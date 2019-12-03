Инвестиционная деятельность и тем более спекулятивная торговля на бирже, будь то фондовый рынок, фьючерсы, сделки с металлами или сырьём, валюты или что-либо ещё, выдвигают к участникам рынка особые требования.

Иван Шилов ИА REGNUM

Это не только наличие доступной для теоретических потерь «денежной подушки», не только умения управлять эмоциями, капиталом, рисками. Сделки на биржах параллельно требуют увесистого багажа знаний, навыков в аналитике, финансах, прогнозировании, политике.

Фундаментальную роль в наблюдении за трендами и движением котировок играют, в том числе новости. Именно они ложатся в основу одноимённого «фундаментального» аналитического метода.

Какие новости важны?

В первую очередь, всё зависит от области рынка, в которой заняты ваши инвестиции. Особое влияние оказывают геополитические события, макроэкономические данные, монетарная политика регуляторов, решения, принятые в ходе заседания крупнейших ЦБ, отчёты корпораций, статистика рынка труда, деловой активности, инфляции и так далее.

Цитата из к/ф «Уолл-стрит». Реж. Оливер Стоун. 1987. США Новостной фон как ресурс трейдера для фундаментального анализа

В последнее время практически все биржевые участники пристально следят за развитием ситуации вокруг переговоров между США и КНР. Новости по теме как положительные, дающие надежду на торговое соглашение конфликтующих сторон, так и негативные, откладывающие поиск компромисса, мгновенно сказываются на курсах доллара и валют EM-корзины, Forex, нефти, акциях.

Нельзя не отметить и форс-мажорные новости. В отличие от запланированных в экономическом календаре, внезапные события также могут развернуть вектор тренда, повлиять на курсы и стоимость сырья.

Как использовать новости?

Существует два метода использовать новостные данные. Во-первых, принимать корректирующие решения после выхода новостей, основываясь на предполагаемом воздействии опубликованной информации на рынок. Во-вторых, можно делать превентивные ходы ещё до обнародования данных, прогнозируя то, какими они будут и какой эффект произведут.

Цитата из к/ф «Затмение». Реж. Микеланджело Антониони. 1962. Италия — Франция Плохие новости на бирже

Оба метода требуют не только доступа к актуальной и неискажённой новостной информации, но и навыков аналитики, знания тонкостей механизмов рынка, статистики и так далее.

Трейдеры и инвесторы, занятые в краткосрочных и среднесрочных сделках, должны наблюдать за новостями особенно внимательно, корректируя свою деятельность, вовремя открывая или закрывая сделки, снижая риски. Но и те, кто нацелен на длительные вложения, должны следить за новостным фоном, который способен сильно повлиять на любой рынок, довольно быстро и кардинально.