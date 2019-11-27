Reuters в преддверии саммита НАТО, который должен пройти в Лондоне 3−4 декабря, дало утечку, прокатившуюся практически по всем польским средствам массовой информации. Как сообщило агентство со ссылкой на четверых высокопоставленных источников из альянса, «Турция отказывается поддержать план НАТО по защите Польши и Прибалтики от «российской угрозы», пока НАТО не окажет Анкаре большей политической поддержки в ее борьбе с курдскими ополченцами Отрядов народной самообороны (YPG) на севере Сирии».

Командующие Европейской инициативой региональной территориальной обороны НАТО. Варшава. 21.11.2019

Конечно, утечка, даже подкрепленная ссылками на «высокопоставленных источников», пусть и нескольких — это все равно еще не факт. Однако, судя по всему, информация Reuters имеет высокую достоверность. И это ставит вопрос: почему Турция решила, как заявил один из дипломатических источников агентства, взять именно «восточных европейцев в заложники»? В конце концов, на саммитах НАТО обсуждается много различных проблем. Но, получается, что Анкара, перебирая их, увидела в первую очередь в Варшаве и во вторую — в прибалтийских республиках «слабое звено», потянув за которое, она сможет добиться нужного результата. На наш взгляд, оснований так считать у турецких аналитиков достаточно. Напомним, что план по защите Польши и Прибалтики от «действий Москвы» был составлен в связи с воссоединением Крыма и России в 2014 году. Но с тех времен прошло уже более пяти лет. Для подтверждения актуальности оборонительной стратегии необходимо иметь свидетельства «агрессивности» Москвы на польско-прибалтийском направлении. А они есть? Нет. Иначе бы некоторые эксперты не пытались искусственно подогреть градус накануне саммита НАТО в Лондоне.

Как это делал недавно, например, американский Jamestown Foundation с его докладом «Как защитить Прибалтику». Специалист фонда Ричард Хукер описывал тогда сценарий, по которому Россия из неизвестных (автор их не указывал) соображений нападала на Литву, Латвию и Эстонию. В отражении «российской агрессии» важную роль должна была играть Польша и ее вооруженные силы. Ей вменялась защита Сувалкского перешейка и нападение на Калининградскую область. «Польские тяжелые силы, расположенные поблизости, вместе с американскими войсками, размещенными на базах в Польше, являются очевидными решениями для такой миссии», — говорилось в докладе. Но другие аналитики предсказывали Варшаве иное. Известный американский геополитик и историк Роберт Каган в интервью немецкому журналу Der Spiegel прогнозировал будущее, в котором США уходят из Европы. Это, по его мнению, привело бы к тому, что соседи Германии освободятся от НАТО и, возможно, от Европейского союза. Американский геополитик счел в этой ситуации «забавными» поляков, которые считают, что после роспуска НАТО о безопасности Польши будет заботиться Вашингтон. «Они думают, что могут рассчитывать на президента США Дональда Трампа», — иронизировал Коган.

НАТО и Калининградская область

Тревожные для Варшавы ветры задули и в Европе. Эти тенденции обозначил в интервью британскому журналу The Economist президент Франции Эммануэль Макрон, увидевший «смерть мозга НАТО». Президент призвал задуматься над тем, что значит сегодня для альянса пятая статья устава, по которой безопасность одного члена НАТО — это безопасность всех. «Парадокс состоит в том, что и решение Америки, и агрессия Турции привели к одному и тому же результату: в жертву оказались принесены наши партнеры, боровшиеся против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии — Сирийские демократические силы, — говорил Макрон. — Это ключевой вопрос. Со стратегической и политической точки зрения, произошедшее является большой проблемой для НАТО. И тут две задачи становятся тем более существенны на военном и стратегическом уровне. Во-первых, европейская оборона: Европа должна стать независимой в сфере военной стратегии и военного потенциала. А во-вторых, мы должны возобновить стратегический диалог с Россией, в котором мы не можем позволить себе наивности и который займет время».

ВС Польши

Возобновление стратегического диалога с Москвой в таком случае дезавуировало бы аргументацию разработчиков плана НАТО по защите Польши и Прибалтики от «российской угрозы». И дело не только в Анкаре и Париже. Как отмечает польский портал Obserwator Polityczny, «если правдой является то, чего турки требуют от Запада в связи с Сирией в обмен на поддержку оборонительных планов НАТО на Балтике, мы имеем дело с совершенно новой ситуацией. Потому что в результате у Германии может появиться дополнительное оправдание, показывающее, что направленность альянса против России не имеет смысла. Это чрезвычайно сложный аспект процесса, который создает надрегиональную загадку». В свою очередь, польский правительственный телеканал TVP констатирует: «Вето Турции стало бы опасным прецедентом для Польши». При этом карты у Анкары сейчас лучше, чем у Варшавы: Турция воюет по-настоящему и переживает серьезные угрозы. Если это не повод применить пятую статью, то что тогда? И если Анкаре откажут в ее просьбе, то и Польша не может быть уверенной в НАТО, сколько бы планов ни принял альянс.