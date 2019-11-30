В ответ на обеспокоенность по поводу сбора данных американских граждан китайскими компаниями несколько сенаторов предложили запретить использование некоторых китайских технологий. Хорошо, что обратили внимание на столь важный вопрос, однако ответные действия в стиле «око за око» в условиях сложной глобальной экономики могут быть связаны с определёнными рисками, пишут Кристен Хайман и Кэтрин Валдрон в статье для издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

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Недавно в Сенате прошли слушания о влиянии Китая на технологические компании. Поводом послужило популярное приложение для обмена видео Tik Tok, принадлежащее китайской фирме Byte Dance, деятельность которой в настоящее время изучают в комитете по иностранным инвестициям США. Сенаторы Чак Шумер и Том Коттон выразили озабоченность по поводу китайских компаний, отметив, что условия обслуживания и политика конфиденциальности Tik Tok предполагает сбор данных, включая «пользовательский контент, IP-адреса, данные о местоположении, идентификаторы устройств, файлы cookie, метаданные и другую конфиденциальную личную информацию».

Сервис Tik Tok

Дело в том, что потенциально враждебные иностранные субъекты, такие как Китай, приняли строгие законы о физическом хранении всех полученных данных на собственной территории. Несмотря на то, что приложение Tik Tok хранит все данные в США, многие опасаются, что владелец приложения может предоставить доступ к этим данным китайскому правительству, если получит соответствующее распоряжение из Пекина. Действительно, Китай собирает огромное количество данных со всего мира, включая США. Подобная практика может создать проблемы для национальной безопасности. Как сказал бывший главный советник ФБР по правовым вопросам Джеймс Бейкер в своём недавнем интервью: «Собранные данные могут быть полезны для улучшения китайских технологий машинного обучения, чтобы помочь Китаю лучше понять, предсказать и манипулировать поведением американцев».

Угроза более чем реальна, однако полный запрет, который предложил сенатор Джош Хоули, — это не лучшее решение. Предложенный им законопроект установил бы чрезмерные ограничения в отношении иностранных компаний, работающих с данными, включая запрет на передачу американских пользовательских данных или ключей шифрования иностранным государствам и запрет на хранение данных за рубежом. Стоит помнить о том, что полностью запретить передачу данных не получится. Столь обременительные ограничения неизбежно будут связаны с издержками для американских компаний и потребителей.

Потенциальные издержки могут оказаться очень серьёзными. Американские компании, столкнувшись с проблемами на китайском рынке, могут потерять прибыль, что нанесёт ущерб нашему экономическому росту. Американские компании также могут столкнуться с дополнительными расходами, которые неизбежно лягут на плечи потребителей. Эксперты в области национальной безопасности будут утверждать, что эти издержки необходимы для поддержания национальной безопасности, однако существуют более эффективные способы снижения рисков в сфере безопасности с меньшими затратами.

Yuri Samoilov Интернет-шифрование

Прежде чем Конгресс примет решение о том, какая именно политика в сфере безопасности наиболее оправдана, законодатели должны определить масштаб существующей проблемы. Для этого необходимо определить, какие именно данные относятся к конфиденциальной информации. Без ответа на этот вопрос мы не сможем определить, насколько уместным является запрет, о котором говорит Хоули, либо правительственное эмбарго, наподобие того, которое США ввели в отношении компании Huawei.

После того, как заинтересованные стороны определят, что следует считать конфиденциальными данными, необходимо рассмотреть возможные технические и политические меры, необходимые для защиты этих данных при передаче через границу. В некоторых случаях возможно, что решение может оказаться довольно простым. Например, можно было бы зашифровать данные, после чего они стали бы бесполезны для третьих лиц, не имеющих ключа шифрования. В законопроекте Хоули упоминается об этом, и это положение заслуживает рассмотрения.

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В целом, американское правительство должно снизить барьеры, чтобы американские компании могли выйти на рынок и конкурировать со своими зарубежными коллегами. Но даже если бы приложение Tik Tok принадлежало американской компании, она почти наверняка бы стремилась получить доступ к растущему китайскому технологическому рынку. В какой-то момент нашим лидерам придётся столкнуться с китайскими законами о локализации данных и выработать политику, которая учитывала бы, а не игнорировала реалии, с которыми сталкиваются американские компании, ведущие бизнес с КНР.

Китайские школьники за компьютерами

Прежде чем принимать решительные меры, включая запрет деятельности любой потенциально враждебной иностранной компании, нужно проявить осмотрительность. Не следует разводить панику вокруг китайских компаний ради самой этой паники, поскольку в противном случае мы можем принести больше вреда, нежели пользы.