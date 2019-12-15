Отставной боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев, в одночасье сменивший ринг на кресло в зале заседаний российского парламента, считает, что оскорбительный запрет использовать на Олимпийских играх в Токио флаг и гимн Российской Федерации — не препятствие для участия российских спортсменов в «нейтральном статусе» под капитулянтским белым полотнищем.

Белое знамя «нейтральной» капитуляции России на Олимпиаде

msp-germany.de (illtronic) Николай Валуев на ринге

Комментируя патриотичное решение Российской федерации бокса при таких дискриминационных условиях не участвовать в токийской Олимпиаде, представляющий Брянскую область новоявленный политик не согласился с ним, заявив:

«Каждый сам для себя решает, как поступать. С моей же стороны, бойкот Олимпиады — это неправильно. Но это мое мнение. Я так говорил и перед Играми-2018 в Пхёнчхане, и сейчас не собираюсь отказываться от своих слов».

Тем самым боксер-депутат «опроверг» слова советской песни: «Раньше думай о Родине, а потом о себе». Да это и неудивительно, ведь в устроенном в нашей стране «мире чистогана» далеко не всех увлекает призыв президента РФ Владимира Путина превратить патриотизм в современную российскую идеологию, «национальную идею».