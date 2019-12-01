



Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почему-то именно сейчас решил отреагировать на слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО», произнесенные тем три недели назад в интервью британскому журналу The Economist. «Господин Макрон, я говорю это в Турции и я скажу это в НАТО, — заявил Эрдоган. — Проверьте сперва собственные мозги, потому что такое могут сказать только те, у кого мозг умер».

Напомним, что французский президент, рассуждая о «смерти мозга НАТО», привел в пример действия двух союзников Парижа по альянсу — США и Турции. Американцы, заявив об уходе из Сирии, не поставив в известность своих европейских союзников, Анкара — решив начать военную операцию на севере Сирии. По словам Макрона, это были «несогласованные агрессивные действия со стороны еще одного члена НАТО — Турции — в зоне интересов Франции», то есть в той же Сирии. По большому счету, это были прямые обвинения, адресованные Вашингтону и Анкаре, которые, по мнению Франции, вступили в «сепаратные договоренности». Дело в том, что, как выясняется, Макрон владел соответствующей информацией и в течение нескольких часов вел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и Эрдоганом с целью остановить наступление турок, предупреждая о возможной угрозе восстановления влияния группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Дональд Трамп и Эмануэль Макрон

Однако Анкара восприняла позицию Парижа в ином ключе. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «Макрон собирался создать в Сирии террористическое курдское государство, но из-за нашей операции «Источник мира» его постигло разочарование». В свою очередь, курдские издания не отрицают, что США и Франция в Сирии «работали над тем, чтобы примирить между собой два конкурирующих курдских лагеря, надеясь создать единое политически административное курдское образование». При этом они указывают, что «турецкая интервенция, сопряженная с возвращением на север сирийского правительства, приведет к эскалации внутрикурдского конфликта в потенциальную прямую конфронтацию». Если исходить из логики действий Анкары, то Трамп несколько отступил от прежних позиций на курдском направлении, что привело к тому, что под «турецким огнем» оказался Макрон.

При этом смещение позиции произошло накануне юбилейного саммита НАТО, который должен состояться в Лондоне 3−4 декабря. И не только это. Все указывает на то, что появились проблемы в американо-французских отношениях именно по отношению к некоторым политическим взглядам сирийских курдов, возможно, речь идет о Демократических силах Сирии (СДС). Ранее Париж заявлял, что будет пытаться защитить СДС после ухода американцев, обозначая свои исторические интересы в Сирии, оттесняя оттуда Турцию. Известный французский конспиролог Тьерри Мейсан указывает на то, что еще в 2011 году французский министр иностранных дел Ален Жюппе и его турецкий коллега Ахмет Давутоглу подписали секретный договор, который включал несколько взаимных обязательств, одним из которых является «урегулирование курдского вопроса» без «нарушения территориальной целостности Турции». Речь шла о создании Курдистана на территории Сирии.

(сс) kurdishstruggle Курдские бойцы в СДС

Так что дыма без огня не бывает. В этой связи турецкое издание Aydınlık пишет, что «Макрона волнует не НАТО, а больше Турция», возможность появления между Вашингтоном и Анкарой, а не Турцией и Европой, скоординированной политики в Сирии, и он «призывает защитить НАТО от использования в своих интересах США и Турцией». При этом Париж указывает, что Анкара, член альянса, закупила С-400 у России, и хотя американцы громко протестовали, они реально мало что сделали для того, чтобы помешать этой сделке. Эрдогана, в свою очередь, стало серьезно раздражать намерение Макрона вести игру на Ближнем Востоке через Турцию. До недавнего времени он предпочитал не атаковать публично президента Франции. На сей раз у президента Турции то ли не выдержали нервы, то ли он сознательно пошел на обострение в преддверии саммита НАТО в Лондоне, создавая новую интригу, чтобы на примере Парижа показать, как европейские страны игнорируют потребности Анкары, пренебрегают своими обязанностями в НАТО.

При этом Эрдоган будет пытаться убедить всех том, что «от безопасности турецкого государства зависит безопасность Европы, а заявления французского лидера — пример поверхностного понимания проблемы, попытка ослабить влияние США на другие страны альянса». И скандал вырвался на поверхность. МИД Франции вызвал посла Турции после слов Эрдогана в адрес Макрона, выразил протест, так как «это оскорбление». Но как бы то ни было, французам пришлось вывести из северо-восточной Сирии свой спецназ, равно как и британцам. Они не смогли продолжать там работать без поддержки США.