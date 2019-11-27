В Татарии новый год пройдёт под знаком выборов главы республики, но в отличие от других регионов, где предвыборные гонки 2020 года уже на низком старте, здесь сомнений в том, кто же займёт это кресло, нет. О преемнике Рустама Минниханова, который сам сейчас находится с рабочим визитом в Узбекистане, если и говорят, то еле слышным шёпотом. Из нововведений разве что ожидается изменение наименования должности на главу республики, чтобы закрыть набивший оскомину спор. ИА REGNUM проанализировало, с какими же активами семья Миннихановых, в которой все три брата занимают посты чиновников разного уровня, подошла к этому дню. Активы оказались широки, а бизнес-связи некоторых членов семьи и вовсе ведут за пределы России.

Иван Шилов ИА REGNUM Рустам Минниханов

О Рустаме Минниханове

Предшественник Рустама Минниханова — Минтимер Шаймиев пробыл в должности главы региона четыре срока, став после этого госсоветником республики и одним из самых богатых пенсионеров России (в 2010 году выплаты составляли 352 тыс. рублей). Семью Шаймиевых журнал Forbes в 2019 году включил в тройку самых богатых в России. Её общий капитал составляет 2,8 млрд долларов США. В бизнесе не только дети первого главы Татарии, но уже и его внуки.

Maksim Bogodvid Действующий глава Татарии Рустам Минниханов (слева) и первый глава республики Минтимер Шаймиев (справа) в копии Казанской шапки на торжественных мероприятиях «Изге Болгар жыены»

Рустам Минниханов был представлен как конкурент Шаймиеву и многолетнему бессменному спикеру Госсовета Фариду Мухаметшину в декабре 2009 года. Спустя пару месяцев Шаймиев снялся с гонки за высший пост в регионе, и уже в конце марта 2010 года Минниханова наделили полномочиями. Второй срок для него стартовал в сентябре 2015 года в результате выборов, где он набрал 94,4% голосов избирателей, обойдя с многократным отрывом коммуниста Хафиза Миргалимова (тот набрал менее 3%). Явка на выборах составила 84,07%.

Главе Татарии в марте 2020 года исполняется 63 года, но о преемнике никто не говорит. Сомнений, что он пойдёт на третий срок, у экспертов нет. Родным для Минниханова районом является Сабинский, где живёт его мать и которым уже почти 20 лет руководит брат — Раис Минниханов. По образованию глава республики — «инженер-механик». Также он окончил Заочный институт советской торговли по специальности «товароведение и организация торговли продовольственными товарами» и имеет квалификацию «товаровед высшей квалификации». В разные годы он был главным энергетиком Сабинского леспромхоза, занимал руководящие должности в администрациях районов, с 1996 года стал министром финансов республики, а с 1998 года — премьер-министром РТ. В 2003 году Минниханов получил степень доктора экономических наук. Из увлечений — автоспорт. Женат на Гульсине Миннихановой — известной в Татарии и за её пределами бизнес-леди.

По итогам 2018 года годовой доход Рустама Минниханова составил чуть более 8,549 млн рублей, что в 18 раз меньше, чем у его супруги, заработавшей более 154,9 млн рублей. Семья относительно итогов предыдущего года нарастила доход на 18,2 млн рублей. Состав имущества у самого главы Татарии не изменился — он по-прежнему декларирует только то, чем пользуется, а в графе «собственность» снова пусто. Гульсина Минниханова владеет квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах площадью 222,2 кв. м, которая досталась ей в наследство, двумя парковочными местами там же, участками в России, гостевым и жилым домами, квартирой в РФ.

Цитата из видео БИЗНЕС Online Рустам и Гульсина Миннихановы

В 2016 году журнал Forbes назвал Минниханову самой богатой супругой российского госслужащего. Она заработала 2,351 млрд рублей. Позднее отмечалось, что такой существенный доход был получен от продажи доли в одной из компаний. С чем же осталась в итоге Гульсина Минниханова?

Об активах супруги главы Татарии

По данным ЕГРЮЛ, Гульсина Минниханова владеет долями как минимум в шести действующих компаниях, зарегистрированных в Татарии с 2004 по 2015 год. Все они так или иначе связаны с индустрией красоты и фитнесом. Ещё две компании, где у Миннихановой были доли, на сегодня ликвидированы. Это частное образовательное учреждение «Учебный центр «Лучано», созданное в Казани в апреле 2012 года и ликвидированное в марте 2016 года. Второе ликвидированное юрлицо — ООО «Парус», которое занималось арендой и управлением недвижимостью. Вторым совладельцем этой компании, проработавшей с 2014 по сентябрь 2018 года, было ООО «Лучано де Алойа». «Парус» прекратил существование вследствие «реорганизации в форме преобразования».

