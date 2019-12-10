Не успели ратифицировать Парижское соглашение, сделав это «обходным маневром», втихаря от общества, как обрадованный Запад бросился с новыми «предложениями». Там четко увидели и рассчитали, что участие в подковерных климатических играх поставило российскую власть в сложное положение, и она теперь вынуждена, подобно белке в колесе, убыстрять свои телодвижения. И, не желая признавать уже совершенные ошибки, совершать новые, усугубляя тем самым положение свое и страны. Ратификация как раз именно это и продемонстрировала. Взяв в оправдание протокольные моменты, премьер-министр Дмитрий Медведев просто не рискнул проводить ее по-честному, с рассмотрением и голосованием в обеих палатах Федерального Собрания. Испугался он явно не управляемых и потому предрешенных результатов депутатского «волеизъявления», а публичного обсуждения с предъявлением обществу противниками Парижа тех аргументов, которые власть считает предпочтительным от общества скрыть, чтобы не демонстрировать, скажем так, близость к интересам западных элит и корпораций.

Всемирный банк

На этот раз главным толкачом этих интересов выступил Всемирный банк, опубликовавший на прошлой неделе доклад о состоянии российской экономики. В нем изложены «рекомендации» глобалистов по внедрению у нас механизмов взимания платы за выбросы углерода. И, предвосхищая остроту и множественность возможной трактовки этого вопроса, предложено интегрировать такие механизмы под «международный» (в смысле транснациональный корпоративный) контроль в виде более широких соглашений о торговле и технологиях, согласованных с иностранными партнерами. Чтобы никто и ничего не перепутал, «всемирные банкиры» уточнили, что речь идет о введении «дифференцированных ставок налогообложения с учетом социальных и экологических издержек, связанных с использованием (ископаемого) топлива». То есть понятно, что имеется в виду тот самый углеродный налог, который в 2015 году лоббировал Олег Дерипаска, а в нынешнем году Анатолий Чубайс, проталкивавший в кулуарах июньского Петербургского экономического форума такой налог, как стимул снижения «экологически вредных» выбросов. О том же самом совсем недавно в эфире государственного телеканала «Россия 24» рассказывал еще один олигарх «чубайсовского» разлива — Владимир Потанин, рассуждавший о «необходимости» сокращения выбросов как о чем-то настолько естественном, что даже не обсуждающемся.

Еще Всемирный банк рекомендовал России постоянно повышать акцизы на топливо, подняв внутренние нефтяные цены до уровня внешних, создав тем самым односторонние преимущества иностранным участникам рынка за счет отечественных компаний и предприятий. И наплевав тем самым на конечного российского потребителя. Как это увязывается с углеродным налогом, об этом ниже. Не просто тесно увязывается, а демонстрирует, что у западных притязаний на контроль над российской экономикой имеется прочный фундамент в виде конкретных и отнюдь не только экономических планов.

Но обо всем по порядку. В 2016 году авторитетный Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) выпустил в свет доклад с длинным названием «Риски реализации Парижского климатического соглашения для экономики и национальной безопасности России» (документ нетрудно найти в интернете в полном и сокращенном изложении). Сразу же обратим внимание, что ИПЕМ напрямую, императивно, связал еще не ратифицированное тогда, но уже подписанное Парижское соглашение с внедрением углеродного налога, то есть с обложением предприятий системой узаконенных поборов за то, что они производят «углеродоемкую» продукцию. Неважно, что эта продукция нужна согражданам; куда более важным видится реноме нашей «элиты» перед так называемым мировым сообществом. А ведь углеродный налог ИПЕМ в своем докладе связал не только с экономикой, но и с национальной безопасностью, указав на риски для нее от участия в этой афере. То есть зафиксируем: Всемирный банк, как и поддакивающие ему олигархи, лоббируют через экономический блок правительства введение в России мер, которые угрожают не только российским предприятиям и гражданам, но и — шутки в сторону! — национальной безопасности страны. И если оставаться в рамках психической адекватности и вменяемости, а не обсуждать с серьезной миной на физиономии местопребывание Наполеона и прокурора в шестой палате, одного этого уже достаточно, чтобы перечеркнуть все — абсолютно ВСЕ — аргументы сторонников углеродного налога и так называемого «устойчивого развития» в целом:

