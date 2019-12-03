Новостной фон как ресурс трейдера для фундаментального анализа
Инвестиционная деятельность и тем более спекулятивная торговля на бирже, будь то фондовый рынок, фьючерсы, сделки с металлами или сырьём, валюты или что-либо ещё, выдвигают к участникам рынка особые требования.
Это не только наличие доступной для теоретических потерь «денежной подушки», не только умения управлять эмоциями, капиталом, рисками. Сделки на биржах параллельно требуют увесистого багажа знаний, навыков в аналитике, финансах, прогнозировании, политике.
Фундаментальную роль в наблюдении за трендами и движением котировок играют, в том числе новости. Именно они ложатся в основу одноимённого «фундаментального» аналитического метода.
Какие новости важны?
В первую очередь, всё зависит от области рынка, в которой заняты ваши инвестиции. Особое влияние оказывают геополитические события, макроэкономические данные, монетарная политика регуляторов, решения, принятые в ходе заседания крупнейших ЦБ, отчёты корпораций, статистика рынка труда, деловой активности, инфляции и так далее.
В последнее время практически все биржевые участники пристально следят за развитием ситуации вокруг переговоров между США и КНР. Новости по теме как положительные, дающие надежду на торговое соглашение конфликтующих сторон, так и негативные, откладывающие поиск компромисса, мгновенно сказываются на курсах доллара и валют EM-корзины, Forex, нефти, акциях.
Нельзя не отметить и форс-мажорные новости. В отличие от запланированных в экономическом календаре, внезапные события также могут развернуть вектор тренда, повлиять на курсы и стоимость сырья.
Как использовать новости?
Существует два метода использовать новостные данные. Во-первых, принимать корректирующие решения после выхода новостей, основываясь на предполагаемом воздействии опубликованной информации на рынок. Во-вторых, можно делать превентивные ходы ещё до обнародования данных, прогнозируя то, какими они будут и какой эффект произведут.
Оба метода требуют не только доступа к актуальной и неискажённой новостной информации, но и навыков аналитики, знания тонкостей механизмов рынка, статистики и так далее.
Трейдеры и инвесторы, занятые в краткосрочных и среднесрочных сделках, должны наблюдать за новостями особенно внимательно, корректируя свою деятельность, вовремя открывая или закрывая сделки, снижая риски. Но и те, кто нацелен на длительные вложения, должны следить за новостным фоном, который способен сильно повлиять на любой рынок, довольно быстро и кардинально.