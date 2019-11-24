Связанное с газетой японских деловых кругов «Нихон кэйдзай симбун» издание Nikkei Asian Review опубликовало статью, автор которой, доцент японского Университета Темпл Джеймс Браун признает, что недавно посетившая оспариваемые официальным Токио российские острова Кунашир и Итуруп группа японских чиновников и туристов въехала на территорию Российской Федерации без виз.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Сам факт проведения этой туристической поездки является большим достижением. Японские туристы впервые побывали на захваченных русскими островах. Более того, поскольку российских виз от туристов никто не требовал, поездка прошла так, будто эта туристическая группа просто посетила один из районов префектуры Хоккайдо», — не без удовлетворения и злорадства констатирует издание. Другими словами, с согласия российских властей японцы приехали на эти русские острова как хозяева.

И это именно так, ибо японское правительство уже давно не только административно включило все южные Курильские острова в состав Хоккайдо, но и имеет в своем составе целого министра по «делам Окинавы и северных территорий», то есть по делам российских Курильских островов. Не говоря уже о том, что на официальных картах Страны восходящего солнца, невзирая на периодическое проявление недовольства МИД РФ, российские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и островная группа Плоские (по-японски — Хабомаи) неизменно закрашиваются в цвет Японии, что по нескольку раз на дню отражается, например, в телевизионных сообщениях о прогнозах погоды.

Asienspiegel.ch Карта Курильских островов

Есть все основания утверждать, что речь идет о серьезной уступке Москвы под нажимом Токио, который упорно отказывается направлять своих граждан на Курилы с оформлением российских виз, дабы тем самым демонстрировать непризнание этих территорий российскими. Автор статьи оценил эту победу японского правительства, отмечая: «Этот творческий подход может принести немалые результаты. При прежних правительствах Япония ограничивала свою деятельность на островах, опасаясь признавать российскую юрисдикцию. С точки зрения принципов это вполне понятно, но в результате острова оказались изолированными от соседнего Хоккайдо, который в самой ближней точке находится всего в четырех километрах от них. Отказавшись от такого подхода, Абэ намеревается осуществлять совместные экономические проекты, содействуя притоку на эти спорные территории японцев, которые будут посещать острова и вносить вклад в их развитие».

При этом автор, видимо, как и японское правительство, рассчитывает, что подобные ущемляющие суверенитет России на южных Курилах и фактически, желают этого принимающие в Москве подобные решения или нет, поощряющие реваншистские устремления Токио безвизовые поездки станут нормой. «Приезд японских туристов на острова, которые принадлежат России, но на которые претендует Япония, стал важным событием в давнем территориальном споре двух стран. Но чтобы эта пробная поездка не стала единственной, эту деятельность надо расширять, организуя регулярные туристические поездки», — призывает японское издание.

А ведь в Японии не скрывают, что постоянное присутствие японцев на «северных территориях» должно в первую очередь способствовать изменению настроений жителей Курил в пользу перехода островов к Японии. Читаем: «Есть надежда на то, что совместные проекты изменят отношение к Японии 18 тысяч россиян, проживающих на южных Курилах. Когда контакты жителей островов с японцами начнут расширяться, и они будут получать доходы от туризма, эти люди станут небольшой, но важной группой, выступающей за присутствие Японии на южных Курилах».

Victor Morozov Северо-Курильск

Представители японского правительства прямо заявляют, что рассматривают «сотрудничество» Японии на «северных территориях» лишь как этап на пути к их «возвращению». Напомним, что писали авторы изданной на русском языке пропагандистской книжки «Вехи на пути к заключению мирного договора между Японией и Россией»:

«Северные острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп уже рассматриваются как своего рода «специальная зона». Это имеет такой смысл: прежде всего, суверенитет России в отношении названной выше зоны ни Японией, ни всем международным сообществом (?! — А.К.) не признается. Япония возражает против фактической оккупации Россией северных островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, считая, что для нее нет законного основания, требует вернуть эти острова Японии. Признавая, что вопрос о суверенитете над этими островами необходимо разрешить в результате мирных переговоров с Японией, Россия согласна на их проведение.

Кроме того, правительство России признает посещение японцами северных островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп без оформления российских виз и без предъявления японских паспортов. Вдобавок ее правительство дает согласие также на то, чтобы японские рыболовные суда занимались промысловой деятельностью в зоне вокруг названных выше островов (в территориальных водах РФ?! — А.К.). Более того, правительство России активно предлагает, чтобы Япония и Россия на этих островах (в форме, которая не наносит ущерба переговорам об их принадлежности Японии) занялись даже совместной хозяйственной деятельностью.

На фоне такой позиции правительства России существует понимание и мнение, что эти северные острова не представляют собой на 100% территорию России и являются «специальной зоной», в отношении которой ведется спор о суверенитете с Японией…»

Rakoon Паспортный контроль России

И хотя это было написано в ельцинские времена, именно так и не иначе воспринимают и ныне националистические проправительственные силы Японии уступки российского правительства. Служат ли подобные уступки отстаиванию суверенитета России на территориях, законно возвращенных нашей стране по итогам Второй мировой войны? По нашему убеждению, не только не служат, а, наоборот, поощряют Токио на ужесточение своих незаконных требований.