Директором «Паруса» была Надежда Мирова — владелица ООО «Филини», созданного 28 октября 2019 года для оказания услуг в области бухгалтерского учёта, по проведению финансового аудита и налоговому консультированию. Также она была совладельцем АНО «Спортивно-технический клуб «Тимерхан», который был ликвидирован в 2010 году. Среди совладельцев-физлиц также отметился Иван Егоров — гендиректор крупнейшего холдинга республики АО «Холдинговая компания «Ак Барс», под крылом которого сегодня работают свыше 50 компаний. Егоров также соучредитель общественной организации кряшен, руководитель регионального отделения федерации автоспорта, которым так увлекается Рустам Минниханов.

Надежда Мирова также является директором ООО «Алойа», работающего в сфере недвижимости с ноября 2014 года. Владеет компанией бизнес-партнёр Миннихановой по другим фирмам — Венера Гафарова. К слову, фамилия Гафаровы в Татарии также весьма известна. Вот, к примеру, заместителем премьер-министра и главой аппарата кабинета министров работает Шамиль Гафаров (он также входит в совет директоров компании «Ак Барс», как и помощник главы региона Альберт Нафигин).

Unknown Шамиль Гафаров

Возвращаясь к бизнесу Гульсины Миннихановой, отметим, что вышеуказанная компания «Лучано де Алойа» также принадлежит Миннихановой, но называется уже ООО «Лусиано». Компания создана в апреле 2004 года для розничной торговли в неспециализированных магазинах. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Гульсина Минниханова не только единственный её владелец, но и гендиректор.

С упомянутой ранее Венерой Гафаровой сообща они владеют ООО «Лучано Спа». Компания создана в апреле 2015 года, доля Миннихановой — 99%. Общество работает в сфере бухучёта. Гендиректор — Гульнара Крупина. Последняя входит в некоммерческое партнёрство «Маркетинговое общество РТ», где соучредителями Минобразования РФ, Марат Гафаров и другие известные лица. Также Крупина — владелец «Сервис Центра» (ресторанный бизнес) и директор гостиничного ООО «Сервис плюс», принадлежащего Венере Гафаровой.

У Гульсины Миннихановой, помимо перечисленного, в собственности ООО «Мир спа», созданное в мае 2011 года для специальной врачебной практики. Гендиректор компании — Альбина Мисбахова.

Для управления фитнес-центрами в мае 2011 года было создано ООО «Мир фитнеса», которым на 100% владеет Минниханова. Руководит компанией с июля 2018 года Юлия Чередниченко (экс-руководитель ликвидированного учебного центра «Лучано»).

Также полностью Миннихановой принадлежит и ООО «Посольство красоты» (парикмахерские и салоны красоты, создано в мае 2011 года).

Салон красоты

Для деятельности холдинговых компаний в ноябре 2007 года было создано ООО «Лучано», в котором владельцем 51% доли с августа 2008 года числится Гульсина Минниханова, а 49% доли владеет кипрская компания «Сантерна Холдингс Лимитед». В этом ООО Минниханова также гендиректор. Кипрская же компания в ЕГРЮЛ числится ещё и единственным владельцем московского торгового ООО «Новагро». Директор последнего — Самвел Ваградян (учредитель союзов управляющих посёлков «Лесные просторы», «Калинка» и Товарищества собственников недвижимости «Калина Красная»).

Сама же компания «Лучано» является владельцем ещё трёх компаний. Первая — ООО «Управляющая компания «Лучано», созданная в июне 2011 года для бухучёта и финансового аудита. Её уставный капитал — 515 млн рублей. Директор с апреля 2018 года — Умида Исанкулова. Она же директор и второй «дочки» «Лучано» — ООО «Юлдаш и К». Компания учреждена для гостиничного бизнеса в декабре 2011 года. Её уставный капитал — 100 млн рублей.

Третья «дочка» — ООО «Гранд-О», созданное в сентябре 2009 года для деятельности автостоянок. Уставный капитал компании — 240 млн рублей, директор с апреля 2018 года — Рифкат Шафиков.

Но Гульсина Минниханова не единственная, кто в большой семье главы региона имеет собственный разветвлённый бизнес.

О братьях Миннихановых

Два брата Рустама Минниханова также чиновники. Раис Минниханов с ноября 1999 года, то есть 20 лет, — глава администрации Сабинского района. До этого он занимал различные посты в лесной отрасли, в том числе с 1990 по 1999 год был директором Сабинского лесхоза. По образованию старший брат главы республики — инженер лесного хозяйства. Его супруга, как отмечается на официальном сайте администрации района, работает специалистом по ЖКХ и налогам Мешинского сельского исполкома.

