Трамп не скрывает своего желания вывести американские войска с Ближнего Востока. Но его администрация по-прежнему считает, что регион имеет решающее значение для национальной безопасности США, особенно с учетом усиливающейся агрессии со стороны Ирана. По мере того как присутствие США сокращается и бремя поддержания региональной безопасности все больше ложится на плечи Израиля, США должны ускорить поставки столь необходимого оружия Израилю, чтобы защитить собственные интересы без каких-либо дополнительных затрат для американских налогоплательщиков, пишут бывший заместитель командующего Европейским командованием Соединенных Штатов генерал Чарльз Ф. Уолд и экс-представитель Пентагона Майкл Маковский в статье для издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Израиля

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В 2016 году администрация бывшего президента США Барака Обамы и Израиль согласовали десятилетний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого США предоставят Израилю $38 млрд в оборонных целях. Израиль должен потратить львиную долю этих средств в США, что принесёт пользу экономике Соединенных Штатов и американским рабочим.

Дональд Трамп у Стены Плача. Иерусалим

В меморандуме о взаимопонимании указано, что ежегодно до 2027 года Израиль будет осуществлять оборонные закупки в США. Однако на фоне резко ухудшающейся ситуации на Ближнем Востоке Израиль столкнулся с гораздо более серьезными угрозами, чем предполагалось ранее. Прежде всего, сейчас существует реальный риск войны между Израилем и Ираном, которая может распространиться на большую часть Ближнего Востока. Это является результатом быстро растущего военного присутствия Тегерана в регионе. Его региональный союзник «Хезболла» обладает большей огневой мощью по сравнению с традиционными военными возможностями 95% всех остальных военных в мире. «Хезболла» нацелила 130 тыс. ракет на Израиль. Иран также поставляет высокоточные ракеты своим доверенным лицам, чтобы создать новые плацдармы для нападения на Израиль с территории Сирии, Ирака, сектора Газа и Йемена.

Риск крупной войны с Ираном и его доверенными лицами ставит перед Израилем беспрецедентные требования в сфере обороны. Израиль вынужден использовать драгоценные боеприпасы, чтобы предотвратить укрепление позиций Ирана. На этом фоне также снизилось доверие к Вашингтону из-за его намерения уйти из региона в сочетании с бездействием перед лицом расширяющейся ядерной программы Ирана и нападениями на союзников США. Следовательно, Израиль начинает играть все более значимую роль с точки зрения защиты интересов США на Ближнем Востоке.

В новом докладе Еврейского института национальной безопасности Америки (JINSA) указано, что досрочная реализация условий меморандума о взаимопонимании, заключенного с администрацией Обамы, — без изменения общих условий документа и ежегодных расходов Вашингтона — поможет Израилю получить стратегическое преимущество на фоне растущих угроз.

Досрочные закупки также позволят Израилю получить современные боевые платформы, включая истребители F-35, воздушные танкеры дальнего радиуса действия KC-46 и транспортные вертолеты CH-53K, а также дополнительные средства противоракетной обороны, т. е. получить ценное преимущество на поле боя.

Израилю также немедленно нужны высокоточные боеприпасы американского производства. Израиль мог бы предложить более крупные и долгосрочные контракты на приобретение критически важного оружия у оборонных компаний США, включая боеприпасы GBU-39, GBU-53/B и ракеты Hellfire, а также комплекты JDAM для модернизации неуправляемых бомб.

Ракеты Hellfire

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Одновременно Соединенные Штаты должны пополнить свои оборонные запасы в Израиле перечисленными выше боеприпасами. При этом можно обойтись без первоначальных затрат. США могли бы временно одолжить свои боеприпасы, а также воздушные танкеры KC-46 и другое оружие Израилю до тех пор, пока не увеличится производство в США.

Независимо от того, какой именно способ реализации выберут США, они должны ускорить поставки оружия в Израиль, чтобы помочь своему союзнику активно противостоять усиливающимся общим угрозам. Защита интересов США на Ближнем Востоке в значительной степени зависит от неотложной поддержки самообороны Израиля.