Бывают порой странные и необъяснимые парадоксы, объяснить которые просто не получается. Парадокс — это нелогичное следствие из определённой посылки. То, что никак не могло возникнуть из исходных данных, но возникло непонятно почему.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Венедиктов

Именно таким необъяснимым парадоксом является любой еврей, реабилитирующий германский нацизм. Все люди имеют национальность и вместе с ней генетическую память. Ничего с этой памятью поделать невозможно. У армян в крови устроенная турками резня, у русских — миф о татаро-монгольском нашествии, не подкреплённый исследованиями генетических маркёров, у корейцев — японский геноцид, у китайцев — опиумная травля англичанами, такой же геноцид. У евреев такой памятью является Холокост — память о геноциде, устроенном германскими нацистами во время Второй мировой войны.

Старые люди, пережившие войну, по-разному относятся к немцам как к нации. Русские сжились со своей болью, но ненависти уже нет. Стёртые американской атомной бомбой японцы сломались и чтут убийцу и оккупанта как спасителя. Немцы пережили ужас осознания и раскаяния и живут в раздвоенном состоянии: любят предков, но стыдятся их деяний.

И только старые евреи не смогли преодолеть в себе неприязнь к немцам. Может, это не политкорректно, но это так. Не простили и не забыли. И передали это детям, завещали внукам и правнукам. Как память о погромах и своей особой вере как особой судьбе. Это их судьба, и все, кто появился на свет потом, появились потому, что предки прошли через это и чудом уцелели. Забывать об этом — значит, отрекаться от себя и своего народа.

Вместе с этой национальной генетической памятью они передали потомкам память о том, кто спас евреев от полного уничтожения. Кто открывал ворота концлагерей и вешал их палачей. Кто судил карателей и воздавал им должное.

Это были советские солдаты, носившие на Западе собирательное название «русские». В западной зоне это были американцы. Но так как СССР освобождал Восточную, Центральную Европу и треть Западной, то и главная часть евреев спасена им. Это — исторический факт, который не замылить, как бы кто ни старался это сделать сейчас, переписывая историю и перетасовывая первоисточники.

Советские солдаты выводят свобожденных оставшихся в живых узников концлагеря Освенцим. 27 января 1945 года

Молодые евреи нормально относятся к современным немцам, но историю учат не по либеральным учебникам, а по рассказам бабушек и дедушек. Что в России, что в Израиле, что в Берлине, что в США на День Победы старые, оставшиеся в живых евреи надевают пиджаки с орденами и гордо шагают в Бессмертном полку вместе с внуками и правнуками, что идут с портретами тех, кого уже нет.

Нынешние еврейские дети помнят нацизм, газовые печи, Бабий яр, гетто, массовые казни. Помнят они и тех, кто вывел их из рабства хуже египетского. Это был советский солдат, какой бы национальности он ни был.

Но в семье не без урода. Когда англосаксы решили, что для их текущей нужды требуется переписать историю задним числом, так как есть угроза потери глобальной власти и поражения от России, стало повальным либеральным поветрием — навязывать версию истории в таком виде, где Россия уже не победитель, а виновник того же Холокоста наравне с Германией.

Понятно, зачем это нужно американцам, англичанам, полякам, шведам, датчанам и всем тем, кто входил в систему союзов с Гитлером и исторически противостоит России. Но никогда в этих рядах переписчиков истории Второй мировой войны не было евреев. Тех, что осознают себя евреями и помнят, по каким признакам их ловят на улицах и вешают на одежду жёлтые звёзды Давида. С последующим физическим уничтожением.

Ибо можно не любить Сталина, антисемитов, социализм как систему, но нельзя вытереть из генетики память об освободителях из концлагерей. О тех, кто потом казнил палачей за Бабий Яр и Варшаву, за Хатынь и Краснодар, за массовый геноцид и человеконенавистническую идеологию.

Нельзя забывать, что твои предки с одной стороны гибли в лагерях нацизма, а с другой воевали в Красной армии и двигали вперёд оборонную промышленность и военную науку, помогая справиться с коричневой чумой. И без Сталина и без СССР всё это было бы невозможно. Твои предки были на этой стороне, а не на той.

Но современный либерал — это особая национальность. Либерал живёт с убитой генетической памятью, он отщепенец своего народа. И тут появляются немыслимые парадоксы, такие, как российский этнический еврей Венедиктов, выступающий в Ельцин-центре с обвинением Советского Союза наравне с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Венедиктов ещё и историк по образованию, и потому он вдвойне ведает, что творит.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Печи крематория, где сжигали тела узников Освенцима

Венедиктов не просто лжёт, а лжёт технологично. «Весь мир признаёт ответственность советского правительства за развязывание войны» — лжёт Венедиктов, подставляя под «весь мир» пул либеральных СМИ, руководимых из Вашингтона.

