Дудь и Долгополов – новые лица армии сислибов?
«И вот этот поросёночек рос-рос, рос-рос, и выросла такая большая…» «Такая большая… Э, э! Что выросло?» «Что выросло, то выросло!» — этот диалог из фильма-оперетты «Мистер Икс» за 1958 год полностью характеризует ситуацию с новым поколением подросшей в нулевые интеллигенции.
Её фронтменами становятся такие персонажи, как Дудь и Долгополов — кто не знает, это такой молодой пошляк, претендующий на звание комика эстрады и тонким голоском читающий пересыпанные матом хамоватые тексты под визгливый хохот таких же юных дегенератов в зале.
Долгополов считает ещё вполне нормальным читать со сцены матерные тексты. Да, не Райкин, не Жванецкий, не Карцев и не Ильченко, не Хазанов и не Петросян, но вполне созревшее дитя того поколения смехачей, умудрявшихся постепенно опускать планку юмора всё ниже и ниже.
И сейчас они уже не страдают проблемой текстов, а просто включают в монологи уличный мат, и вы оказываетесь не на концерте, а в загаженном подъезде. Видимо, так теперь выражается претензия на оригинальность, близость к народу и свобода творчества.
Дудь записал и выложил в RT Radio Telegram интервью с Долгополовым, где комик попытался стать выразителем жизненного кредо нового поколения «пепси». Того самого, из анекдота: «Под каким знаком вы родились?», «Я родился под знаком «Уступи дорогу». Что же поведал слушателям Долгополов?
«В чём твои претензии к режиму и Путину?» — спрашивает Дудь этого комика на полном серьёзе. И тот на полном серьёзе отвечает:
Вы оценили весь настоящий комизм ситуации? Перед нами новый диссидент, чуть ли не с детсадовского горшка возмущённый «закостенелым режимом», который не даёт реализовывать плохие или хорошие инициативы и заставляет жить подростка не так, как он хочет, а так, как ему говорят.
«Родной, если тебе мало свободы — возьми лопату и копай от обеда и до заката», — так сказал бы любой старшина в армии такому новобранцу, и вся дурь через пару часов такой работы под палящим солнцем или в 20-градусный мороз вылетела бы из головы этого комика со скоростью гиперзвукового реактивного комплекса «Авангард».
И ему это не нравится, он говорит о тюрьмах, помня, видимо, как его однажды выпороли и поставили в угол (если вообще пороли и ставили). И потому он стал борцом с сатрапией, читает мат со сцены, глумится над всякими ценностями и полон неясных томлений и бурных стремлений. И вообще, режим абсолютно закостенелый — воспитательниц в саду не меняли, учителей в школе тоже, директор был один и тот же, а теперь и президент постоянный. Как говорит Рината Литвинова: «Боже, как страшно жить!»
В этой мизансцене два комика. И это не шутка. И чем они стараются быть серьёзнее, тем смешнее выглядят. Причём они оба этого совершенно не понимают и стараются изо всех сил выглядеть взрослыми и солидными. Как дети, надевшие взрослые одежды и играющие во взрослых.
Да, их вырастили именно такими — а что ещё могло вырасти в удушливой атмосфере конца девяностых и начала нулевых? В эпоху переписывания истории, драпировки Мавзолея на день Победы и торжества тупых ток-шоу и плебейской попсы. Если их изо дня в день превращали в дегенератов, то кем они ещё могли стать?
Они косноязычны, пишут с ошибками, не могут говорить без мата, не читали практически ничего из мировой классики, но уверены, что им все должны и они имеют право порулить целой страной прямо сейчас. Пока жизнь не прошла окончательно. Без оценки — хорошо это будет или плохо.
На самом деле нынешнее новое поколение таких вот инфантилов — это классическое продолжение традиций русской интеллигенции — что либеральной, что народнической. Дилетантов, моралистов и демагогов, считающих себя центром мироздания и непризнанными гениями, которым власть не дала… Что она им не дала, они сами затрудняются сказать, но в том, что не дала — уверены твёрдо. И потому считающие радикальность символом порядочности.
В стране десятки тысяч, сотни тысяч молодых людей, которые имеют идеалы, которые работают, учатся, добиваются своего, создают семьи, делают открытия и при этом счастливы. И на это огромное количество патриотов всегда найдётся пара шелудивых персон, которые всем недовольны и почему-то думают, что могут распространять свой голос на всю страну и говорить от лица всех.
Пройдут годы, и об этих очередных дарованиях, подававших до сорока лет надежды, а после сорока перешедших бурчать на кухни, забудут, и на их место придут новые экземпляры. Им дадут слово, поднимут на щит и какое-то расстояние пронесут по улице — чтобы потом тихо и незаметно выбросить прочь. Ведь они не первые и не последние в этой интеллигентской традиции.
Беда лишь в том, что каждое последующее поколение нашей интеллигенции глупее предыдущего. Ещё более непрофессиональное и ещё более амбициозное, причём, чем меньше опыта и умений, тем больше амбиций. В России постоянно воспроизводится один и тот же социальный типаж: интеллигент — лицо без профессии, но с невероятным самомнением, взыскующее всяческой правды и потому находящееся в вечном конфликте с любой современной ему действительностью.
Такой сорт социальных неврастеников никак не зависит от величины дохода и успеха карьеры. Они трусливы и продажны. Боятся они не власти, не народа и не его святынь, а крупного иностранного капитала, так как чувствуют себя у него на службе. Вся их либертарианская мораль сполна выражена в судьбе Буковского: он ненавидел СССР потому, что тот не давал свободы его извращённым сексуальным педофильским фантазиям, а в Британии они расцвели пышным цветом, что, однако, и немудрено — когда такие люди, как принц Эндрю, в стране Британской есть.
Надо сказать, что практически все интеллигенты — люди, страдающие теми или иными расстройствами психики на сексуальной почве. Это чистой воды фрейдизм: невроз на почве нереализованного, вытесненного и подавленного сексуального переживания, сублимированного в социально-протестную активность. Им не хватает не свободы творчества, а публичных домов, гей-парадов и легализации наркотиков. Но так как сказать об этом прямо они не могут, то начинаются разговоры про закостенелость, подавление и всё такое прочее.
Именно за это боролись Сахаров и Солженицын, Новодворская и Буковский, Немцов и Алексеева, борются Касьянов и Каспаров, Быков и Ефремов, Навальный и Соловей, Хакамада и Шендерович. Именно этого хотят от жизни Дудь и Долгополов. Отсюда — мат и провоцирование нарушений табу. Отсюда — глум над религией и хохмачество над именами — над тем, над чем даже в тюрьме не смеются.
Дудь и Долгополов — это, действительно, новые лица либеральной России. Только вот сам либерализм — стар, как человечество. Первым либералом был подавший Еве яблоко змей. А пострадавший от этого Адам был первым интеллигентом. Это был первый диссидент: его выгнали из рая, и он вкусил чёрного хлеба изгнанья, который ел, не оставляя корок, как говорил Бродский.
В общем, тёмная это тема — связь либерализма, интеллигенции и дьявола. Что бы они там ни манифестировали, думают они всегда об одном и том же. И уже только в силу этого стоит держаться от этих извращенцев подальше. Куда заводит их воспалённая чувственность, человечество уже много раз испытало на себе.