Цитата из видео ООО НПФ Пакер Раис Минниханов

Раис Минниханов входит в состав учредителей общественной организации «Хоккейно-спортивный клуб «Тимерхан» Сабинского района РТ», которая была создана в 2003 году. Соучредителями клуба были директор центра занятости района Данис Габтерахманов и директор ныне ликвидированного районного МФЦ Ильнур Кутдусов.

Минниханов также совмещает должность председателя Совета Сабинского района, а последний в свою очередь учредил в 2009 году ОАО «Сабинский лесхоз», которым руководит Василь Гиззатуллин (руководитель-лесничий ГУП «Сабинское лесничество»). Помимо этого, у Гиззатуллина есть и собственные коммерческие фирмы — ООО «Сабинский лесхоз» (две фирмы с таким названием созданы в 2007 и в 2015 годах), ООО «Сабинский полидрев», ООО «Сабинский леспромхоз», ООО «Лесхоз», ООО «Шемордан».

Интересный факт: именно фирмы главного лесничего периодически получают многомиллионные контракты, оплачиваемые из средств республиканского бюджета. К примеру, с «Сабинским лесхозом» в 2018 году минсельхозпрод РТ подписал контракт на 19,4 млн рублей на выборочную санитарную рубку полезащитных лесных насаждений. В сентябре 2019 года с фирмой Гиззатуллина также подписали контракт на создание противоэрозионных защитных лесных насаждений с террасированием стоимостью более 36,499 млн рублей. И эти контракты не единственные.

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Возвращаясь к семье Миннихановых, отметим, что и второй брат главы Татарии — Рифкат работает в бюджетном учреждении. До назначения на пост директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» он много лет был главой Управления ГИБДД МВД по республике (с 1992 года). Свой пост в ГБУ он занимает с 23 ноября 2016 года.

Цитата из видео БИЗНЕС Online Рифкат Минниханов

С 5 июля 2019 года Рифкат Минниханов является председателем свежесозданной Ассоциации «Международная ассоциация интеллектуальных транспортных систем», учредителем которой выступило ГБУ «Безопасность дорожного движения» и ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности» (учредитель НП «Федерация автошкол РТ»). Последнее ГБУ учреждено кабинетом министров РТ.

Помимо этого, ГБУ «Безопасность дорожного движения» является совладельцем ООО «Бонитор» (создано в марте 2007 года для «деятельности по техническому контролю, испытаниям и анализу»). Второй совладелец — региональная общественная организация «Татарстанское республиканское объединение ветеранов безопасности дорожного движения». Ею руководит Иван Гафуров (соучредитель дачного некоммерческого партнёрства «Зимняя горка — 2»). У ветеранской организации также есть «дочка» — АНО «Безопасность дорожного движения» (основной вид деятельности — стоянки для транспортных средств).

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О младших Миннихановых

Как и дети многих российских чиновников, младшее поколение большой семьи Миннихановых занимается бизнесом.

У главы Сабинского района двое сыновей — Азат Раисович (1985 года рождения) и Нияз Раисович (1991 года рождения). И оба имеют доли в коммерческих компаниях, большая часть из которых базируется именно в районе, где руководитель — их отец.

По данным ЕГРЮЛ, на Азата Раисовича Минниханова, чьи данные совпадают с данными сына главы Сабинского района, оформлено четыре компании в Богатых Сабах и одна в Казани. Ещё шесть компаний на сегодня ликвидированы, включая ООО «Лесхоз» и ООО «Центр микрозаймов». Действующие компании созданы в период с 2012 по 2015 год, они работают в сфере техобслуживания и ремонта автотранспортных средств (ООО «Арба»), торговли автотранспортными средствами (ООО «Ферромоторс», в числе совладельцев также Рашид и Ринат Имамутдиновы), аренды и управления недвижимостью (ООО «Риаз», с августа 2019 года находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юллиц, второй совладелец — Ринат Гаптельхаков, который владеет компаниями в Пензенской и Ленинградской областях). В той же сфере, что «Риаз», и с тем же составом владельцем работает и компания из Богатых Саб — ООО «Реал», с которой, вероятно, и запланировано слияние.

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Помимо этого, Азат Минниханов владеет ООО «Юридической лицо» из Сабинского района, работающим в сфере недвижимости с 2013 года.

В свою очередь Нияз Минниханов — собственник долей в пяти фирмах в Богатых Сабах, Елабужском районе и Казани. Они созданы в 2011—2015 годах и работают в следующих сферах: сфера перевозок — ООО «Региональные транспортные системы» (создано в декабре 2014 года, Минниханов владеет 100% доли), у которого 99,99% доли в «дочке» — ООО «ТЭСК» (создано в 2016 году, производство электроустановочных изделий), покупка и продажа собственного недвижимого имущества — ООО «Рояллэнд» (создано в 2013 году), оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных — ООО «Первое сельскохозяйственное управление» (создано в Богатых Сабах в 2011 году), выращивание грибов и трюфелей — ООО «Айджиэс агро». Последнее создано в 2015 году в ОЭЗ «Алабуга» совместно с Ильдаром Гарифуллиным,Азатом Шайдуллиным и Артуром Исхаковым (казанские СМИ связывали его имя с именем бывшего гендиректора «Башнефти» Ильдара Исхакова).

