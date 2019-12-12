Текущий трагифарс с импичментом Трампа все больше начинает напоминать истерику разума, когда эмоциональные желания уже перестают обращать внимание на соображения логики и рациональности. Ну действительно, Дональда Фредовича «хулиганы кресла лишают» за то, что он давил на лидера суверенного государства (заморозил военную помощь Украине, поскольку президент Зеленский увильнул от прямого ответа на вопрос о коррупции Джо Байдена «и чад его» на украинских просторах). А Джозефа Робинетта Байдена-младшего за давление на лидеров суверенного государства (угрожал заморозкой государственных кредитных гарантий, если украинские власти не уберут «этого сукина сына» Шокина с поста Генпрокурора). Каналью убрали.

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Но к Байдену закон и подойти не может. Практически в каждой тематической статье (а СМИ в США контролируется преимущественно демократами) проскальзывает мысль: «ни Байдену, ни его сыну обвинения предъявлены не были». Конечно не были, ведь расследований-то не было! Даже на Украине, чей президент обещал американскому президенту расследовать дело и гарантировал, что «что мы будем очень серьезно относиться к делу и будем работать над следствием». «Мы» — это очевидно он сам и генеральный прокурор Рябошапка, «100% мой человек», как говаривал Зеленский.

Обещание обернулось откровенным троллингом: Киев честно, может быть даже серьезно, расследует дело о незаконном получении лицензии на разработку недр компанией Бурисма, где номинально работал и совершенно реально зарабатывал Хантер Байден, сын Джозефа. То есть расследуют события периода 2010−2012 годов, когда сын Байдена еще не входил в состав совета директоров компании.

Пока Трамп откровенно игнорирует устраиваемый демократами спектакль импичмента. Вот и 9 декабря «Официальная резиденция президента США не намерена участвовать в слушаниях Палаты представителей Конгресса США по импичменту». Это уже второй отказ на приглашение юридического комитета Палаты представителей. Ранее Белый дом проигнорировал слушания, намеченные на 4 декабря. Но это не означает, что у Трампа игнорируют саму тему. Полностью разочаровавшись в перспективе получить «компромат-кейс» от Зеленского, они решили сформировать его сами. Но без Украины как арены и свидетеля «шалостей Байдена» это сделать невозможно.

Поиски компромата возглавил Рудольф (Руди) Джулиани, опытнейший юрист, 107-й мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа. Все лето Джулиани провел в поисках и осуществлении контактов с украинскими правительственными чиновниками, которые пресса США «от демократов» тут же окрестила «давлением». Первый тур окончился откровенным провалом: 9 октября двое приближенных к Джулиани американцев советского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман были арестованы (под финансовым предлогом), а 11 октября сам Руди попал под расследование прокурора США по Южному округу Нью-Йорка.

Но нервическая реакция демократов, похоже, доказала «людям Трампа», что они на правильном пути. И «украинский томагавк», слегка присыпанный землей в октябре, опять блеснул под солнцем.

Тем более, что с лета на Украине что-то явно «созрело». 9 октября в Киеве народный депутат III—IX созывов Верховной рады Андрей Деркач провел пресс-конференцию на тему «Обнародование фактов давления посольства США на правоохранительные органы Украины с целью вмешательства в избирательный процесс в Соединенных Штатах Америки». В которой прямо было указано: «Вместе с тем в ходе расследования получены данные о завуалированной передаче денежных средств за лоббистскую деятельность лично Дж. Байдену путем перевода денежных средств в сумме 900 тыс. долл. США на счет вышеуказанной американской компанииRosemont Seneca Partners (LLC) с назначением платежа — оплата консультационных услуг». 20 ноября состоялась новая пресс-конференция с названием, которое просто призвано успокоить измученные нервы Дональда Трампа: «Новые факты о международной коррупции, Бурисме и схеме доведения Украины до банкротства». Докладчиками были все тот же Андрей Деркач и депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, ставший «иконой стиля» расследовательской журналистики после дела «Укроборонпрома» эпохи позднего Порошенко.

Деркач и Дубинский показали документ — подозрение от Генпрокуратуры — согласно которому «Байден и партнеры получили свои 16,5 миллиона долларов за услуги в рамках работы «Бурисмы». Байден получал деньги, источником которых является не успешная деятельность «Бурисмы», не гениальные бизнес-ходы или рекомендации. Это деньги граждан Украины. Они были получены преступным путем. Так считают в ГПУ». В этот момент Трамп, очевидно, удовлетворенно вздохнул.

Надо отдавать себе отчет, что такие пресс-конференции и особенно создание по их результатам парламентской временной следственной комиссии (чем сейчас и занимаются Деркач и Дубинский) — это откровенный призыв к США: «Услышь меня!».

И США услышали… Вечером 4 декабря в Киеве опять, по выражению «Нью-Йорк Таймс», «под пристальным вниманием» появился Джулиани. По официальной легенде уже «не Трампом посланный», а просто «кино делать». Потому что поездка организована ради съемок многосерийного телесериала с участием Джулиани, который создается и транслируется по консервативному кабельному каналу One America News или OAN. И даже часть интервью берет не сам Руди, а красавица-ведущая OAN Шанель Рион. Хотя CNN считает, что сериал «продвигается как республиканская альтернатива слушаниям по импичменту» и здесь он, конечно, прав.

Джулиани полетел в Киев не напрямую, а через Будапешт, где, гм…, «съемочная группа» встретилась с бывшим украинским прокурором Юрием Луценко, а также с бывшим сотрудником посольства Украины в США Андреем Телиженко и бывшим народным депутатом от Радикальной партии Андрей Артеменко. То есть с теми, которым не нашлось места в новой власти и не за что любить власть старую.

На следующий день был Киев, где Джулиани отыграл обязательную программу, встретившись с Виктором Шокиным, тем самым генеральным прокурором, увольнения которого так настоятельно требовал тогда вице-президент США Джо Байден. А также Константином Куликом, тем прокурором, который вел дело «Бурисмы» и который не может не иметь какого-то компромата на Хантера Байдена.

Но основная изюминка киевского вояжа — это, конечно, встречи с Дубинским и Деркачом. Из ряда проблем, поднятых на встречах, особое внимание привлекает одна тема: там обсуждался вопрос расследования хищения порядка 10 миллиардов из Украины по схемам выкупа государственного долга по заниженной стоимости и скупки облигаций внутреннего займа под завышенные проценты. Крупным участником этой схемы был инвестиционный фонд Franklin Templeton. А это уже прямое указание на демократов, потому что Фонд — один из крупнейших предвыборных спонсоров этой партии. А в этом Фонде, по словам Деркача, «Томас Донилон. Управляющий директор Black Rock Investment Institute, акционер Franklin Templeton Investments, который имеет наибольшую долю в фонде. Примечательно, что он ранее был советником Обамы по национальной безопасности». То есть получается, что крупный инвестфонд, связанный с «демократами» США, фактически ограбил страну на $10 миллиардов после поддержанного демократическим президентом США государственного переворота. А сейчас эта партия требует отставки республиканца Трампа за «некорректное поведение с ограбленной страной»? «Совесть проснулась» или «не все еще вынесли»?

Украинская часть фильма «от Джулиани» скоро выйдет на экраны. Но, уверен, там будет показана меньшая часть материалов. Зачем «сливать» их раньше времени, ведь до выборов почти год. Но уверен в трех вещах: