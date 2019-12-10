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Глубокоуважаемые господа и коллеги!

Несколько слов о себе. Я, Кочарян Гарник Суренович, — доктор медицинских наук, профессор, академик Российской Академии Естествознания (РАЕ), профессор кафедры сексологии, медицинской психологии, медицинской и психологической реабилитации Харьковской медицинской академии последипломного образования, почетный президент ассоциации сексологов и сексотерапевтов Украины, член Российского научного сексологического общества. Докторскую диссертацию в 1992 г. защитил в НИИ социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского (ныне Федеральный медицинский научный центр психиатрии и наркологии [г. Москва, Россия]). Оппонентами были профессор Г. С. Васильченко, профессор Б. В. Шостакович и профессор И. И. Кутько.

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В современном мире происходят изменения, направленные на разрушение традиционных норм и ценностей, что, в частности, отражается на медицинских классификациях. Это, в частности, коснулось представлений о гомосексуальности. Решение об ее исключении из списка психических расстройств путем голосования впервые было принято в США в 1973—1974 гг. и отражено в национальной психиатрической классификации DSM. Оно было болезненным, вызвало большую дискуссию как в США, так и в других странах, и было обусловлено беспрецедентным давлением гомосексуального лобби. Этому решению предшествовала усилившаяся борьба гомосексуалов за гражданские права, попытки и угрозы срыва заседаний Американской психиатрической ассоциации, оскорбления психиатров, занимающихся вопросами гомосексуальности, объявление гомосексуалами психиатрии своим врагом. Одним из факторов, который сыграл свою роль в принятии такого решении, был фактор гуманистический. Данное решение следует признать началом зомбирования общественного сознания современного общества, которому абсолютно безосновательно начали внушать, что гомосексуальность является нормой. С тех пор гей-активисты стали использовать авторитет психиатрии для утверждения, что гомосексуалы также здоровы, как и гетеросексуалы. Однако многочисленные исследования свидетельствуют об обратном. У гомосексуалов часто диагностируют депрессию и связанную с ней суицидальность, тревожные расстройства, высокую алкогольную и наркотическую зависимость, никотиновую зависимость, другую токсикоманию и/или зависимость, расстройства, связанные с использованием психоактивных веществ.

Но все же до конца 80-х гг. прошлого столетия подавляющее большинство жителей нашей планеты абсолютно не сомневалось в том, что гомосексуальность не является нормой. Однако в начале 1990 гг. она не вошла в список психических расстройств Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). Интересно отметить тот факт, что ее исключение из этого списка произошло путем голосования с самым минимальным перевесом.

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Важно отметить, что для такого исключения отсутствовали какие-либо научные основания, так как совершенно понятно, что гомосексуальные отношения исключают возможность воспроизведения человеческого рода, а неблагоприятные демографические последствия таких отношений абсолютно очевидны. Если же говорить о современной демографической ситуации в Украине и России, то это приобретает особую значимость.

Ошибочно считать, что гомосексуальность во всех случаях является врожденной и поэтому никакие внешние воздействия не способны оказывать влияние на направленность сексуального влечения. Более того, можно утверждать, что она никогда не является врожденной, так как какая-либо направленность полового влечения у новорожденного ребенка отсутствует и формируются лишь спустя годы. Современные исследования свидетельствуют о том, что в ряде случаев можно говорить лишь о мягком предрасполагающем влиянии пренатальных биологических факторов, в то время как главную роль в возникновении гомосексуальности играют психологические и социальные факторы. Поэтому очевидна негативная роль пропаганды гомосексуальных отношений, которая может вести к изменению направленности полового влечения илик его неправильному формированию. Понимание этого привело к тому, что в ряде стран существуют законы о запрете пропаганды гомосексуализма. Так, в восьми штатах США (Алабама, Аризона, Луизиана, Миссисипи, Оклахома, Южная Каролина, Техас и Юта) вслед за Россией был наложен запрет на такую пропаганду. Об этом СМИ сообщили в феврале 2014 г. Подтверждением негативного влияния такой пропаганды являются исследования доктора социологии, адъюнкт-профессора Техасского университета в Остине (США) Марка Регнеруса (M. Regnerus) (2012). Он изучал, чем взрослые дети, родители которых имеют однополые отношения, отличаются от детей, воспитанных в традиционных семьях. Один из выводов, который был сделан им, заключается в том, что если родители состояли в гомосексуальных связях, то всего лишь 60−70% их детей называют себя полностью гетеросексуальными. О возможности выраженного гомосексуализирующего средового влияния на формирование гомосексуального влечения также свидетельствуют данные исследовательского центра YouGov, который провел исследования в Великобритании. О росте гомосексуальности в США под влиянием факторов социальной и психологической модальности свидетельствуют данные службы Gallup.

