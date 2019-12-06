«В Казахстане болезненно реагируют на маневры США, направленные на обострение отношений с Москвой и Пекином через Нур-Султан. Для Вашингтона это геополитическая игра, а для Акорды подобные действия несут в себе базовые риски, которые ставят под сомнение выживание страны в качестве международного субъекта. Для властей Казахстана это больная тема», — сказал казахстанский политолог Максим Казначеев, комментируя заявление президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Эксперт напомнил, что президент Казахстана «является одним из авторов курса многовекторной внешней политики страны».

»Акорда придерживается этого принципа с момента обретения независимости в 1991 году. А работа основных геополитических игроков по усилению своего влияния и ослаблению влияния конкурентов в регионе торпедирует этот базовый принцип внешней политики Казахстана», — сказал Казначеев.

Собеседник считает, что «для Казахстана принципиально важно сохранять баланс интересов трех ключевых геополитических игроков: США, Китая и России».

»Политическая элита усматривает в сохранении этого условия основу своего существования в качестве субъекта международного права. Поэтому попытки втягивать Казахстан в конфликты с тремя названными странами воспринимаются очень болезненно. Подобные игры трактуются как базовая угроза для суверенитета страны», — подчеркнул эксперт.

Казначеев уверен, что в Акорде понимают, что Вашингтон «рассматривает Казахстан не в качестве самодостаточного игрока, а в качестве плацдарма для оказания давления на Западный Китай с перспективой развертывания на российское Поволжье — приграничные районы в направлении Оренбурга, Астрахани с проекцией на Уфу и Казань».

«В Казахстане болезненно реагируют на маневры США в своей приграничной зоне, направленные на обострение отношений с Москвой и Пекином. Для Вашингтона это геополитическая игра, а для Акорды подобные действия несут в себе базовые риски, которые ставят под сомнение выживание страны в качестве международного субъекта. Для властей Казахстана это больная тема».

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Kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев

Политолог оценил высказывания президента Касым-Жомарта Токаева как дополнительное «напоминание партнерам о желании сохранить многовекторность внешнеполитического курса Казахстана».

»Не нужно придавать окрас этой многовекторности. Страна не будет крениться в сторону России или КНР. Нур-Султан будет выстраивать равноудаленные партнерские отношения со всеми тремя странами. Возможно, Акорда считает это идеальным вариантом для сохранения внешнеполитической субъектности. Базовый план таков: ни с кем не ссориться и близко не дружить. Потому, что охлаждение отношений с кем-то из партнеров автоматически означает попадание в зависимость от остальных геополитических центров силы», — пояснил Казначеев.

По его мнению, печальные последствия отказа от многовекторности испытывает на себе нынешняя Украина.

«На примере Киева в усеченной форме можно наблюдать потерю субъектности. Пока у страны до 2014 года сохранялся баланс отношений со странами ЕС и Москвой, власти могли проводить более-менее самостоятельную внешнюю политику. Сейчас Киев в своих действиях вынужден опираться на благосклонность западных партнеров. Украина потеряла внешнеполитическую субъектность. Акорда очень сильно боится оказаться в подобной ситуации», — резюмировал казахстанский политолог.