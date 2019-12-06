Японии вряд ли нужно было напоминать о рисках, связанных с попытками договориться с президентом США Дональдом Трампом. Она всё равно пошла своим путём. Несмотря на подписание торговой сделки с США, которая, похоже, особо ничего не даст Японии, Токио в настоящее время столкнулся с более жёсткими требованиями США относительно оплаты содержания американских военных баз, расположенных на японской территории, пишет экономический обозреватель Уильям Спосато в статье для издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

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Что касается торговли и оплаты содержания американских военных, то перед Японией стоит сложная задача — как можно лучше сыграть в этой игре, несмотря на слабую позицию. В рамках торгового соглашения с США Япония предоставила американским фермерам доступ к своему ранее защищённому рынку, на котором уровень потребительских расходов значительно выше среднемирового уровня. Взамен Япония получила смутное обещание со стороны США, что Вашингтон не станет рассматривать импорт японских автомобилей в качестве угрозы для национальной безопасности, что могло бы привести к введению 25-процентных пошлин на импортные японские автомобили.

Siyuwj Автомобильное производство в Японии

С другой стороны, Соединённые Штаты получили то, к чему стремились. В отношении ряда товаров американские производители получили такой же доступ к рынку Японии, которым они могли бы воспользоваться только в рамках соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве, от которого Трамп отказался вскоре после вступления в должность. В частности, преимуществами соглашения смогут воспользоваться владельцы ранчо, которые пострадали от торговой войны с Китаем. В целом благодаря снижению японских торговых пошлин сельскохозяйственная отрасль США ежегодно сможет получать $7 млрд. Однако не стоит рассчитывать на то, что американские фермеры сразу же смогут воспользоваться всеми преимуществами. Пошлины на говядину будут постепенно снижаться с нынешних 38,5% до 9% в течение 15 лет. Для винной индустрии США дела обстоят несколько лучше, поскольку 15-процентные пошлины будут отменены к 2025 году.

С другой стороны, преимущества, которыми сможет воспользоваться Япония, гораздо менее очевидны. Помимо снижения пошлин на некоторые довольно специфические продукты, такие как паровые турбины, музыкальные инструменты и велосипеды, премьер-министру Японии Синдзо Абэ больше нечем будет похвастаться у себя дома.

Основное требование Японии заключалось в получении конкретных гарантий того, что Трамп не осуществит свою давнюю угрозу относительно автомобильных торговых пошлин. В мае 2019 года американская администрация пришла к выводу, что импорт автомобилей из Японии и Европы представляет угрозу для национальной безопасности Соединённых Штатов. Япония с недоверием отнеслась к подобным заявлениям со стороны США, поскольку долгое время была уверена в том, что отношения США и Японии в сфере безопасности являются одними из самых крепких.

balsas.it Авторынок

Несмотря на то, что экспорт японских автомобилей в Соединённые Штаты в настоящее время составляет лишь половину от уровня 1986 года (до того, как японские компании начали крупномасштабное производство в Северной Америке), он по-прежнему составляет 20% от общего объёма экспорта Японии в Соединённые Штаты. Торговые пошлины, которыми пригрозил Трамп, могут нанести значительный ущерб.

Японии не удалось получить никаких письменных гарантий, кроме невнятного заявления о том, что «обе страны будут воздерживаться от принятия мер, противоречащих духу соглашения». Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, курировавший переговоры, заявил журналистам, что Трамп дал словесное обязательство Абэ, что он будет сдерживать введение пошлин «до тех пор, пока соглашение добросовестно исполняется».

Столь высокий уровень доверия, проявленный по отношению ко всё менее надёжным США, не говоря уже о самом американском президенте, вызывает много вопросов. Японские СМИ уже давно поставили под сомнение, что усердное ухаживание Абэ за Трампом может принести хоть какую-то выгоду. Абэ стал первым иностранным лидером, который встретился с Трампом после его победы на выборах 2016 года. С тех пор лидеры обеих стран встречались не менее 10 раз.

Whitehouse.gov Дональд Трамп и Синдзо Абэ

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Однако, как и следовало ожидать, администрация Трампа быстро переключилась с торговых проблем на вопросы, связанные с финансированием американского военного персонала и баз, расположенных на территории Японии. США разместили в Японии около 54 тыс. солдат, около половины из которых находятся на Окинаве, занимая 18% территории острова. Неудивительно, что местных жителей не устраивает такое положение дел. Вашингтон потребовал, чтобы Япония в четыре раза увеличила расходы, связанные с содержанием американских военных: с $2 млрд до $8 млрд. В дополнение ко всему Япония также оплачивает косвенные расходы в размере $1,2 млрд, а также стоимость строительства военной базы.

Хотя Японии так и не удалось получить от США чёткого обещания относительно торговых пошлин, это, похоже, не имеет никакого значения. За последние три года пребывания в должности Трамп дал понять, что единственная вещь, в которой можно быть уверенным, — это его готовность изменять позицию в зависимости от требований текущего момента.