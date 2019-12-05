Сегодня, 8 декабря в Москве проходит гранд-финал чемпионата РФС по интерактивному футболу. Восемь игроков, две консоли и только один заветный титул победителя. Для фанатов футбольных симуляторов этот день станет особенным. Во-первых, чемпионат РФС — это самое масштабное киберфутбольное событие в стране, а во-вторых, в России он проводится всего лишь в третий раз, и пока неизвестно, чем на этот раз спортсменов и болельщиков удивит Федерация компьютерного спорта России.

Федерация компьютерного спорта России

В преддверии гранд-финала корреспондент ИА REGNUM решил разобраться в том, какими были киберфутбольные соревнования в нашей стране несколько лет назад и что изменилось с тех пор, как интерактивный футбол признали официальным видом спорта.

Футбол, будучи самым популярным видом спорта в мире, очень быстро получил свой компьютерный аналог. Так, первая версия знаменитого футбольного симулятора FIFA вышла ещё в 1993 году. При этом тогда в ней ещё не использовались реальные имена футболистов из-за отсутствия лицензии.

Конечно, помимо FIFA, есть и другие футбольные симуляторы. Например, Pro Evolution Soccer (PES) от японской компании Konami. Однако в нашей стране она не получила такой популярности и распространения, а крупные соревнования по ней проходят крайне редко.

«Насколько я знаю, PES — единственный современный симулятор, где ещё осталась Российская Премьер-лига. Да и игра не то, чтобы совсем непопулярная — раз в год по ней точно проходит крупный турнир. Пытаются проводить и неофициальные чемпионаты. Не часто, но всё же.

Вообще к PES у игроков меньше интереса, потому что раньше у разработчиков были большие проблемы с лицензиями клубов и саму игру не так рекламировали. В нашей стране издавна так сложилось, что FIFA находится на первом месте.