиналом Ришелье при Людовике XIII. Допустит ли Путин реинкарнацию Волошина и всего «семейного» клана во власти — покажет будущее.

Government.ru Алексей Кудрин

Возможно, старой гвардии дадут возможность участвовать в каких-то проектах в обмен на сворачивание политической активности. Это компромисс, ибо в противном случае их придётся разгромить, что не нужно ни им, ни тем, кто пришёл им на смену. Консенсус поколений элит остаётся главным приоритетом в обеспечении политической стабильности на период трансфера.

Именно потому именно сейчас из политического небытия возник призрак прошлого в лице Александра Волошина. Конспирологическая версия говорит также о том, что Волошин — ключевой контактёр с мировой финансовой закулисой, а значит, как один из каналов коммуникации он понадобится для согласования кандидатуры преемника. Без такого согласования якобы работа преемника в качестве главы российского государства будет заблокирована.

Конечно, на фоне наших внешнеполитических достижений эта версия выглядит смешной — зачем нам согласовывать преемника с теми, кого мы обставили в Сирии, но тем не менее эта версия в комментариях экспертов также рассматривается, при всей ее нелепости.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

Конспирология на то и конспирология, чтобы в неё верил тот, кому её версии нравятся. В видимой же части спектра однозначно видно: Владимир Путин накануне важных политических событий стремится нейтрализовать источники рисков и в различной форме связывает системных либералов с системными силовиками и интересами страны.

Настоящие же политические заготовки остаются невидимыми и потому весьма эффективными инструментами трансформации курса. С этой точки зрения Экспертный совет при правительстве, вполне возможно, что является прикрытием постепенного ухода от либеральной повестки, заложенного в основу власти со времён Ельцина. Другого смысла в работе этого противоречивого экспертного органа не существует.