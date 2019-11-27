Нечасто можно увидеть, как то или иное откровенное заявление приводит в такой трепет власти Европейского союза, пишет сотрудник организации «Внешнеполитические приоритеты» Дэниэл Депетрис в статье для издания The National Interest.

НАТО

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В начале этого месяца, 7 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон дал эксклюзивное интервью изданию The Economist, в котором французский президент описал НАТО так, как будто это зомби, которое медленно и бездумно бродит по миру, не обращая внимания на своё окружение. Заявление Макрона о смерти мозга НАТО взъерошило перья повсюду и заставило внешнеполитические учреждения по обе стороны Атлантики дрожать от страха. Канцлер Германии Ангела Меркель осудила высказывания Макрона, назвав их «неуместными». Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также осудил комментарии французского президента, отметив, что они являются «опасными» для альянса. Кроме того, генеральный директор Международного института стратегических исследований Кори Шаке считает, что настроения, высказанные Макроном, свидетельствуют о том, что европейцы всё чаще ставят под сомнение приверженность Вашингтона священной 5 статье Устава НАТО о взаимной обороне.

Эммануэль Макрон

На этом фоне возникает один простой вопрос: действительно ли НАТО — это сильная и устойчивая организация, если всего один негативный комментарий, озвученный одним из лидеров, смог потрясти альянс до основания? В следующем месяце альянс соберётся в Лондоне, чтобы отпраздновать своё 70-летие. Вместо того, чтобы произносить традиционные речи, свойственные для подобных собраний, присутствующим министрам стоило бы использовать это время для начала обсуждения необходимых реформ.

Во-первых, альянсу нужно положение об ответственности. Сегодня в альянсе никто не несёт ответственность. Все 29 действующих членов НАТО получили полный карт-бланш, они могут действовать, независимо от того, насколько их решения соответствуют принципам Устава НАТО или как они влияют на остальную часть организации. Произошло одностороннее вторжение в другую страну или член альянса оказал поддержку своим доверенным лицам, которые причастны к совершению военных преступлений в отношении мирного населения? Не волнуйтесь: всё, чего вам следует опасаться — нелестных комментариев со стороны НАТО и, возможно, каких-то символических санкций. Что делать, если вы оказались лидером одной из тех стран, которые совсем не торопятся выполнять свои обязательства по обороне? Ничего страшного, потому что всегда есть вероятность того, что дядя Сэм не лишит вас своих тёплых объятий. Вы можете быть худшим и самым бесполезным членом НАТО, но несмотря на это, оставаться членом клуба: как только вы вступили в альянс, вы становитесь его пожизненным членом. Мы достигли точки, когда необходимо принять меры, предусматривающие наказание за плохое поведение, чтобы, что очень важно, удержать других членов альянса от подобного поведения.

Во-вторых, необходимо закрыть двери альянса для новых членов. Североатлантический альянс стал слишком большим. Институциональные основы альянса колеблются под тяжестью мелких, незначительных членов, которые бедны с экономической точки зрения и слабы в военном отношении, и, откровенно говоря, не заслуживают пожизненной гарантии безопасности. Черногория, вступившая в НАТО в 2017 году, — это политически неспокойная страна, численность вооружённых сил которой составляет всего 2 тыс. человек, а размер ВВП — одну десятую от ВВП Аляски. Численность населения Северной Македонии, чьё вступление в НАТО поддержал Сенат США, составляет всего одну четвёртую часть от численности населения Нью-Йорка, а на вооруженные силы страна тратит чуть более 1% ВВП. Если и существуют какие-то серьёзные аргументы в пользу вступления этих двух стран в НАТО, то их очень трудно найти. Желание досадить президенту России Владимиру Путину не является достаточным объяснением.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Альянсу не нужен дополнительный балласт. Расширение НАТО только увеличивает количество потребителей безопасности в реестре и увеличивает вероятность того, что американским и европейским войскам однажды придётся рискнуть своей жизнью ради стран, которые не имеют никакого геополитического значения. Министры НАТО должны дать понять, что двери НАТО закрыты. В гостинице больше нет мест.

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В-третьих, НАТО нужно разрядить напряжённость в отношениях с Россией. Несмотря на то, что у России нет мощи, многогранности и ресурсов, которыми обладал Советский союз, у Москвы есть достаточно рычагов влияния (включая тысячи единиц ядерного оружия и место постоянного члена в Совбезе ООН), чтобы выступить в качестве игрока. НАТО и Россия — это ближайшие соседи, и последнее, чего хочет любой сосед, — это крики и вопли по обе стороны белого заборчика. Совет Россия-НАТО необходимо воскресить, сегодня он превратился в бездействующий орган. Для изменения политических отношений потребуется немало времени, и их не удастся изменить, пока в Кремль не придёт новое поколение лидеров. При этом военные каналы должны оставаться открытыми, чтобы смягчить последствия неожиданностей, которые приводят к недоразумениям и усиливают взаимную враждебность, что дополнительно усложняет управление политикой.