и про «магистральный зеленый путь», которым идет «все прогрессивное человечество» (человечество топиться под музыку пойдет — мы что, вместе с ним?);

и про «спасение планеты от глобального потепления» (которое под большим тройным вопросом: есть ли оно вообще, и если имеет место, то глобальное оно или локализованное определенными точками на карте, а также рукотворное, или у него все-таки имеются естественные причины?);

и про тарифные санкции, которыми эти «прогрессоры» обложат нашу экспортную продукцию, если мы не примем их правил «игры в климат» (как обложат, так и отложат, особенно если внятно, четко и ультимативно донести, что ответом будет перекрытый газовый вентиль и кое-что еще «в пакете»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Перо. Экология. Париж. Франция

Какие аргументы против Парижа и участия России в климатическом процессе выдвигает ИПЕМ? Поскольку эта тема порядком подзабыта, их следует повторить, чтобы ее освежить. Сразу скажем, что эти аргументы настолько убедительные, что не опровергаемые; именно поэтому их и не опровергают, а замалчивают, пытаясь избежать заведомо проигрышного обсуждения. Этим и объясняется «премьерский» кульбит с ратификацией Парижа. Итак, «проведенные ИПЕМ расчеты показывают, что ввод в России углеродного сбора в размере 15 долл. США/т экв. CO2 потребует ежегодных выплат в размере 42 млрд долл., что соответствует 2,56−3,29 трлн руб. Объем этих выплат равен 3,2−4,1% ВВП за 2015 год, 19−24% доходов федерального бюджета на 2016 год или 35−45% суммарного объема Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Если ставка сбора составит 35 долл. США/т экв. CO₂, то объем выплат составит 7,5−9,6% ВВП. Ввод углеродного сбора окажет негативное влияние практически на все виды экономической деятельности… Наиболее серьезный ущерб… понесут нефтегазовая отрасль, электро‑ и теплогенерация, транспорт, АПК, а также… металлургия, производство азотных удобрений и цемента. Компании данной специализации будут вынуждены нести дополнительные расходы, составляющие до 75% выручки. Усиление налогового бремени грозит стать причиной закрытия множества предприятий и ликвидации целых отраслей промышленности… В моногородах это грозит острыми социальными конфликтами подобно событиям 2009 года в Пикалево или 1998 года в ряде городов Кузбасса» (выделено мной. — В.П.).

Первый вопрос, который в связи с этим возникает, такой. За чьи интересы бьются внешние и внутренние лоббисты «зеленого лохотрона», если убыток, по цифрам и фактам, которые приводят в докладе эксперты ИПЕМ, в полной мере коснется и их собственных олигархических вотчин? Олигархи — полные альтруисты в своих «общечеловеческих» порывах? А как же они тогда олигархами стали, если еще Маркс доказал, что при определенном проценте прибыли нет такого преступления, на которое олигарх не пошел бы, пусть и под страхом виселицы? Или все куда проще, и понесенные убытки им — персонально им — пообещали компенсировать западные кураторы «лохотрона»? То есть они не идею «зеленую» защищают, не окружающую среду и не ложно понимаемый технологический прогресс. А, грубо говоря, торгуют Родиной и ее интересами в розницу, за вожделенные «тридцать сребреников»?