Ещё одна компания, где Нияз Минниханов владеет долей в 50%, это ООО «Акт Таш-ТФБ», созданное в июле 2014 года для управления собственной недвижимостью. Интерес представляют два других совладельца — Ренат Валетов и Роберт Мусин. Последний — бывший председателя правления обанкроченного «Татфондбанка», фигурант уголовного дела по ущербу банку на более чем 50 млрд рублей, что слушается в суде Казани.

У главы ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова, по открытым данным, также двое сыновей. В ЕГРЮЛ фигурируют Расуль Рифкатович и Рамиль Рифкатович Миннихановы, чьи данные совпадают с данными племянников Рустама Минниханова.

Рамиль Минниханов владеет долями в восьми действующих компаниях и был совладельцем ещё в девяти, которые на сегодня ликвидированы. Действующие созданы с 2006 по 2019 год. В текущем году, а именно в середине сентября, в активе Рамиля (40% доли) появилось ООО «Кондитерская фабрика «Дарлетто». Её уставный капитал — 1 млн рублей, совладельцы — Денис Васьков (41% доли) и Марат Зиятдинов.

В «сладкой» сфере у Рамиля не единственная компания. С этим же составом участников с 2006 года он владеет ООО «Кондитерская фабрика «ВИМ» и ООО «Тестори» (создано в 2015 году). Ещё один интересный актив Рамиля — ООО «Татфарм», которых с идентичными названием и в одной сфере (производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) два. Фирмы созданы в мае и июле 2016 года. Отличаются они вторыми соучредителям — в одной долей в 54% владеет Артём Хакимов (президент ассоциации производителей бефунгина, владелец нескольких компаний в медсфере), а в другой — Людмила Анисимова.

В июле 2019 года газета «Коммерсантъ» сообщила, что фирма Минниханова «Татфарм» в 2021 году на территории ТОСЭР в Зеленодольске запустит производство лекарственных препаратов, получив как резидент территории опережающего развития соответствующие льготы.

Также у Рамиля Минниханова в активе ООО «Апартотель» (деятельность в области архитектуры, создано в 2017 году), ООО «Альянс Инвест» — создано в 2015 году для деятельности в области архитектуры, связанной с созданием архитектурного объекта, среди совладельцев — Дамир Исмагилов (директор и владелец научно-производственного предприятия «Фармаком»). У последней компании Минниханова есть «дочернее» ООО «Альфа», работающее с 2013 года в сфере управления недвижимостью (второй совладелец — Владимир Селиванов).

Цитата из кф «Великий Гэтсби» реж Баз Лурман. 2013. Австралия, США Успех

Рамиль совместно с братом Расулем владеет компанией «Татавант». Она создана в апреле 2010 года и работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий, имеет «дочернее» ООО «Информационные и сетевые технологии-Казань» (создано в 2010 году). Второй совладелец данного ООО — московское АО Научно-производственная фирма «Информационные и сетевые технологии», которое было создано её директором Владимиром Вишневским.

Расуль Минниханов, помимо этого, имеет доли ещё в 16 компаниях Татарии, созданных с 2000 по 2019 год. Последним было учреждено в апреле текущего года ООО «Глобал систем менеджмент групп» (консультирование в вопросах коммерческой деятельности). Совладельцы — Ильдар,Руслан Сабитовы и ООО «НПО Нефтегазовые технологии». Свежесозданная фирма уже успела обзавестись долями в трёх компаниях — ООО «Ойл экопром» (сбор неопасных отходов, создано в июне 2019 года), ООО «Эко система» в той же сфере, но создано в мае (совладелец — Александр Чузов, владеющий в Смоленске ООО «БТ Строй») и ООО «Система мониторинга инженерных систем» (основной владелец с долей 90,9% Фаиль Кабиров).

Остальные компании, где доли имеет Расуль Минниханов, работают в сферах оптовой торговли твёрдым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, сфере строительства, ресторанном бизнесе, области права и бухгалтерского учёта, производстве электромонтажных работ, гостиничном бизнесе, предоставления услуг дополнительного образования, разработке компьютерного программного обеспечения, рекламе, торговли вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием.

Таким образом, бизнес-спрут семьи Миннихановых раскинулся на многие сферы экономики Татарии, а партнёрские связи выходят далеко за пределы республики.