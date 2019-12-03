В октябре этого годаИА REGNUM сообщало, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о поддержке генерирующих объектов на основе торфа. Проектом закона предполагалось предусмотреть для них те же меры поддержки, которые распространяются и на объекты по производству электрической энергии на базе возобновляемых источников энергии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опыт зелёных у власти уже есть

Однако на днях стало известно, как пишет «Парламентская газета», что торфяные станции могут остаться без господдержки. Как указывает издание, в декабре Госдума планирует рассмотреть уже другой законопроект, которым, наоборот, планируется исключить данные меры поддержки. Причем в пояснительной записке к законопроекту автором заявленной инициативы указывается опять же правительство.

Издание уточняет со ссылкой на мнение правительства, что производители электрической энергии, вырабатываемой на основе торфа, в действующей модели регулирования могут эффективно конкурировать с иными тепловыми источниками энергии, в том числе за счет внедрения энергосберегающих технологий, повышения технико-экономических показателей работы генерирующих мощностей и снижения вследствие этого отпускной цены на электроэнергию. А потому дополнительные специализированные меры по поддержке таких станций в данный момент нецелесообразны. При этом в правительстве отметили, что предлагаемые проектом изменения и дополнения не связаны с реализацией государственных программ России и не влияют на достижение их целей.

В марте 2016 года издание «Переток.ру» (Энергетика в России и мире) указывало, что эксперты положительно оценивали еще тогда предлагаемые правительством меры поддержки станций, использующих в качестве топлива торф. Однако экспертов смущало, что меры распространялись лишь на розничный рынок, а также предусматривали ограничение субсидирования, исходя из мощности станций — до 25 МВт, и отсутствие тарифных гарантий по механизму договоров о предоставлении мощности (ДПМ), действующих при этом для проектов возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ).

Издание напомнило, что тема поддержки торфяных электростанций путём приравнивания этого сырья к ВИЭ обсуждается с 2014 года, когда вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручил Минэнерго и Минприроды подготовить предложения по стимулированию торфяной энергетики. Предполагалось, что поправки к ФЗ «Об электроэнергетике» приравняют торф к возобновляемым источникам энергии, и проекты по строительству торфяных электростанций будут участвовать в конкурсах на получение поддержки по механизму ДПМ.

Николай Касаткин. Торфянка (этюд). 1901

Между тем эксперты отмечали, что торф так и не вошел в список возобновляемых источников — данный перечень ограничивается лишь малыми ГЭС, солнечными и ветровыми электростанциями. В НП «Совет рынка» тогда заявляли, что «распространение на торф механизмов, которые под вполне определённое целеполагание введены для ВИЭ (улучшение экологии и локализация нового высокотехнологичного производства — ни первого, ни второго торф не обеспечивает), вызывает вопросы». Кроме того, представители «Совета рынка» указывали, что во многих случаях торфяные станции допускают сжигание в одном котле торфа и «традиционных» видов топлива (газ, уголь), которые не предполагают особых механизмов поддержки. В связи с чем возникают сложности по корректности определения в каждом конкретном случае вида топлива, на который направляется поддержка. Эксперты «Совета рынка» также предполагали, что те самые «новые» поправки в проект не создают межтерриториального субсидирования (так было бы в случае запуска ДПМ) и направлены на развитие розничного формата торфяной генерации (менее 25 МВт). При этом негативным остаётся то, что закон допускает перекрёстное субсидирование внутри региона: потребители электроэнергии в сетевом тарифе будут доплачивать за развитие торфяной энергетики. То есть эксперты озадачивались якобы проблемами, с которыми могут столкнуться регионы при решении вопросов возврата затрат, возникающих при перекрестном субсидировании.

