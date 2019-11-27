Как утверждают специалисты в области психологии, существует пять ключевых психологических стадий принятия неизбежного. Поведение Украины в вопросе сохранения российского газового транзита со всей наглядностью подтверждает справедливость их слов.

Украина

Первую — категорическое отрицание — Киев прошел примерно в начале текущего года, заявляя, что Москва от его услуг не откажется никогда просто физически. Нет, потому что такого не может случиться никогда.

На Украине

Позднее, примерно с начала лета, Украина перешла во вторую стадию — гнева. Практически все официальные и неофициальные лица, брызжа слюной, рассказывали, как жестоко и неотвратимо они сейчас накажут Москву, и как дорого России придется заплатить, «если она только посмеет». И даже просто заплатить вообще в любом случае.

Теперь настала очередь третьей стадии — торга. Нет, Киев складывающуюся фатальную перспективу все еще до конца не принимает. Но о неотвратимости неизбежности уже начинает догадываться. В результате на очередном раунде межправительственных переговоров «Нафтогаз» изменил позицию.

Теперь Украина уже согласна допустить заключение краткосрочного, всего на год, а не на 10 лет, как раньше, соглашение, но только при соблюдении ключевого (!) условия. Транзитный газ в Европу пойдет за деньги (правда, в источнике не упоминается — какие, прежние или по новым, в 1,5−4 раза повышенным ставкам), но лишь в том случае, если при этом Киев получит возможность брать у России нужный себе газ задаром.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за газ

Нет, не так чтобы совсем бесплатно. «Газпром» должен согласиться на поставки газа для нужд Украины в счет погашения своего перед ней некоего «своего долга» в 2,6 млрд долларов, согласно решению Стокгольмского арбитража.

Очень похоже на то, что намек «про необходимость обретения вменяемости» в Киеве только услышали, но смысла его еще не поняли. Однако психология уже работает. За шесть месяцев украинские власти дошли до третьей фазы. Будет интересным посмотреть, успеют ли они добраться до финала за оставшееся до 31 декабря 2019 года время.