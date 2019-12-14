Это, может быть, и смешно звучит, но Великобритания явно прикинула на себя украинские одежды.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Со щитом

Действительно, судя по прессе и моим личным контактам с живущими в Англии, уровень агрессивной риторики непривычно зашкаливал для обычно меланхоличных англичан. «Традиционная вежливость была отброшена, члены парламента обвиняют друг друга в государственной измене и сдаче, и осуждают заговоры с целью «подорвать демократию». Это из прессы. В жизни доходило и до драк в пабах. На улицу «разборки» не выплескивались, но в барных «интеллектуальных дискуссиях» противоположное мнение тут же оценивалось, как «подлое», «предательское», «непатриотичное». Единственное отличие: на вопрос: «А кто же из них считается «подстилкой» Путина?» чаще всего я слышал ответ: «Ну, так вопрос пока не ставится». Ничего не напоминает?

Во-вторых, с точки зрения европейской глобальной программы англичане сейчас выступают как классические «сепары», желающие отделиться от «братской семьи европейских народов», активно интегрируемых в унитарное государство имперского типа с брюссельской бюрократией во главе.

В-третьих, Англия, как и Украина, является основным транзитером для трансатлантического торгового потока: по факту Британских островов в Северном море и Гибралтарского пролива в Средиземном. Бедняжке Европе после «ухода» Англии останутся только французские порты бурного Бискайского залива и испано-португальские атлантические порты. Хотя это, скорее, отличие… Украина свой транзитный статус с азартом «умножила на ноль», посмотрим, как распорядится своим транзитным богатством Великобритания. Но европейцы уже почувствовали неладное — не зря ведь первое, что сделал французский президент Макрон после выборов 12 декабря — это «предостерёг Британию от нечестной конкуренции после Брексита».

En.kremlin.ru Эммануэль Макрон

А Англия даже развила теорию сепаратизма, столь актуальную ныне для Украины. Там теперь может появиться новация: «сепаратисты от сепаратистов». Потому что шотландское правительство планирует законопроект о проведении до 2021 года нового референдума о независимости региона от Великобритании. Не успело закончиться голосование 12 декабря, как глава правительства Шотландии Никола Стерджен заявила, что SNP (Шотландская национальная партия) подаст официальную заявку на проведение нового референдума о независимости Шотландии на следующей неделе. А SNP сейчас на волне успеха: 12 декабря они не только удержали свои позиции, но и увеличили свое представительство в британском парламенте на 13 мест, с 35-ти до сорока восьми.

А теперь о выборах…

Победили «сепаратисты». И следует понимать, что нынешнее голосование — это не голосование по депутатам парламента. Вопросы медицины, необходимости института пэрства, налогов — это все так, ритуальные пляски предвыборного популизма. По сути же выборы 12 декабря — это второй референдум по Брекситу, вопросу выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Сам вопрос Брексита возник ситуативно и где-то даже вопреки. В 2015 году правительство консерваторов Дэвида Кэмерона с целью сбить нарастание влияния евроскептиков внесло в парламент законопроект о референдуме по выходу Британии из ЕС. Сами консерваторы были против, стратегический союзник, США, был против, но проект, по-моему, даже неожиданно для правительства, поддержали парламентарии. И 23 июня 2016 года на вопрос «Должно ли Соединённое Королевство остаться членом Европейского союза?» 51,89% принявших участие в голосовании ответили «нет». Победа, но неубедительная.

С этого момента у консерваторов не было иного выхода, как реально возглавить Брексит. Сменившая оскандалившегося Кэмерона Тереза Мэй пыталась сделать это максимально мягко и комплиментарно по отношению к ЕС, за что и поплатилась премьерским креслом. Сменивший ее на посту Борис Джонсон готов на все, вплоть до «No-deal Brexit», когда Британия покидает ЕС без всяких соглашений и ведет отношения с евроунией по принципам Всемирной торговой организации. И сейчас он может это сделать.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

По результатам предыдущих выборов (2017 года) Англия получила «подвешенный парламент». Так называется ситуация, когда ни одна из партий самостоятельно не может сформировать правительство. Консерваторы-«ливеры» (поддерживающие Брексит) получили тогда 317 мест, лейбористы-«ремайнеры» (противники выхода) — 262, что при условии необходимого большинства в 326 голосов неизбежно создавало ситуацию перманентного кризиса.

Сейчас партия Бориса Джонсона нарастила свои мышцы на 66 депутатских мандатов, и у «ливеров» появилось абсолютное большинство. «Ремайнеры» (кроме шотландских националистов) потерпели фиаско, и они располагают только 269 «штыками»: 203 лейбориста (— 42 мандата), 48 шотландских националистов (+13), 11 либерал-демократов, лузеров этих выборов (— 10) и несколько уэльских и ирландских националистов. И все это может, пока, означать только одно: «Брекситу быть!».

Что это может означать в дальнейшем? Пока понятно, что ЕС в некотором испуге, и реакция Макрона тому свидетельство. Реакция финансовых рынков на удивление оптимистична: фунт стерлинг вырос по отношению к доллару и евро, на 2,21% по отношению к доллару и на 1,38% — к евро. Понятно, что свои потери на европейском рынке Лондон попытается компенсировать созданием свободной экономической зоны с Северной Америкой (США и Канадой), чему США будут очень довольны: все-таки получить такой «нож у подключичной впадины» своего геоэкономического конкурента, Евросоюза (особенно в видении Эммануэля Макрона) — это просто Божий подарок. Ну и свои транзитные преимущества Лондон, в отличие от Киева, будет использовать в полной мере.

А «мера» у них обильная, методы разные и история богата на примеры. Вот один из них. В 2013 году Великобритания в пылу дискуссий с Евросоюзом сбросила в бухту Гибралтара 74 бетонных блока, мотивируя это тем, что испанские рыбаки выловили в ее территориальных водах всю рыбу. Но бетонные блоки на дне рвут рыбацкие сети, невзирая на их национальность. Поэтому Англия, похоже, тогда просто отметила 300-летний юбилей установления своей власти над Гибралтаром. Чем дала понять: титул «Королева Морей» — это не только история.

Что и куда будет сбрасывать Англия покажет будущее, но пока в свете украинской аналогии меня как свидетеля событий волнует один вопрос: а АТО будет? Или это только для украинских сценариев?