Вопрос второй. Почему, признавая Россию «экологическим донором» ввиду нахождения на нашей территории 20% мировых лесов, «всемирные банкиры» тем не менее требуют от нас уменьшать углеродоемкость нашей экономики? Этот вопрос распадается на две части. Первая часть: откуда эксперты Всемирного банка взяли цифру в 638 млн тонн годовых поглощений CO₂ российскими лесами, которая фигурирует в их докладе? Ясно, что они позаимствовали ее из методики Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), которая и Киотским протоколом, и Парижским соглашением «рекомендована» как «единственно верная» для всех участников, включая нашу страну. Если взять оценку российского Минприроды от марта 2016 года, которая также по этим «рекомендациям» привязана к методике МГЭИК, то получаем 625 млн тонн. А теперь в чем подлог и главный вопрос к фальсификаторам из МГЭИК, на который у них нет ответа. Если российский поглотительный ресурс 20% мирового, и это всего 638 или 625, да пусть даже, с округлением, 650 млн тонн, то подсчет с использованием элементарной арифметической пропорции позволяет установить, что общий мировой ресурс поглощения выбросов лесами, оказывается, составляет всего лишь 3 млрд 125 млн тонн. Эта мизерная цифра фантастически не соответствует действительности, о чем вопиет другая цифра, представленная фальсификаторами, — 2,3 млрд тонн — это только годовой объем выбросов России, а она далеко не ведущая в этом списке; у Китая, например, примерно 11 млрд тонн выбросов. Выбросы Китая + России — уже тянут далеко за 13 млрд, а еще есть сопоставимые с Китаем США, Европейский союз и Индия… И как быть с глобальной суммой в 3,125 млрд? А никак! Ведь из логики МГЭИК вытекает, что если бы мировые выбросы на самом деле в десяток раз превышали мировое поглощение, то баланс между теми и другими оказался бы нарушенным столь радикально, что речь пошла бы о росте глобальной температуры не на 1,5−2, а на 15−20 градусов в полстолетия, разве это не понятно? Так что одно из двух. Либо мировые выбросы не 3,125 млн, а значительно больше, либо российские — не 2,3 млн, а существенно меньше, не так ли? Но «всемирные банкиры» настаивают на обеих цифрах и попадают впросак. Или это их свои «нерадивые» эксперты так подставили? Ведь «дебет здесь откровенно не сходится с кредитом».

На самом деле авторы фальсификации попросту понадеялись, что поскольку тема пусть и популярная, но в цифрах малоизвестная, то никто и пересчитывать не станет. И что наивная общественность проглотит их страшилки «как они есть», после чего проникнется олигархическими интересами и двинется «куда надо».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Протоколы

Другая часть этого вопроса упирается в «экологическое донорство» России, которое, как в оговорке по Фрейду, фигурирует в докладе «всемирных банкиров». Россия — донор, это святая правда. Но правда и другое. Ни с цифрой в 625 млн, ни в 638 млн, ни в округленные нами 650 млн CO₂/т-экв. (условного эквивалента тонн углекислоты) это донорство не укладывается, ибо само понятие «донорство» не произвольное, а конкретное и относится не к проценту лесов, а к показателям, у которых имеются четкие измерения. Почему и как? Потому, что если Россия поглощает 650 млн, а выбрасывает 2,3 млрд тонн CO₂/т-экв., то это значит, что у нее отрицательный баланс. Причем неслабый — в 1,65 млрд тонн с 3,5-кратным превышением выбросов над поглощением. Это — никакой не донор, это, напротив, классический загрязнитель. Ибо по 16-му принципу Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию (Декларации Рио) 1992 года, а это базовый, основополагающий документ для всего климатического процесса, связанного с «устойчивым развитием», сокращать и платить за то, что загрязняют, должны именно загрязнители. А 17-й принцип того же документа устанавливает право каждой страны на свою методику подсчета баланса между выбросами и поглощением, которое потом было явочным порядком «подправлено» в Киотском протоколе (Ст. 5, п. 2) и Парижском соглашении (Ст. 31, п. «а» соответствующего Проекта решения).

