Интервью губернатора Курской области Романа Старовойта ИА REGNUM

Пресс-служба губернатора Курской области Роман Старовойт

Уважаемый Роман Владимирович, Вы являлись исполняющим обязанности главы Курской области почти год. Что показалось Вам самым сложным, когда Вы заступили на эту позицию в октябре 2018 года?

Я понимал, что следует многое менять, при этом учитывая имеющийся позитивный опыт региона. Времени на раскачку не было. Необходимо было быстро включаться в работу, выполнять майские указы президента РФ. Конечно, не обошлось без формирования новой команды. Для всех нас точкой сборки стала задача сделать жизнь каждого курянина лучше.

И всё же самой сложной для меня оказалась политическая составляющая, потому что я никогда ранее не занимался политикой. Вся моя предыдущая деятельность была связана с реальным сектором экономики и строительством.

У вас была очень конкурентная избирательная кампания — в регионе к единому дню голосования был представлен почти весь спектр системных партий плюс экологи. Как Вы оцениваете течение кампании и работу региональной Избирательной комиссии?

Кампания была абсолютно открытая. Лично я сделал акцент на поездках по области и встречах с курянами. В общей сложности проехал более 5 000 км, побывал почти во всех районах. Визиты в отдаленные населенные пункты региона дали дополнительную возможность выявить реальные проблемы земляков. И самое главное — благодаря обратной связи мы внесли дополнения в Народную программу развития региона.

Я хотел, чтобы в Курской области прошли максимально прозрачные и конкурентные выборы, без грязи и шумихи. Считаю, что нам это удалось сделать. Это говорит о том, что наша политическая, избирательная система становится все более зрелой и совершенной, так же как и общество в целом. Уходят в прошлое предвыборные технологии, построенные на навязчивой саморекламе и манипуляциях.

Самое главное теперь — не сбавлять темп, не снижать планку, не «бронзоветь» за стенами кабинетов. Постоянный контакт с людьми — существенная часть моей ежедневной работы, считаю, в этом залог успеха.

Как сейчас в регионе реализуются национальные проекты? В чем имеются очевидные успехи, а в каких проектах сталкиваетесь с наибольшими трудностями? Как боретесь с этими трудностями?

В 2019 году мы приступили к реализации десяти из двенадцати национальных проектов. С 2020 года подключаемся к одиннадцатому проекту «Производительность труда и поддержка занятости». Кроме того, в рамках нацпроекта «Наука», который напрямую не связан с деятельностью региональной администрации, мы планируем оказать содействие научным и образовательным организациям региона при подготовке заявок на участие в открытых конкурсах, проводимых Минобразования России. На сегодня в рамках нацпроектов у нас разработаны паспорта 49 региональных проектов с конкретными целевыми показателями. Это документы, по которым мы живем и работаем. В них прописаны четкие алгоритмы действий и источники финансирования, предусмотрено строительство и реконструкция социально значимых объектов, приобретение оборудования, создание объектов инфраструктуры, мероприятия, направленные на повышение уровня жизни граждан, создание комфортной среды для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации, раскрытия таланта каждого человека.

Могу сказать, что на исполнение нацпроектов до 2025 года у нас предусмотрено более 47 миллиардов рублей. Эта сумма сопоставима с бюджетом Курской области. Конечно, для региона это существенное подспорье, поскольку есть возможность получить федеральные деньги под конкретные программы. Делать какие-то выводы об эффективности или необходимых изменениях пока рано, поскольку фактическая реализация мероприятий национальных проектов началась всего лишь год назад. Сейчас мы продолжаем тесное взаимодействие со всеми профильными федеральными министерствами, чтобы выполнить стоящие перед нами задачи.

Как осуществляется Ваша «обратная связь» с жителями области?

Я изначально был настроен на открытое общение с жителями Курской области. Именно поэтому год назад я создал аккаунты в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте». На мой взгляд, это самая быстрая и честная обратная связь. Сейчас у меня уже больше 105 тысяч подписчиков в обеих соцсетях. Ежедневно я получаю десятки личных сообщений, множество просьб поступает в комментариях к постам. Понятно, что лично ответить на каждое обращение с моим графиком работы нереально. Но я все читаю, на некоторые личные сообщения отвечаю сам, на другие — прошу подключиться моих помощников. При этом в обязательном порядке контролирую, как исполняются и решаются проблемные вопросы.