Но давайте вернемся из 2016 года в наши дни. Буквально на днях издание advis.ru сообщало, что председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров принял участие в конференции «Евразийская экономическая интеграция», которая была организована Евразийским банком развития. В рамках сессии «Роль институтов развития в реализации проектов ВИЭ на евразийском пространстве» он рассказал о предварительных итогах и проблемных вопросах действующей программы поддержки ВИЭ, а также обозначил предложения по дальнейшему пути развития возобновляемой энергетики в России.

Так, в рамках текущей программы поддержки ВИЭ в России, по словам Быстрова, планируется построить 5,5 ГВт установленной мощности. В эти объемы входят: солнечные и ветровые станции, малая гидрогенерация. За весь период поддержки ВИЭ-генерации до 2024 года потребители заплатят 1,8 трлн рублей. Достижение сетевого паритета является крайне важной задачей, потому что позволит ВИЭ-генерации конкурировать с традиционной на равных условиях, а это значительно сократит необходимость дополнительных мер поддержки для ВИЭ. Текущая программа была рассчитана на десять лет и ожидалось, что после ее завершения ВИЭ-генерация будет развиваться самостоятельно, однако этого не произошло.

«Мы сейчас обсуждаем следующий этап, причем опять за счет сбора денег с рынка электроэнергии, то есть с потребителей в первую очередь. Поэтому наша цель — сближение одноставочной цены традиционной генерации и ВИЭ к 2035 году, чтобы нам не пришлось снова обсуждать очередной этап поддержки. ВИЭ-генерация должна стать конкурентоспособной, а оптовый рынок должен перестать за нее платить», — отметил председатель правления Ассоциации.

Советский плакат «Торф — энергетическая база для индустриализации и коллективизации сельского хозяйства». 1930

По словам Быстрова, в рамках второго этапа поддержки ВИЭ-генерации хочется увидеть большую степень участия в программе государства и институтов развития — инвесторам и кредитным организациям необходимо начать совместную работу с государством по разработке финансовых и фискальных мер поддержки для обеспечения долгосрочного устойчивого развития данной отрасли. Также государство должно стремиться к достижению конкурентоспособности ВИЭ на внешних и внутренних рынках.

Быстров подчеркнул, что правительство России разделяет точку зрения Ассоциации. «Все совещания, которые проходят по этому вопросу, все поручения, которые даются по итогам совещаний, говорят ровно о том же. Уже есть поручения Минфину России, касающиеся льготного субсидирования и процентной ставки, есть требования к бюджету», — сказал он.

«Есть поручение председателя правительства России о разработке системы «зеленых» сертификатов, которое он дал Минэнерго, Минэкономразвития и Совету рынка на Консультативном совете по иностранным инвестициям. Эксперты Совета рынка уже разработали концепцию. Следующий ход — ее защита в правительстве России и согласование с Минэнерго России и Минэкономразвития России. Но то, что ее необходимо внедрять как можно скорее, — это однозначно», — сказал Быстров.

Отметим, «Совет рынка» — это некоммерческое партнерство, учредителями которого, по данным Rusprofile.ru, являются в основной массе энергетические и некоторые металлургические компании. Заявления председателя партнерства Быстрова можно расценивать как то, что правительство пляшет «под дудку» «Совета рынка». Между тем налицо очередная борьба экономических кланов, в которой интересы потребителей стоят на последнем месте. Задача потребителей — платить за энергию в полном объеме по правилам, которые строит «Совет рынка», и потому «боль» представителей Ассоциации за перекрестное субсидирование тоже неслучайна, но «боль» не за потребителей, а за свои предприятия, владельцы которых при данной схеме должны нести расходы населения за потребляемую энергию. Хотя, какая им разница, ведь, по большому счету, данные расходы все равно в итоге несет либо конечный потребитель товаров, либо государство, приходя предприятиям на помощь. Но разница, конечно, есть! Мало того что потребители будут платить в полном объеме, так еще и государство будет помогать — не потребителям, а компаниям — генераторам ВИЭ.