Так что опять одно из двух. Либо Россия — донор, каковым ее считает Всемирный банк, но тогда поглощение у нее никак не 638 млн тонн, а в разы больше; как минимум больше 2,3 млрд тонн. То есть поглощаем мы больше, чем выбрасываем. Либо, если у нас все же 638 млн поглощения, то мы — загрязнитель, а не донор. «Банкиры», благодаря своим недалеким экспертам и собственной двурушнической позиции, опять попадают впросак, трагически расходясь и с реальной действительностью, и с психологической адекватностью. Просто не учитывают, что строгость категории «доноры» обусловлена ее крайней малочисленностью — всего несколько стран: Канада, Бразилия, Австралия, Новая Зеландия, Швеция. И Россия, донорство которой в данном случае конъюнктурно ставится под вопрос.

Что получается? А то, что методика МГЭИК, рисующая нам 638 млн, — лживая, и направлена она не на установление, а на сокрытие реальных цифр российского поглотительного ресурса, которые на самом деле, по оценкам хорошо известных общественности, нашей и зарубежной, специалистов — Владимира Лукьяненко, Георгия Заварзина, Владимира Болдырева и других составляет минимум 6 млрд, а возможно, и до 12 млрд тонн. Это — если посчитать так, как записано в Декларации Рио — по собственной методике, а не по методике МГЭИК. Так вот именно наши климатические аферисты, горой стоящие за интересы Запада, опираясь на методику МГЭИК, — именно они и прячут от нас самих наш российский поглотительный ресурс и из конъюнктурных соображений приписывают нам загрязнение окружающей среды, когда мы, напротив, ее очищаем. Так что Всемирный банк в свой доклад, к которому подошел либо спустя рукава, либо просто лукаво, заложил фундаментальное, никак не разрешаемое противоречие — между российским «донорством», с одной стороны, и пресловутыми 638 млн тонн и требованием сокращать выбросы, с другой. Или то, или другое — вместе первое со вторым несовместимы! И именно это же противоречие нам транслируют все эти Дерипаски, Чубайсы, Потанины, а также остальные «зеленые» лоббисты, которым заставить нас сокращать парниковые выбросы нужно для того, чтобы в расчете на внешние компенсации собственных потерь существенно ослабить отечественную промышленность. Чтобы она больше никогда не поднялась. И это в условиях, когда мы, в полном соответствии с требованиями Декларации Рио, можем заявить и самому «зеленому мировому сообществу», и его симпатизантам в России, что как доноры вправе вообще не участвовать даже в переговорах по сокращениям выбросов. По крайней мере до тех пор, пока в балансе этих выбросов с поглощениями природной средой у основных промышленных держав не будет хотя бы нуля (чего не будет никогда, ибо у них всех устойчивый минус: у Индии выбросы превышают поглощение в 1,5 раза, у США и Китая — в 2 раза, а у Европейского союза — вообще в 4 раза).

Кстати, вот именно эти самые «разы», которые у перечисленных стран в минусе, очень наглядно показывают лукавство «банкиров». Помним, какие показатели они с помощью отечественных компрадоров нарисовали России? Выбросы в 3,5 раза больше поглощения. Следовательно, по их методике МГЭИК, наша страна — главный загрязнитель после ЕС, почти вдвое худший, чем США и даже Китай, где 60% энергогенерации до сих пор осуществляется на угле, а смог в крупнейших городах стал неотъемлемой частью ландшафта крупных мегаполисов. Ну не абсурд ли?

Зачем предает национальные интересы нашей страны олигархат — понятно. На то он и олигархат: вспомним о Марксе и 300% прибыли, которые толкают капитал на любое преступление. А вот почему на эту «мульку» ведутся власти, однозначного ответа нет. Вероятнее всего, не придают особого значения этим вопросам, недооценивая масштабы ущерба от внедрения того же углеродного налога. Считают этот вопрос второстепенным, в котором западным «партнерам» следует пойти навстречу. Ибо, как сказал в кулуарах один крупный и известный политический персонаж, кстати, ныне действующий, «не можем же мы с ними везде ругаться, в чем-то должны и договариваться…»

