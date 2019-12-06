Обратиться за получением пособия по уходу за ребенком или, например, встать на регистрационный учет как индивидуальный предприниматель гражданин России теперь может по месту нахождения, а не только по месту официальной прописки. Это стало возможным благодаря тому, что Фонд социального страхования Российской Федерации (Фонд) перешел на предоставление услуг по экстерриториальному принципу.

Иван Шилов ИА REGNUM Госуслуги

Экстерриториальность предусматривает возможность обращения за государственной услугой вне зависимости от места жительства или места нахождения. Как пояснили в Фонде, новый принцип позволил свести к минимуму материальные и временные затраты граждан и компаний при получении государственных услуг. Экстерриториальность преследует целью, главным образом, повышение доступности данного вида услуг и качества их оказания.

Список государственных услуг, которые предоставляются по экстерриториальному принципу, утвержден распоряжением Правительства РФ от 19.01.2018 N 43-р.

Переход к предоставлению услуг по экстерриториальному принципу стартовал с 1 февраля прошлого года и осуществлялся в несколько этапов. Изначально в новом формате стали доступны четыре услуги. Речь идет о регистрации и снятии с регистрационного учета в Фонде лиц, которые добровольно вступили в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страхователей — физлиц, которые обязаны перечислять страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора, страхователей — физлиц, заключивших трудовой договор с работником, а также о приеме документов, служащих основаниями для начисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, и иной документации, подтверждающей правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов.

С 1 января текущего года Фонд досрочно по экстерриториальному принципу начал оказывать услугу по регистрации и снятию с регистрационного учета страхователей-компаний по месту нахождения обособленных подразделений. А с 1 июля — еще шесть услуг. Это назначение и перечисление застрахованным гражданам пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, единовременного пособия женщинам, которые встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, при невозможности выплаты данных пособий страхователем; а также назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производствах и при профессиональных заболеваниях в виде единовременной и (или) ежемесячной страховых выплат застрахованному либо лицам, обладающим правом на получение страховых выплат при их смерти.

В Фонде пояснили, что новый принцип предоставления социальных госуслуг стал востребованным как среди граждан, так и среди предприятий. Так, в одно отделение Фонда в городе Мурманске обратился ИП, открывший свое дело в этом городе, но при этом имеющий регистрацию в Хабаровске. С работниками своей компании он заключил трудовые договоры, поэтому был обязан зарегистрироваться в отделении Фонда по месту жительства (постоянной регистрации). Но теперь ему не требуется посещать Хабаровское региональное отделение Фонда, а можно прийти в региональное отделение Мурманска и подать требуемые законом документы. При этом сотрудники отделения сами переправят документы в Хабаровск, где ИП и будет поставлен на регистрационный учет.