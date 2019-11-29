



Иван Шилов ИА REGNUM Бакку

Из Баку поступают важные сообщения. На экстренном заседании политического совета правящей партии «Ени Азербайджан» принято решение о роспуске Милли Меджлиса (парламента). Согласно информации, на заседании Милли Меджлиса будет принято соответствующее обращение к президенту страны Ильхаму Алиеву с предложением провести внеочередные выборы.

Нынешний состав азербайджанского парламента был избран 1 ноября 2015 года. В нем работают 118 депутатов, 70 из которых являются членами «Ени Азербайджан». Два депутата представляют Партию гражданской солидарности, один — Партию Родины, 53 — беспартийные. Интрига в том, что срок полномочий нынешнего парламента истекает уже через год, в ноябре 2020 года. Так почему в Баку решили не ждать? Отметим, что еще в начале июля, когда была намечена внеочередная сессия Милли Меджлиса, в местных СМИ появились первые сообщения о вероятности проведения внеочередных парламентских выборов осенью текущего года. B этой связи пресс-служба парламента выступила с сообщением, утверждая, что ничего особенного в продлении срока летней сессии парламента нет и не стоит в этом искать сенсации. Депутат от правящей партии Bахид Ахмедов говорил, что «парламент сам себя не распускает», что «очередные парламентские выборы в Азербайджане должны состояться в ноябре 2020 года».

Национальное собрание Азербайджана. Милли меджлис

Оказывается, распускает. Что сразу выводит на вопросы. Нет сомнений в том, что процессом руководит Алиев. Ранее он уже использовал такой прием, когда перенес президентские выборы с октября 2018 года на апрель того же года. Истинные причины решения до сих пор остаются загадочными, потому что озвученные публично аргументы, согласно которым перенос голосования был принят с целью «избежать совпадения выборов с другими крупными мероприятиями, запланированными на вторую половину 2018 года», не выглядят убедительно. Есть несколько экзотическая версия, согласно которой Алиев избежал «революционных потрясений», на которые напоролся после выборов в апреле 2018 года в Армении Серж Саргсян. Действительно, и в Баку тогда события развивались стремительно, к чему не было готово даже ближайшее окружение Алиева. Некоторые бакинские эксперты, правда, из оппозиционного лагеря, утверждали, что в окружении президента «идет война кланов, тогда как оппозиция не представляет реальной угрозы его власти».

С этим они связывали назначение в феврале 2017 года Мехрибан Алиевой первым вице-президентом и недавнее смещение главы администрации президента Рамиза Мехтиева, который долгие годы имел большое влияние на принимаемые в государстве решения. Мы упоминаем об этих фактах только потому, что они в той или иной форме стали всплывать и сейчас. Странно звучат объяснения представителей правящей партии, которые роспуск парламента объясняют тем, что тот «неадекватно относится к проводимой главой государства политике и отстает от проводимых в стране реформ». Азербайджан — президентская республика, и не было замечено, чтобы Милли Меджлис, во всяком случае на официальном уровне, выступал против реформаторского курса Алиева, его кадровых назначений. Парламент мог бы спокойно просуществовать до окончания своего исторического срока, и решение о его роспуске, безусловно, является политической акцией. Поэтому складывается впечатление, что партия «Ени Азербайджан» сама себя высекла. Но какими конкретными причинами это обусловлено?

Обвинения в «отставании от проводимых в стране реформ» касаются прежде всего имеющей большинство в парламенте фракции правящей партии. И вот она в режиме чуть ли не чрезвычайной ситуации требует роспуска Милли Меджлиса. Это наводит на мысль, что во фракции произошел раскол, и в дальнейшем парламент мог бы принимать решения, не устраивающие Алиева. Кого же в Баку в таком случае стали относить к разряду «правящих оппозиционеров»? Членов «старой гвардии», которых подают в информационном поле как «чиновников-олигархов», которых необходимо заменить молодыми кадрами, «способными принимать качественные законы, надлежащим образом представлять страну на международной арене». Как выразился один из бакинских экспертов, «парламент, конечно, и сейчас подручный, но в нем все же есть люди отдельных олигархических групп, которые теоретически могут повести себя непредсказуемо в форс-мажорных обстоятельствах для власти».

Cabmin.gov.az Заседание Кабмина под председательством Президента Ильхама Алиева

В Баку говорят о предстоящих политических реформах. Агентство «Туран» под этим имеет в виду стремление власти провести в новый парламент представителей «умеренной конструктивной оппозиции», что, видимо, будет связано с проведением избирательной реформы. Допустим, что в будущем Милли Меджлисе окажутся молодые кадры из партии «Ени Азербайджан» и «конструктивной оппозиции», которые превратят представительный орган в арену политических ристалищ. Что это даст, если иметь в виду существующий конституционный статус парламента? И каким образом это будет сделано, если — сошлемся на первого президента Азербайджана Аяза Муталибова — «законодательная власть будет подтягиваться до уровня президентской власти»? Другое дело, когда Баку решится на дрейф в сторону парламентско-президентской республики, когда Милли Меджлис вместе с президентом разделит бремя политической ответственности за судьбу страны.

Формально в роспуске парламента нет признаков политического кризиса. Но как представители правящей партии, так и оппозиционные силы осознают историческую ответственность момента. В структурах исполнительной вертикали Азербайджана происходят серьезные перемены, сегодня этот процесс захватил и представительную власть. Есть прогноз, согласно которому после внеочередных парламентских выборов могут быть назначены внеочередные президентские выборы, когда на пост главы государства будет баллотироваться Мехрибан Алиева. Однако это всего лишь предположение. События в Баку набирают ход.