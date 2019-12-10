Споуксмен правительства Японии генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ заявил, что его страна наблюдает за реакцией России на решение WADA лишить ее спортсменов на четыре года права выступать на крупных международных соревнованиях из-за допингового скандала. Он заявил на брифинге, что для Японии как хозяйки Олимпийских и Параолимпийских игр важно обеспечить для спортсменов «чистые, справедливые и свободные от допинга условия». При этом сообщается, что запрет распространяется и на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Подчеркивается, что российским спортсменам, которые выполнят строгие условия, будет позволено участвовать в соревнованиях в индивидуальном порядке, то есть без флага и гимна.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинг

По сообщению японского информационного агентства «Киодоцусин», президент Международного параолимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил в Токио, что уважает решение WADA запретить России участвовать в Параолимпийских играх в Токио. «Мы признаем и уважаем решение исполнительного комитета WADA… Но, конечно, мы должны ждать реакции на это решение русских». Имея в виду, что российские власти имеют 21 день, начиная с понедельника, 9 декабря, чтобы признать или оспорить решение WADA, Парсонс добавил: «Всё решится в Спортивном арбитражном суде (САС). Существуют различные сценарии, которые может предложить САС. Нам не следует спекулировать по поводу неких особых сценариев». Тем самым, полагает Киодо, он оставил открытой возможность для «чистых» российских спортсменов принять участие в соревнованиях Параолимпийских игр в Токио.

Myfuture.com Тест на допинг

Агентство напоминает, что Международный параолимпийский комитет запретил спортсменам из России участвовать в Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, но административный совет МПК принял решение при соблюдении строгих условий допустить их к соревнованиям в зимних Параолимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане в качестве нейтральных атлетов.

Но Парсонс заметил, что тогда решал МПК, а сейчас на первый план выдвинулось WADA: «Тогда принимал решение МПК, а сейчас WADA. Это не решение МПК. Ситуация отличается от той, что была в случае Олимпиады в Рио». «Нам остается ждать. Это то, что мы должны сейчас делать… Мы надеемся, что (Россия) не примет (решение WADA), и вопрос будет передан в Спортивный арбитражный суд…», — заключил Парсонс.