Огромное негативное влияние на формирование направленности полового влечения оказывают существующие в настоящее время деструктивные модели полового воспитания, которые активно функционируют в ряде стран. Одна из таких моделей — принудительная гомосексуализация. Так, в школах США существуют различные специальные программы, встречи с гей-активистами, дни солидарности с гомосексуалами, участие в ролевых играх, в которых дети представляют себя в роли членов гомосексуальной пары, семинары, где порицают традиционные ценности, распространяют гомосексуальные книги и прочую печатную продукцию, возводят в норму трансгендеризм и стыдят тех детей, которые выражают несогласие. Детям внушают, что испытание их сексуальных способностей и способности доставлять удовольствие другому человеку в подростковом возрасте может быть безопаснее с партнерами их собственного пола. В США наиболее популярными школьными гей-программами являются «Проект-10» и «Радуга». Консультантами в этих программах являются гомосексуалы, которые четко не определившихся в своей ориентации учеников, испытывающих гомосексуальные чувства, «втягивают» в гомосексуальность. Они говорят, что те геи/лесбиянки, и призывают их ничего не говорить своим родителям-гетеросексуалам, которые не поймут их. Помимо этого, эти инструкторы рассказывают детям о существующей разнице поколений и том, что их родители придерживаются старомодных ценностей. Таким образом, вместо адекватной психотерапевтической коррекции, направленной на ослабление гомосексуальных тенденций и формирование и развитие гетеросексуального потенциала, усилия направляются на культивирование однополого влечения. Национальная ассоциация образования США учредила Месяц гей/лесби-истории — еще одного средства пропаганды гомосексуализма в детской среде как нормального и здорового явления. Таким образом речь идет о подталкивании подрастающего поколения к гомосексуальному выбору вместо того, чтобы направить сексуальное развитие ребенка в гетеросексуальное русло.

В некоторых школах — уже не только Калифорнии, но и других штатов, в том числе и в штате Нью-Йорк, — факультативно введен курс «Гомосексуализм. История, настоящее и будущее». Секс-меньшинства добиваются, чтобы данный предмет был введен в обязательную школьную программу наравне с литературой, математикой или географией. Следует отметить, что в Калифорнии существуют Билль AB 606, который заставит школьные округа пропагандировать гомосексуализм в школах под угрозой лишения финансирования штатом.

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В соответствии с государственной программой в школах Германии проводится усиленная гомосексуализация подрастающего поколения. Начиная с десятилетнего возраста в школах внедряют рекламные и тренинговые мероприятия по женской и мужской гомосексуальности, би‑ и транссексуальности. Существует подробная инструкция по гомосексуализации учащихся, которую осуществляют на уроках по различным предметам. С этой целью используются информационный материал, контакты с местными организациями, приглашение представителей гомосексуальных проектов на урок, показ фильмов. Также речь идет о днях самостоятельной работы на эту тему. На уроке должны происходить ролевые игры, например:

«Ты сидишь за стойкой в гомосексуальной баре и мог бы, собственно, воспользоваться хорошим мужчиной в постели. Незнакомец, которого ты, собственно говоря, считаешь миленьким, заходит в помещение. Как ты воспользуешься своим шансом?»

Не жалеют ресурсов на пропаганду гомосексуальности норвежцы. При министерстве по делам детей, равноправия и социальной интеграции создан центр, занимающийся образовательными программами. Одна из главных задач его сотрудников — разъяснение детям, что быть геем — это хорошо. С этой целью в учебники математики включаются задачи, где рассказывается о семье с двумя папами, а книги вроде Gay kids («Дети-геи») всячески популяризируются и используются как учебники. В Норвегии в г. Бергене в 2012 г. даже провели детский гей-парад.

Охарактеризованные выше интенсивные усилия, направленные на насильственную гомосексуализацию подрастающего поколения, осуществляемые в ряде стран, вызывают вполне понятную обеспокоенность, в частности в плане их возможной экспансии в постсоветские славянские государства. Необходимо принимать во внимание тот факт, что воспитание в данном деструктивном ключе может привести к увеличению процента лиц с гомосексуальной ориентацией с последующими негативными последствиями, включая демографические.

Для четкой объективной ориентации в проблеме гомосексуальности можно, в частности, рекомендовать написанные мною книги «Гомосексуальность и современное общество» (Харьков, 2008) и «Греческая любовь» (Москва, 2009), а также заслуживающую несомненного внимания книгу В. Г. Лысова «Информационно-аналитический доклад. Риторика гомосексуального движения в свете научных фактов» (Красноярск, 2019).