В 2011 году конфликт Д. Медведева с А. Кудриным закончился увольнением министра финансов, но не испарился, а перешел в неэфирное состояние. Захватив с периферии критику курса и переместив ее с приходом в Счетную палату в эпицентр власти, А. Кудрин стал постепенно повышать градус публичного противостояния. Его работодатели в Госдуме и Совете Федерации предпочитают не замечать этого, хотя председатель палаты открыто заявил Федеральному Собранию: «Хочу обратить внимание на то, что на первое место мы ставим выработку идей и решений, которые будут способствовать совершенствованию государственного управления».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

Как известно, события, предоставленные самим себе, имеют только одну тенденцию развития — от плохого к еще более худшему. Критическая линия стала нарастать. Заметнее оказалась не только самостоятельность Счетной палаты, что нормально, но и увеличивающаяся обособленность деятельности от деятельности других органов государственной власти и демонстрация ее «независимости». Концептуально изменился стиль выступлений аудиторов Счетной палаты в Государственной думе и Совете Федерации в рамках правительственных часов. М. Мень в ходе правительственного часа в Государственной думе (до недавнего перехода на другую руководящую работу) даже устроил ликбез депутатам. Он начал своё выступление с того, что Счётная палата — независимый орган государственного аудита. Осуществляет независимый мониторинг и оценку достижения национальных целей при реализации национальных проектов. Этим же и закончил: «Счётная палата как независимый орган государственного аудита продолжит мониторинг и оценку достижения национальных целей при реализации национальных проектов».

Kremlin.ru Михаил Мень

Откуда взялась эта обособленность и риторика о независимости Счетной палаты? От кого? Что-то угрожает? Посягает на «суверенитет»? Дефицит «независимости» влияет на профессионализм деятельности? Строго говоря, нет связи между независимостью как состоянием суверенности деятельности и даже внесистемности и способностью к объективному анализу (мониторингу) какого-либо сложного системного объекта. Разные модальности.

Для чего вообще педалировать тему независимости? Это понятие в Основном законе используется всего шесть раз, но абсолютно не в том контексте, в котором его пытаются использовать в Счетной палате. В Конституции РФ понятие независимой деятельности используется только в отношении Центрального банка: «Защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти». Все остальные органы государственной власти — исполнительной, законодательной, судебной — конституционно самостоятельны, но таким качеством, как независимость, конституционно не наделены. Поэтому претензии руководства Счетной палаты на независимость — это скорее болезни роста и не более того. Необоснованные амбиции, отвлекающие от службы. Единственная лафа от амбиций в том, что субъективно они завышают самооценку и объективно — как гипотеза — зарплату сотрудникам. Среднемесячная зарплата в аппарате палаты, в котором 1200 человек, составляет 186 306 рублей (по прошлому году), что выше, чем в любом отдельно взятом министерстве и ведомстве. Это выше, чем в аппаратах федеральных органов судебной власти и прокуратуры, аппаратах Совета Федерации, Государственной думы, Центральной избирательной комиссии, а ответственность — несоизмеримая ни с чем. Точнее, ответственность чисто гипотетическая, если вдруг Госдума решит всерьез разобраться с деятельностью аудиторов перед обязательным ежегодным отчетом палаты в палате. Или Совет Федерации исправит свой регламент и перед принятием постановления по отчету предусмотрит хотя бы его обсуждение и выступления. Абсолютный самоконтроль.

«Независимому» позиционированию Счетной палаты помогли сами ее учредители — депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, которые поправками федерального закона о палате вышли за пределы конституционной нормы о том, для чего образуется палата. В Конституции ясно сказано: палата образуется для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета, а федеральным законом нужно определить лишь состав и порядок деятельности палаты. Однако депутаты и сенаторы посчитали себя вправе пойти дальше и в закон о палате к задачам в сфере бюджетного контроля добавили задачу аудита реализуемости и результативности достижения стратегических целей социально-экономического развития Российской Федерации.

Тара-Амингу Здание Счётной палаты Российской Федерации

Этим решительно воспользовался А. Кудрин, потому что после оставления поста министра финансов именно он был наиболее цитируемым критиком правительственного курса и автором бескомпромиссных оценок результатов достижения целей, определенных в майских (2012 года) указах президента. Постминистерские обиды стимулировали второе дыхание на должности председателя Счетной палаты, но высокая государственная должность вынудила более осмотрительно и изобретательно формулировать претензии к правительству и публичные высказывания в его адрес. Дело в том, что главным автором стратегических целей социально-экономического развития Российской Федерации, которые теперь принялся ревизовать А. Кудрин, является президент Российской Федерации (указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» был подписан Владимиром Путиным 7 мая 2018 года). Председатель Счетной палаты как никто другой знает, как готовятся проекты документов, которые затем становятся указами президента. Не с точки зрения аппаратной кухни или подковёрных интриг, что тоже имеет очень большое значение. Мало кто помнит, а А. Кудрин знает точно, что до сих пор действует указ президента РФ от 2 мая 1996 г. N 638 «О порядке подготовки проектов указов, распоряжений Президента Российской Федерации, предусматривающих принятие постановлений, распоряжений Правительства Российской Федерации». Этим указом, состоящим из пяти абзацев, президент постановил, что все эти проекты после их согласования с заинтересованными органами государственной власти подлежат обязательному согласованию в правительстве Российской Федерации. Следовательно, при желании всегда можно представить дело так, что и майский (2018 г.) указ, согласованный с премьером, недорассчитан правительством. А указать на изъяны — вынужденная миссия и обуза Счетной палаты: это же не нынешний председатель добился принятия поправок в федеральный закон, предписывающих палате проводить аудит реализуемости достижения стратегических целей социально-экономического развития Российской Федерации. Все сделано Федеральным Собранием с одобрения правительства и с согласия администрации президента.

