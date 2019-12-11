Турция и правительство национального согласия (GNA) — международно признанное временное правительство Ливии — подписали 27 ноября 2019 года противоречивый меморандум о взаимопонимании, разграничивающий их морские границы. Греция, Кипр и Египет восприняли этот меморандум о взаимопонимании как шаг Турции по максимизации своего экономического и стратегического влияния в регионе за их счет. Греческое правительство немедленно предприняло ответные меры, изгнав из страны посла GNA, пишет профессор Лехайского университета (Пенсильвания) Генри Барки в статье для издания Syndication Bureau.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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Греки и киприоты считают, что данный меморандум о взаимопонимании представляет собой непосредственный вызов для их исключительных экономических зон (ИЭЗ). Греция жалуется на то, что меморандум о взаимопонимании и последующее разграничение экономических границ полностью игнорируют наличие большого греческого острова Крит, расположенного между Ливией и Турцией, и его ИЭЗ.

Флаг Турецкой Республики Северного Кипра на склоне холма над Тассентом. Северный Кипр

В Ливии продолжается гражданская война. Правительство национального согласия и Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром находятся по разные стороны баррикад. Хафтар получил поддержку целого ряда стран, в том числе Объединенных Арабских Эмиратов. В настоящее время ЛНА контролирует значительную территорию страны. Несколько озадачивает то обстоятельство, что Турция решила подписать меморандум о взаимопонимании с GNA, несмотря на то, что правительство национального согласия контролирует лишь небольшую часть Ливии и явно находится в осадном положении.

Одним из ответов, который мог бы объяснить данный шаг Турции, является давний спор между Турцией и Кипром по поводу территориальных вод и окружающих островов. Недавние открытия крупных газовых месторождений в кипрских, египетских и израильских территориальных водах и зарождающееся сотрудничество между этими тремя странами в плане экспорта природного газа в ЕС, похоже, расстроили планы президента Турции Реджепа Эрдогана, предполагавшего вывести Турцию в лидеры в данной сфере.

Турция также имеет давние и глубокие экономические отношения с Ливией, сформировавшиеся еще во времена правления бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Турецкие компании, особенно работающие в строительной сфере, получили большое количество контрактов на развитие ливийской инфраструктуры, и, следовательно, Турция привержена поддержке международно признанного правительства Ливии, в том числе за счет поставок военного оборудования. Морское соглашение с Турцией — это плата правительства национального согласия за поддержку.

Aydinlik.com.tr Реджеп Эрдоган и Муаммар Каддафи

Что еще более важно, нынешние действия Турции тесно связаны с территориальным разделением Кипра на международно признанную Республику Кипр и Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Данное разделение стало результатом турецкого вторжения на остров в 1974 году. Турки утверждают, что киприоты-греки не должны заниматься разведкой и экспортом углеводородов без участия киприотов-турок. ТРСК признан только Турцией, и Анкара использовала ТРСК, чтобы начать разведку газа и нефти в кипрских водах. И Соединенные Штаты, и ЕС попросили Турцию отказаться от такой деятельности, но безуспешно.

Тем не менее действия Турции необходимо вписать в более широкий контекст. Турецкий академик Айхан Актар утверждает, что политика Турции является следствием новой доктрины «Мави Ватан» или «Голубая родина», которая подразумевает наличие «обширной морской юрисдикции в Эгейском и Средиземном морях». Соответственно, в рамках данной доктрины Турция претендует на большие сегменты континентального шельфа Восточного Средиземноморья, стремясь получить выгоду за счет своих соседей.

В более широком смысле можно также говорить об амбициях Эрдогана по превращению Турции в важного, если не ключевого игрока, в более широком регионе и за его пределами. Турция построила и недавно расширила военную базу в Катаре. Точно так же в 2017 году Турция построила военную базу в Сомали. Уверенность Эрдогана в собственных силах продолжает расти, об этом свидетельствует его кампания против сирийских курдов.

Турецкие солдаты

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Тем не менее готовность Эрдогана бросить вызов двум членам ЕС — Греции и Республике Кипр — на фоне уже прозвучавших угроз со стороны ЕС по поводу антитурецких санкций из-за решения Анкары провести разведку природных ресурсов в кипрских водах, вызывает недоумение. Даже если бы турецкие корабли немедленно начали разведочные работы в этой новой зоне, потребовалось бы много лет, если не десятилетие, прежде чем Анкара достигла бы значимых результатов. Тем временем односторонние действия Анкары дополнительно обостряют напряжённость в регионе. В результате всего этого Брюсселю и Вашингтону, как обычно, придется «расхлебывать кашу», которую заварила Турция.