Никакие бравые отчеты руководителей муниципалитетов не дают такой четкой картины происходящего в районах области, как сообщения от курян. Пустить пыль в глаза или умолчать о чем-то уже не получается. Кстати, так было с транспортным налогом. О том, что он был повышен еще в 2017 году и в результате стал одним из самых высоких в стране, я узнал из соцсетей и срочно вмешался в ситуацию.

Кстати, большинство коллег уже взяли за правило читать комментарии к моим постам и в случае необходимости оперативно реагировать на обращения граждан, не дожидаясь моей реакции. Правильно делают!

Не стоит забывать, что жители области также могут направить обращения на официальный почтовый адрес и адрес официального сайта администрации Курской области или обратиться со своим вопросом на личном приеме в Доме Советов. Кроме того, в апреле этого года начал работу информационный портал «Действуем вместе», на котором в настоящее время зарегистрировано больше 7,5 тысячи пользователей. Он позволил вовлечь курян в процесс принятия решений региональными и муниципальными органами власти. На его площадке регулярно проводятся опросы по тем или иным принимаемым органами власти решениям.

В 2019 году через портал «Действуем вместе» поступило почти 4 тысячи сообщений и 220 инициатив, через официальные адреса администрации — около 25 тысяч обращений. Между прочим, куряне, направившие через сайт администрации обращение, могут оценить качество его рассмотрения. Эта информация анализируется, и затем складывается картина эффективности деятельности органа власти.

Вы были слушателем второго потока обучения в Высшей школе государственного управления. Чем «школа губернаторов» помогла и помогает Вам в работе?

Школа губернаторов — это успех кадровой политики президента России. Итоги региональных кампаний подтверждают — кадровая политика государства, отвечающая запросу на обновление, полностью себя оправдывает. Новые назначенцы победили в регионах с убедительным результатом — в том числе и выше 80%. На мой взгляд, мои коллеги сегодня — уже не просто технократы, ориентированные на решение задач экономического прорыва, это люди, обладающие уникальными политическими и коммуникационными компетенциями, позволяющими успешно работать в регионах.

Власть должна становиться эффективнее, современнее. Это требование времени, требование задач развития регионов. Именно с новыми управленцами связаны надежды на интенсивное развитие, на улучшение качества жизни людей. И важно, что площадка школы — это хорошая возможность для коммуникаций с коллегами.

С какими итогами Вы подходите к концу 2019 года? И каковы первоочередные задачи на 2020 год?

В 2019 году мы запустили проект «Курск 2032», который поддержал президент РФ Владимир Владимирович Путин. Глава государства подписан Указ о подготовке и проведении празднования 1000-летия основания областного центра. Мы планируем масштабную программу реновации исторического ядра Курска, что послужит импульсом для развития туризма в регионе. В следующем году приступим к активному проектированию объектов.

Много мы сделали по дорожному строительству в рамках объявленного Года дорог. В Курской области за этот год отремонтировано 637 км и построено 82 км дорог. Конечно, мы продолжим развитие дорожной сети региона, реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и в дальнейшем.

И все же в следующем году основные силы мы сосредоточим на здравоохранении. Как вы знаете, 2020-й я объявил Годом здоровья в регионе. Мы уделим особое внимание развитию медицины. Не менее важно — пропагандировать здоровый образ жизни, занятия спортом, отказ от алкоголя и наркотиков.

Недавно на обсуждение специалистам была представлена региональная стратегия развития здравоохранения. Она включает в себя направления, определенные в нацпроектах и поручениях президента РФ, а также учитывает имеющиеся проблемы и поступающие от населения жалобы.

К 2024 году нам необходимо создать не менее 74 новых фельдшерско-акушерских пунктов, приобрести 26 мобильных медицинских комплексов, три передвижных маммографа. Эти меры должны повысить качество и доступность первичной помощи в сельской местности. Также стоит задача охватить профилактическими медицинскими осмотрами 100% жителей области. Кроме того, на уровне всех муниципальных образований в 2020 году будут созданы комплексные бригады для работы с курянами, входящими в группу риска.

Антикризисный план системы здравоохранения включает множество пунктов. Я перечислил лишь часть из них. Если стратегия получит одобрение жителей области, то мы запустим ее уже в следующем году. Я очень надеюсь, что у нас получится существенно изменить к лучшему ситуацию в региональном здравоохранении.