Конечно, даже в этом случае исполнять буквально то, что записано, искать прямые доказательства того, что поставленные президентом стратегические задачи сформулированы с изъянами, прямой путь к политическому самоубийству либо к переходу в прежнее состояние вне системы государственной службы и управления.

Audit.gov.ru Алексей Кудрин

Но ум изворотлив, а русский язык — велик. Можно так расшифровать понятие реализуемости, что и комар носа не подточит. Например, к самим целям претензий нет. Ни у кого. Власть гордится тем, что они вообще появились и весьма амбициозны. Цели реалистичны и потому реализуемы. Но если правительство и раньше не смогло обеспечить полное исполнение указов президента от 2012 года, то где гарантия, что то же самое правительство обеспечит исполнение суперуказа 2018 года? Сам факт существования правительства в том же составе уже и есть риск отрицательности результатов усилий по достижению целей.

Так понятие «риска» из внутреннего свойства цели, из атрибута, из характеристики самой цели вышло за ее пределы и стало предметом исследования, к которому Счетная палата не должна иметь никакого отношения.

Но А. Кудрин стал полномасштабно использовать это слово — риск — как характеристику непрозорливости правительственного аппарата то здесь, то там. Понятие риска стало тесно увязываться с национальными целями и национальными проектами, вошло в информационную панель мониторинга достижений национальных целей как самый обобщающий и критически значимый показатель.

Исследование рисков превратилось в занятный и многозатратный интеллектуальный процесс со своей методологической основой в виде стратегического аудита, но не как обсуждения «целесообразности» целей и целесообразности задач, а как специальный комплекс научно-исследовательских методов. В законе термин стратегического аудита есть, но не расшифровывается. Записано так: стратегический аудит применяется в целях оценки реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития Российской Федерации, предусмотренных документами стратегического планирования Российской Федерации. Иначе говоря — в целях перепроверки всех характеристик целей. Что дальше? Дальше могут последовать разработки уровней и степеней реализуемости, показателей легкости-сложности, категорий и форм рисков и пр. Выделены большие деньги на экспертно-аналитическое и консультационное сопровождение разработки методологии и стратегического аудита; на разработку методологии оценки официального макроэкономического прогноза и анализа бюджетного правила в Российской Федерации на основе анализа минимум трех зарубежных стран; на экспертно-аналитическое и консультационное сопровождение участия Счетной палаты Российской Федерации в формировании национальной системы оценки государственных программ и проектов (на примере Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии, отдельных стран Европейского союза и др.). Не трудно предположить, кого мыслит А. Кудрин главным субъектом национальной системы оценки государственных программ и проектов. Как закручено-то: национальная система оценки государственных программ и проектов!

Еще одно новшество А. Кудрина, заставляющее интерпретировать его как, мягко говоря, излишнее и популистское, — это желание повысить в народе степень популярности новой Счетной палаты. Основание для такого вывода — 9,2 миллиона рублей, выделяемых федеральным казенным учреждением «Центр экспертно-аналитических информационных технологий Счетной палаты Российской Федерации» на закупку услуг по комплексному исследованию общественного мнения в отношении степени открытости палаты и эффективности ее коммуникации с различными группами населения.

Kremlin.ru Максим Орешкин и Алексей Кудрин

Д. Медведев уже был вынужден выразить свое отношение к постминистерскому и новопредседательскому поведению А. Кудрина. Неожиданно на недавнем форуме стратегов в Санкт-Петербурге министр экономического развития М. Орешкин тоже подключился к конфликту. Он прямо заявил А. Кудрину о том, что модель работы Счетной палаты сама по себе стала обузой на пути достижения национальных целей развития. Она вынуждает заниматься не практическим делом, а увеличившейся и бесконечной писаниной большого количества справок по требованию Счетной палаты. И привел пример советского разведчика К. Филби, который рассказывал, что поручал британским агентам писать справки и отчеты, чтобы советские агенты могли свободно работать. «Когда мой сотрудник начинал активно вести работу — вербовать агентуру, выявлять резидентов, я заваливал его никому не нужной бумажной рутиной, и его активность очень быстро сводилась на нет. Я горжусь тем, что лично разработал и ввел несколько новых форм отчетов», — пересказал М. Орешкин.

Продолжим.