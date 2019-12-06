Двадцать девять общефедеральных — государственных и общественных — структур в начале года публично пообещали постоянно мониторить, как реализуются национальные проекты. Столько же, только умноженное на 85, по числу субъектов Российской Федерации, уверяло, что будут это делать на региональном уровне. Это самое бессмысленное обязательство, которое когда-либо произносилось, потому что целевые показатели национальных проектов вычисляются раз в год, и этот «раз в год» наступит не раньше января или даже первого квартала 2020 года.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

Первыми создали собственную информационную панель мониторинга национальных целей в Счетной палате. Этот факт до такой степени продолжает воодушевлять, что вместе с ее новым сайтом «Госрасходы» эта панель приобрела даже статус антикоррупционного инструмента. Во всяком случае таким статусом ее наделила делегация палаты на Международной конференции по борьбе с коррупцией, которая прошла в Перу 2−3 декабря. Потому что с их помощью граждане «практически в режиме реального времени узнают, на что государство тратит бюджетные средства и как реализуются национальные проекты». Действительно, раньше, чем у других, на сайте Счетной палаты появилась информационная панель мониторинга национальных целей. Однако уже не первый месяц информационная панель на треть демонстрирует свою неинформативность. Потому что по трем из девяти национальных целей развития Российской Федерации не может ничего ни рассказать, ни прокомментировать. Вот уже одиннадцать месяцев. Например, по мнению палаты, три из девяти целей национального развития, которых надо достичь в 2024 году, до сих пор не имеют показателей.

Kremlin.ru Заседание Счетной палаты

Поможем, потому что Счетная палата — важный орган госконтроля, и потому что такие показатели есть. Они появились давным-давно. Найти их не просто, но они есть. Так, национальная цель — улучшения жилищных условий в 2024 году не менее 5 млн семей — дистанционно рассчитана так: 3,4 млн семей в 2019 году, 3,5 мл. — в 2020 году, 3,9 млн — в 2021 г., 4,5 млн — в 2022-м, 4,8 млн — в 2023 г. Так что через месяц мы сможем подвести первые итоги.

Этапы достижения другой цели — обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере — оцифруются динамикой внутренних затрат за счет всех источников по доле в валовом внутреннем продукте страны. Доля затрат в ВВП в 2019 году должна составить 2,2%, в 2020 году — 2,5%, в 2021 году — 3,0%, в 2022 году — 3,6%, в 2023 году — 4,3%, на финише — 5,1%. Следовательно, более существенный вопрос — как всё это считается.

У цели создания в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительных экспортно ориентированных секторов, развивающихся на основе современных технологий и обеспеченных высококвалифицированными кадрами, промежуточные годовых показателей несколько. Это — реальный рост ВВП России, который «в планово-прогнозном порядке» понизится до 1,3% в 2019 году, что на процент меньше достигнутого в 2018 году. В 2020 году он вырастет до 2,0%. Рост в 2021 и в последующих годах составит соответственно 3,1%, 3,2%, 3,3% и в 2024 году 3,3%. С шестого места на пятое мировое место Россия передвинется в 2023 году, но не раньше. Несырьевой неэнергетический экспорт в этом году должен составить 230 млрд долларов США, в следующем — 243 млрд, в 2021 году — 263 млрд, в 2022 году — 290 млрд, в 2023 году — 320 млрд, в 2024 году — 350 млрд долларов США.

Погрузка грузовых контейнеров в морском порту Новороссийска

Поскольку расчеты даже специалистов Счетной палаты в отношении и других показателей не точны, приведем официально утвержденные планы правительства в отношении оставшихся шести целей национального развития в отдельной таблице.

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

Найти эти показатели оказалось не простым занятием, но тем не менее это официальные данные правительства Российской Федерации. Исходя из них экспертам Счетной палаты предстоит объяснить свои претензии к правительству — почему они убеждены в том, что для достижения целевого значения «ожидаемая продолжительность жизни при рождении» должна устойчиво ежегодно усредненно расти не менее, чем на 0,8−0,9 года. И если этого не произойдет, то иная динамика создает существенные риски достижения наццели. На самом деле «ожидаемая продолжительность жизни при рождении» — демографический интеграл. Он характеризует только уровень смертности, поэтому выстраивать его динамику как последовательное и ежегодное снижение смертности на 0,8 или 0,9 года просто неверно. Не верно подчеркивать, как минусовое значение рост численности населения: и в этом году он остается минусовым, потому что в плюс естественный рост численности должен выйти лишь в 2024 году. Плохо это или нет — таковы официальные расчеты правительства. К общему с правительством знаменателю следовало бы привести методику исчисления численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. Она должна быть одинаковой, если применяется государственными органами Российской Федерации. А Счетная палата — государственный орган. Публичная межведомственная дискуссия о чистоте расчетов здесь вообще неуместна. Это же не ученый совет, и не диссертацию защищаем. Так быть не должно, чтобы в правительстве использовали один метод счета, а в Счетной палате — другой.

