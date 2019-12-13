Происходящее сейчас в мире очень напоминает классическую фразу: я тебя породил, я тебя и убью. Наблюдается ускоряющаяся деградация базовых международных механизмов, составляющих фундамент западной, а точнее — американской мировой гегемонии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Когда-то коллективный Запад их создавал для расширения влияния на остальные страны и легитимизации собственной экономической и политической экспансии. Сегодня он же их уничтожает.

Наглядным тому примером служит ситуация вокруг Всемирной Торговой Организации, созданной лидерами западного мира в качестве эдакого наднационального общепризнанного всепланетного третейского судьи, присматривающего за порядком в торговых процессах.

Пока Россия в Организацию не входила, она позиционировалась чем-то сродни закрытого клуба джентльменов с особыми льготами и широкими скидками «для своих». Когда же Россия членский билет обрести сумела, ВТО произвело ребрендинг и начало изображать из себя что-то вроде торгово-экономической ООН.

Сегодня нормы Организации стали сильно невыгодны для США, но эффективный раньше метод покидания тусовки больше не работает. Когда в клубе состоят 159 стран из 200 официально существующих, а еще 25 имеют статус наблюдателей, демонстративное разрывание в клочки членской карточки в фактических правилах торговли мало что меняет. Но Дональд Трамп все-таки нашел способ и с горочки прокатиться, и саночки не возить.

Как пишет Der Spiegel, Белый дом в течение двух лет блокировал процедуру выбора новых членов Апелляционного органа ВТО, занимающегося рассмотрением исков о нарушении правил международной торговли и назначением штрафов нарушителям.

В результате, по мере истечения срока полномочий, сотрудники из структуры выбывали, а им на смену новые не назначались. Из семи мест по полному штату на данный момент остались всего трое, из которых у двоих «контракт заканчивается» в текущем месяце.

Enrique Mendizabal Символика ВТО

И всё. Как только они соберут свои вещи, сам орган полностью утратит функциональность. А без него рассматривать иски в ВТО чисто технически некому. Стало быть, и подавать их смысла не имеет. Разве что, если кто-то будет согласен ожидать чуда когда-нибудь в будущем.

Надо признать, это Трамп хорошо придумал. Открывается возможность радикально перестроить внешнюю торговлю США исключительно под собственные интересы без риска немедленно нарваться на жесткие штрафы.

Понятное дело, вечно такое продолжаться не сможет. Пока там мутят воду одни Соединенные Штаты, механизм еще некоторое время по инерции жужжать продолжит. Но по мере накопления желающих воспользоваться удачной ситуацией помимо Вашингтона, членство в клубе полностью утратит смысл. Начнется исход, в конечном счете ведущий к ликвидации самой ВТО как организации.

Что, собственно, Америке и надо. Мир, для которого этот инструмент создавался, пришел к своему исчерпанию, а без него утратил нужность, и даже стал помехой, уже сам инструмент.