ИА REGNUM Владимир Полеванов

И теперь мы подходим к третьему, самому главному вопросу, вытекающему из «рекомендаций» Всемирного банка по углеродной теме. Зачем же Запад так хочет угробить нашу промышленность? И почему демонстрирует такое красноречивое нетерпение? Здесь самое время обратить внимание на недавнее заявление весьма информированного политика и эксперта, экс-министра и экс-губернатора Владимира Полеванова, доказавшего свой государственный патриотизм в сложнейшей обстановке 90-х годов. Отделив вопрос о парниковых выбросах от причин изменений климата, Полеванов показал следующее:

что резкие климатические колебания последних лет связаны отнюдь не с ростом удельного веса в атмосфере углекислоты, а совершенно с другими факторам. Прежде всего с катастрофой в Мексиканском заливе в апреле 2010 года, которая нанесла непоправимый ущерб Гольфстриму; покрыв поверхность океана масляной пленкой, она кардинально замедлила теплоотдачу и затормозила течение;

что резкому потеплению в Европе и России, достигающему 7 градусов от климатической нормы, соответствует такое же похолодание в Северной Америке — на те же самые 7 градусов; то есть катастрофа привела в действие эффект «глобального перераспределения» (на нем, как помним, выстроен апокалипсический сюжет известного фильма «Послезавтра»);

что в этих условиях территория России, если ситуация не нормализуется, становится вожделенной целью для переселения из «цивилизованных» стран.

Добавим, что именно в контексте колонизации внешними силами российской территории, причем как можно более чистой и не загрязненной наличием промышленности, и можно рассматривать требования к нам сокращать выбросы, ликвидируя производительную экономику. Упомянутое нами предложение «всемирных банкиров» увеличивать акцизы, пересадив население на общественный транспорт, — об этом же самом. И еще отметим, что «сигналы» и «утечки», подобные тем, что сделаны Полевановым, появлялись и раньше. В том числе по упомянутой катастрофе в Мексиканском заливе, в которой тоже далеко не все просто. Списывать все на British Petroleum, которой принадлежала аварийная платформа, как это сделало американское следствие, постаравшееся побыстрее «закрыть тему», неправильно. Сломавшийся бур, вызвавший катастрофическую утечку нефти, был произведен одним из подразделений корпорации Halliburton, тесно связанной с семейством экс-вице-президента США Ричарда Чейни. Еще сообщалось о том, что к владению месторождениями шельфа Мексиканского залива, где произошла авария, имела отношение некая британо-американская компания Carin Energy, которая, в свою очередь, владеет и шельфом «обратки» Гольфстрима — холодного Лабрадорского течения, на его участке, проходящем у берегов острова Ньюфаундленд.

И если вся эта информация верна, а сомневаться в достоверности источников, которые, видимо, именно поэтому не получили в свое время широкой огласки, не приходится, то напрашивается вопрос о том, не была ли катастрофа в Мексиканском заливе на Гольфстриме рукотворной? И не планировалась ли она (и не планируется ли до сих пор) парной, вместе с несостоявшейся пока катастрофой на течении Лабрадор, что, по оценкам тех же источников, сделает «глобальное перераспределение» со всеми его последствиями, в том числе политическими, а возможно и военными, необратимым?

Даже если это всего лишь предположения, они ждут своего разрешения. Ибо тот накал и острота, которую приобретает в последние годы климатическая проблематика, как и совершенно необдуманное как минимум, а как максимум вредительское присоединение к Парижскому соглашению России, на котором настояли лоббисты «зеленого лохотрона», явно свидетельствует о том, что ставки подняты до предела.

Так все же частью какого именно сценария являются «рекомендации» Всемирного банка, поступившие в Российскую Федерацию и «на ура» воспринятые компрадорами, заинтересованными в реализации «безуглеродного» сценария?.. И не настала ли пора обнародовать, наконец, кабальные закрытые обязательства перед Западом, подписанные ельцинской кликой при распаде СССР в обмен на вывоз из советских республик ракетно-ядерного оружия и признание государственного переворота, совершенного в октябре 1993 года?