Тациан. Три возраста. 1511

Завершается 2019 год, первый год реализации национальных проектов, как принято считать, хотя часть проектов стартовала еще в октябре 2018 года. Будут подводиться итоги года в реализации национальных проектов. Но исполнение проектов — это одно, а достижение национальных целей развития Российской Федерации — другое: в прямой причинно-следственной зависимости они не находятся. Лишь в одном нацпроекте его итоговый результат совпадает с национальной целью. Во всех остальных случаях на национальную цель развития влияет исполнение трех и более нацпроектов. Поэтому правительство структурировало работу абсолютно по-другому, что и надо было бы знать всем мониторящим.

Этого до сих пор не заметили работодатели Счетной палаты из Государственной думы и Совета Федерации. Формируя повестку правительственных часов и приглашая министров для докладов, в палатах Федерального Собрания продолжают действовать в иной логике, чем работает правительство и все федеральные органы исполнительной власти. Так, в период осенней сессии в Госдуме состоялись (или запланированы) отчеты министров о ходе реализации национальных проектов, а не о работе ведомств по достижению национальных целей развития. В Госдуме обсудили (или планируют) нацпроекты «Наука», «Жилье и городская среда», «Культура», ход реализации национальных проектов на территории Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации. В Совете Федерации — о ходе реализации государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года и о развитии Кавказских Минеральных Вод, о мерах по увеличению объема жилищного строительства в рамках реализации федерального проекта «Жилье», о мерах по реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», о ходе реализации национальных проектов «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и т. д.

Нацпроекты — важные элементы процесса достижения национальных целей, но далеко не охватывающие всю громадину задач. Отсчитывать дистанцию нужно не с первого января 2019 года, а с мая 2018 года, с президентского суперуказа. Майский указ президента определил девять национальных целей, а до этого было Послание президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года и много чего еще. Контролируя работу правительства, нужно оказаться в его логике, а она такова.

Kremlin.ru Послание Президента Федеральному Собранию. 2018

Правительство в октябре 2018 года приняло программу реализации указа в виде Основных направлений деятельности на период до 2024 года (ОНДП). ОНДП включили в себя основные положения Послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 г., Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. В целях конкретизации ОНДП отредактированы все государственные программы Российской Федерации — их сорок три. Самое важное из самих государственных программ выделено в национальные проекты, сформатированные по проектному методу. Это не обособило нацпроекты, а, наоборот, еще более интегрировало их в государственные программы вместе с федеральными проектами. Таким образом, госпрограммы и нацпроекты являются инструментами исполнения ОНДП.

Далее. Целевые показатели государственных программ и целевые показатели национальных проектов вместе образуют общее пространство показателей, которые и характеризуют деятельность правительства. Фактическое значение показателей и есть индикаторы достижения национальных целей развития Российской Федерации, которые сформулированы президентом в майском указе. Учитывая, что получилось очень много самых разных документов, которые не поддаются ни организации, ни контролю, кабинет министров сформатировал Единый план правительства по достижению национальных целей развития РФ.

Итак, получается такая схематичная линейка: указ — ОНДП — госпрограммы и нацпроекты — целевые показатели — интегративные показатели — единый план их достижения. Сложно? Сложно. Но таковой должны увидеть реальность те семь нянек, которые пообещали присмотреть за дитём в виде нацпроектов. Достижение национальных целей развития носит межпрограммный и межпроектный характер. Ни одна из национальных целей развития не может быть обеспечена в рамках одной из госпрограмм или нацпроектов. Поэтому обсуждение того или иного национального проекта — это растекание мыслей по древу. Однако до сих пор умения, как надо поставить парламентский контроль за исполнением Единого плана правительства, не возникло. Специальное заслушивание А. Силуанова в Совете Федерации на эту тему завершилось принятием постановления палаты, не связанным ни с оценкой хода реализации плана, ни с тем, о чем пытался рассказать членам Совета Федерации докладчик.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Принято замшелое постановление, анахронизм, позавчерашний день, типа — правительству завершить пересмотр системы целей, показателей (индикаторов) и ожидаемых результатов государственных программ Российской Федерации в соответствии со стратегическими приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации. Еще более формальным кажется поручение Счетной палате вместе с контрольно-счетными органами субъектов обеспечить «проведение мониторинга реализации национальных (федеральных) проектов в области экономики в субъектах Российской Федерации и анализа достаточности финансовых ресурсов для достижения целевых показателей национальных (федеральных) проектов».

Единственный участник заседания Совета Федерации, который говорил по теме и, по существу, и ничего не просил у министра финансов для своего региона, как это делали сенаторы, был аудитор Счетной палаты Д. Зайцев. Его, конечно, не услышали, а зря. Потому что аудитор говорил о едином плане как о новации в системе государственного управления. Единый план — это не только инструмент планирования, но еще и инструмент активного мониторинга достижения национальных целей. Он содержит ключевые инструменты — госпрограммы, национальные проекты, мероприятия которых направлены на достижение национальных целей, а также показатели, которые характеризуют достижение национальных целей.

Понятно, еще не всё потеряно. От тех, кто пообещал мониторинг и не делает этого, как надо, не так много зависит с точки зрения достижения национальных целей развития. Иначе было бы совсем худо, и без помощи глазника, как раньше называли офтальмолога, было бы точно не обойтись.