Винсент Ван Гог. Торфяная лодка и две фигуры. 1883

За большинством торфяных станций в России стоит компания «Т-плюс», основным акционером которой являлась группа «Ренова» Виктора Вексельберга, сегодня ему принадлежит до 39,59% «Т плюс». Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава «Реновы» Вексельберг говорил о переговорах, которые идут с «Газпром энергохолдингом», о слиянии двух этих активов. Переговоры, по словам бизнесмена, идут сложно.

Россия, в отличие от многих стран Европы и Азии, обладает огромными запасами торфа. Было бы как минимум непредусмотрительно отказывать в поддержке развитию станций, работающих на торфе, который экономически хоть и уступает природному газу по себестоимости производства энергии, но при использовании в пределах 100 км от места добычи торф на 10−15% дешевле угля и дизельного топлива. Поэтому, по мнению аналитиков, торфяные станции могли бы стать большим подспорьем в обеспечении теплом небольших населенных пунктов в регионах страны по достаточно низким тарифам, в силу невысокой себестоимости.

В России насчитывается 66,5 тысячи малых муниципальных котельных, подавляющая часть которых пока работает на дорогом привозном угле и мазуте, что значительно удорожает стоимость тепловой энергии для населения и ЖКХ. По данным, озвученным еще два три года назад в «Росторфе», более 12 тысяч котельных, расположенных в торфообеспеченных регионах России, могут быть переведены на местное торфяное топливо. Такие котельные, работающие преимущественно на торфе, уже есть в ряде поселений: во Владимирской, Калининградской, Кировской, Костромской, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях.

Добавим, что торфяные пожары в России не редкость и требуют затрат на борьбу с ними, тогда как торфяные энергостанции могли бы отчасти решить эту проблему!

Но, увы. Пока мы наблюдаем агрессивную политику лиц, лоббирующих более дорогие источники энергии — ВИЭ. И политика эта набирает обороты с отсылкой на международный опыт. Между тем Владимир Путин в ходе форума ВТБ «Россия зовет!» подчеркивал необходимость применения более взвешенного подхода к внедрению альтернативных источников энергии. Но НП «Совет Рынка», судя по заявлениям его председателя, озвученным в ходе конференции «Евразийская экономическая интеграция», идет напролом и торопится ввести «зеленые сертификаты»!

Винсент Ван Гог. Две крестьянки в торфяных полях. 1883

Зеленые сертификаты — это система сертификации для производителей электроэнергии из возобновляемых источников. Как пояснили ТАСС в Минэнерго, под зеленым сертификатом стоит понимать электронный документ, который выдается производителю электроэнергии и подтверждает факт использования альтернативных источников для ее генерации.

«Предполагается, что сертификат может быть выдан на добровольной основе и являться самостоятельным объектом гражданско-правовых сделок. Экономическая выгода для лица, приобретающего сертификат, может состоять в том числе в возможности соразмерного снижения стоимости электрической энергии», — говорится в комментарии Минэнерго.

По сообщению «Переток.ру», Минэнерго РФ намерено вернуться к обсуждению создаваемой для ВИЭ-генерации системы «зелёных» сертификатов в первом квартале будущего года. Предполагается, что, покупая их, промпотребители смогут маркировать свою продукцию как экологически чистую. Эксперты рынка прогнозируют, что объём оборота новых бумаг в денежном выражении пока будет незначительным. Но ВИЭ-генераторы не хотят упускать и этого, требуя, чтобы власти отказались от идеи снижения платежей потребителей по договорам предоставления мощности (ДПМ ВИЭ) на стоимость реализованных бумаг. Позиция «альтернативщиков» вызвала недоумение в секторе — Минэнерго предложило «зелёным» энергетикам доказать ухудшение своего финансового состояния из-за вычитания цены сертификатов из денежного потока ДПМ ВИЭ.

Чем закончится эта борьба, покажет время. Но думается, что не в пользу потребителя!