По данным Министерства обороны России, с 1 декабря 2019 года на боевое дежурство заступила новейшая загоризонтная радиолокационная станция (ЗГРЛС)29Б6 «Контейнер», способная обнаруживать различные аэродинамические цели на расстоянии до 2000 километров. Рассмотрим, как устроен этот уникальный объект и каким образом введение его в строй повысит эффективность российской системы воздушно-космической обороны.

Mil.ru Приёмная часть загоризонтной радиолокационной станции «Контейнер». Мордовия

«Контейнер» должен сделать внезапный удар невозможным

Радиолокационная станция «Контейнер» имеет достаточно долгую историю. Спроектирована она была ещё во второй половине 1990-х годов «Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи», а с 2002 года начались строительство и испытания различных компонентов этой станции, продолжавшиеся до 2013 года, после чего «Контейнер» был введен в опытную эксплуатацию.

Mil.ru Личный состав ЗРЛС «Контейнер»

«Контейнер» является двухкоординатной радиолокационной станцией, предназначенной для обнаружения различных аэродинамических объектов на огромном расстоянии. Принцип обнаружения целей за горизонтом основан на «эффекте Кабанова» — явлении отражения коротких радиоволн, излучённых под большим углом к горизонту от ионосферы. Станция состоит из двух частей — передающей и приёмной, которые разнесены на расстояние почти 300 километров. Передающая часть станции находится в Нижегородской области (г. Городец), а приёмная — в Мордовии, рядом с городом Ковылкино. Как передающая, так и приёмная часть «Контейнера» представляют собой огромное поле, имеющее размеры порядка 1,5 километра в длину и до 200 метров в ширину, где размещаются фидерные антенны. Известно, что приёмная часть станции состоит из 144 антенн, каждая из которых высотой 34 метра. Каждое из антенных полей соединено с аппаратурным комплексом, размещаемым в стандартных транспортируемых контейнерах. Аппаратура комплекса позволяет отслеживать одновременно до 5 тысяч воздушных объектов.

Первоначально сектор обзора «Контейнера» составлял 180 градусов, но в последующем удалось увеличить его до 240 градусов. В существующем виде дальность обнаружения целей станцией составляет около 3000 километров. «Контейнер» способен эффективно обнаруживать и сопровождать все виды аэродинамических целей — самолёты, вертолёты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и т. п. Кроме того, в отличие от обычных радиолокационных станций, на дальность обнаружения «Контейнера» значительно меньшее влияние оказывает эффективная отражающая поверхность цели (объекты с пониженной радиолокационной заметностью).

Mil.ru Расчёт ЗРЛС «Контейнер»

Стоит заметить, что фактически станция «Контейнер» функционирует с 2013 года, теперь же она официально поставлена на боевое дежурство. Появление такой станции имеет огромное стратегическое значение. Несмотря на то, что работы по созданию подобных ЗГРЛС ведутся в США, Китае и странах Западной Европы, Россия стала первой страной, успешно построившей и принявшей на вооружение подобную станцию.

Основной задачей «Контейнера» является вскрытие факта массированного пуска крылатых ракет по российской территории или взлёта и приближения самолётов противника к российским границам, что даёт значительное количество времени на приведение сил ПВО в полную боевую готовность, концентрацию истребителей-перехватчиков на направлении подлета и т. д. Как показывает опыт различных конфликтов последних десятилетий, одним из ключевых факторов, обуславливающих эффективность средств ПВО, является своевременное обнаружение средств воздушного нападения противника.

Кроме того, возможности станции позволяют эффективно отслеживать и одиночные воздушные цели, а следовательно, и в значительной степени отслеживать перемещения вооружённых сил НАТО в Европе.

На текущий момент запланировано строительство ещё одной ЗГРЛС «Контейнер» на Дальнем Востоке. А в перспективе они могут быть построены и на других направлениях, что позволит создать сплошную стратегическую систему предупреждения о воздушном нападении.