Шведский сайт Nordic Monitor, новостной ресурс Стокгольмской сети Скандинавских исследований и мониторинга (Nordic Research and Monitoring Network), на котором освещаются проблемы религиозного, идеологического и этнического экстремизма и радикальных групп, опубликовал материал с претензией на сенсацию.

(сс) enesnişancı

Он подписан Абдуллой Бозкуртом, который «являлся шефом столичного (в Анкаре) офиса турецкого ежедневного издания Today’s Zaman, ныне закрытого властями». Как утверждается, ему удалось заполучить копию подготовленного 2-м тактическим командованием военно-воздушных сил Турции в рамках плана ALTAY документа, в котором расписан сценарий авиационного удара по Армении под кодовым названием OĞUZTÜR. Правда, из него, как утверждает автор, исчезли некоторые страницы, описывающие детали этой операции. Пропажа была обнаружена 4 мая 2016 года на военной базе Акынджи в Анкаре при проверке документов, а сама запись, адресованная Главному штабу, датирована 23 мая 2016 года. Nordic Monitor не сообщает, как пропали эти страницы из «секретных планов».

U.S. Department of Defense Самолёт ВВС Турции

Сразу отметим, что речь идет о событиях, происходивших в промежутке между началом апреля 2016 года, когда в Нагорном Карабахе вспыхнула «четырехдневная война», и июлем того года, когда в Турции в середине июля была предпринята попытка военного переворота. Сейчас турецкие власти утверждают, что путч подняли структуры так называемого «параллельного государства», признавая, правда, что в этой истории еще много неисследованных сюжетов. Если излагать события в строгой хронологической последовательности, то вырисовывается следующая интригующая картина: впервые возможность смены власти в Турции была открыто обозначена в статье 22 февраля 2016 года в The Wall Street Journal. И это сообщение было быстро подхвачено многими турецкими СМИ.

В генеральном штабе вооруженных сил Турции подобные предположения опровергали. Тем не менее турецкое издание Hurriyet в серии статей утверждало, что в высшем военном руководстве страны активизировались сторонники «глубинного государства», и переворот может состояться весной 2016 года. С середины марта почти в ежедневном режиме ведущие американские, израильские, английские масс-медиа постоянно пророчили вероятность резкого внутриполитического обострения ситуации в Турции. Но вместо этого в первых числах апреля началась карабахская война, которая во многих отношениях выглядит загадочной. Могли ли в этот момент путчисты пойти на провокацию и нанести авиационный удар по Армении, чтобы резко осложнить российско-турецкие отношения, сорвать существующий диалог между президентами Турции и России?

Исключать такого нельзя. И в этой части приведенный Бозкуртом документ выглядит правдоподобным, потому что никто не знает, как бы дальше развивались события, если карабахская война стала бы приобретать затяжной характер. Есть основания предполагать, что Москва изначально контролировала ситуацию. Хотя не скоро мы узнаем о том, что говорил глава генерального штаба России своим армянскому и азербайджанскому коллегам в Москве, после чего была достигнута договоренность о перемирии. Соответствующее предупреждение получила и Турция, после чего на военную базу Акынджи была направлена специальная комиссия, которая обнаружила 4 мая 2016 года пропажу нескольких страниц из плана OĞUZTÜR. Кто-то заметал следы. Мы это к тому, что оказавшиеся в распоряжении Бозкурта документы в целом вписываются в контекст реальных и предполагаемых событий в регионе в период апрель-май 2016 года. Есть версия, согласно которой именно после карабахской войны Эрдоган поверил в то, что против него существует заговор и стал готовиться к его срыву, выставляя различные заслоны.

Ex13 Военно-воздушная база Акынджи

Однако вопросы остаются. Каким образом Бозкурту удалось заполучить секретный документ, и кто в Турции способствовал этому? Почему именно сейчас определенные силы решили придать гласности информацию, которую пытаются вписать не только в трек армяно-азербайджанского противостояния, но и армяно-турецких отношений? Какой сигнал и кому при этом посылается? Ведь информация Nordic Monitor не ставит цель познавательного характера и ориентирована на тех, кто может обладать потенцией и заинтересован в определенном развитии событий в Турции и в Азербайджане. Может быть, за всем этим стоит Анкара, которая таким образом своеобразно пытается устранить исторические и политические проблемы, как с Ереваном, так и с Москвой, переводя все стрелки на путчистов?

Кто ответит на такие вопросы? Пока же есть действия, будем ждать результатов.