И добавляет: «Народы признают ответственность французского правительства Даладье, английского правительства Чемберлена, советского правительства Сталина, но в первую очередь — фашистского правительства Гитлера. Но это не значит, что это остальных освобождает [от ответственности]».

Дешёвая демагогия типа «весь мир признаёт» и «все народы признают» — это сегодня негодный, устаревший арсенал кровавой антироссийской пропаганды. Такими клише сегодня уже не работают, а компрометируют себя и своего заказчика. А заказчик виден по умолчанию: Венедиктов ни словом не обмолвился об американских корпорациях, на чьи военные кредиты состоялась гитлеровская военная промышленность и которые всю войну действовали в гитлеровской Германии.

«ИГ Фарбен индастри» — компания, с которой связан клан Бушей, учредитель немецкого химического концерна «Байер» — лишь один пример из большого списка. За Гитлером стояли Рокфеллеры. Об этом известно и народам, и Венедиктову. Почему об этом ни слова?

Венедиктова не поймут ни русские, ни евреи, ни немцы. Они не поймут, зачем нужно облегчать бремя вины Гитлера и ставить знак равенства между мировым агрессором и Освободителем Европы и мира от коричневой чумы. Какой цели служит такое перераспределение ролей? Люди этого не понимают — как Певцов Познера, но к этой теме мы ещё вернёмся.

Для либерала свято не то, что говорила бабушка и рассказывал дедушка, а то, что говорят радиостанции «Голос Америки», «Радио Свобода», «Глядя из Лондона» или «Гланды из Нидерландов». Что важно для политической верхушки нынешних США. Либерал — это человек, для которого солнце встаёт на Западе, его Мекка — это Вашингтон, а символ Веры — «грязная зелёная бумажка».

И потому Венедиктов в этом мире уже не помнит, кто он, откуда и куда идёт. Система Станиславского к нему неприменима. Русский еврей Венедкитов — не русский и не еврей. Он либерал. А либерал во всём мире служит геополитическим целям США и Британии. Будь он хоть русским, хоть евреем, хоть немцем, хоть негром преклонных годов.

Марина Захарова ИА REGNUM Хатынь

Это такая болезнь, заразная и неизлечимая. Как только стал либералом — всё. Потерял память, потерял себя, потерял свой народ и общую с ним судьбу. Продал душу дьяволу англосаксонского либерализма. Теперь в тебе живёт внутренний редактор, сам говорящий, что и как нужно говорить о самом главном.

Маска либерала прирастает так, что становится лицом. И вот выходит в России Венедиктов, чьи предки и как граждане СССР, и как этнические евреи прошли весь ужас Великой Отечественной, и своими руками облегчает бремя вины убийцы своего народа — я имею в виду советский народ, а не какой-то один из его составляющих. Советским евреям лишь Гитлер напомнил о том, что они евреи. До него они этого не понимали — не было необходимости.

Еврейский вопрос неотделим от вопроса Холокоста, а значит, и исторической вины германского нацизма за еврейский геноцид. А коли так, то ничто в мире не лишит славы советского солдата как спасителя и избавителя евреев от полного уничтожения. Советский солдат был многих национальностей, но ведь Венедиктов обвиняет не Россию, а СССР. То есть он обвиняет и свой народ в участии в той войне на стороне СССР. Хотя кто для Венедиктова свой народ?

Для англосаксонских заказчиков он — слуга. Никак не свой. Для всех наций и народностей СССР он не свой. Для всех нероссийских евреев он не свой. Не может быть своим тот, кто делает такие вещи с исторической памятью народов. Для кого же Венедиктов свой?

А свой он для ничтожной секты российских либеральных интеллигентов. Этого повреждённого слоя идеалистов-полупрофессионалов, как их назвал Семён Людвигович Франк в сборнике «Вехи» в конце 19 века. Идеализм из российского либерала давно выветрился и превратился в безграничный цинизм. А вот полупрофессионализм, а точнее — дилетантизм — остался и вырос в размерах.

Путь в Бабий Яр

Российский либерал — отщепенец и нигилист. Он — живущий на востоке западник. Как язычник поклоняется своему идолу, так либерал поклоняется Западу. Служит ему и приносит жертвы на его алтарь. Даже если этой жертвой становится его страна и его народ. Та среда, в которой он живёт и от которой кормится. Гнездо, из которого вышел и в котором стал гадить. Но так не поступают даже животные.

Мы имеем дело с особым типом психопатологии. Либеральное мышление — это разновидность такой патологии. Не потому ли они требуют признать нормой разные отклонения типа смены пола и гей-парадов? В одной лишь Великобритании только в 2018 году было произведено 2519 операций по смене пола, причём самому молодому пациенту было всего 3 года.

Почему об этом молчат либералы? Ведь это парадокс — какой свободой воли обладает трёхлетний ребёнок, и почему его насилуют врачи? И почему всегда так получается, что те, кто за либеральный геноцид и гей-парады, всегда стремятся затянуть СССР в число виноватых в развязывании войны Гитлером?