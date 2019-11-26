В поисках оправданий введения тех или иных ограничений для россиян в пример всегда ставится передовой опыт зарубежных стран, забывая при этом делать отсылку на уровень доходов и жизни большинства населения страны. Оттого бедных в России становится все больше, средний класс стремительно исчезает, всё больше растет неравенство. Бедные — беднеют, богатые — богатеют. Уже не обязательно приводить доказательства сему факту — они налицо: их можно обнаружить практически в любом мониторинге того или иного сектора экономики. Причина многосторонняя, но в большей степени обусловлена налоговой (фискальной) политикой Минфина.

Владимир Маковский. Посещение бедных. 1874

Мы не рассматриваем сейчас налоговую нагрузку в целом на экономику вместе с тем квазиналоговым давлением, которое продвигают отдельные олигархические интересанты, типа маркировки продукции от Алишера Усманова, предусмотренной в большей степени для самого ходового товара, продаваемого внутри страны, что ляжет грузом на целые отрасли экономики и, соответственно, на кошелек россиян. А лишь остановимся на налоговой нагрузке на доходы россиян, которую почему-то Минфин предпочитает считать одной из самых невысоких в мире. Как бы не так!

Да, НДФЛ в России по сравнению с другими странами выглядит скромно — 13%. Но разве это единственный налог, изымаемый из доходов граждан?

Как сообщал в октябре Росстат, реальные располагаемые доходы россиян — это те, что остаются у граждан после всех вычетов обязательных платежей и с учетом инфляции, как мы понимаем, инфляции официальной — не той, что мы видим своими глазами на «рынке», за III квартал 2019 года выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили примерно 35,085 тыс. рублей.

Пусть так — среднестатистический россиянин сегодня получает на руки 35 тыс. рублей в месяц. А сколько же при этом получила госказна, которую Минфин не торопится тратить особенно на социальные вопросы?

К 13% прибавим 30 процентов социальных отчислений — 22% в Пенсионный фонд, 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% — в Фонд социального страхования. Итого набегает 43%.

Да, как предпочитает рассуждать председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, социальные налоги перечисляет работодатель. Но как работодатель смог бы сформировать эти самые соцвыплаты без рабочей силы? Не будь работника, кто создал бы работодателю добавленную стоимость? Согласитесь, нет рабочих мест — не будет и отчислений. Так что это те выплаты, которые формирует именно сотрудник предприятия.

Соответственно, если среднестатистический россиянин располагает реальными доходами размером в 35 тыс. рублей, то отчисления составили 15 050 рублей, а его зарплата по отчетности предприятия составляет 50 050 рублей. Собственно, именно эти данные о зарплатах и ложатся в отчетность статистики, вот и получается, что в целом по зарплатам, картинка выглядит не так уж плохо. На самом деле — хуже не бывает!

Дарья Антонова ИА REGNUM «Рыбная неделя»

Имея на руках оставшиеся после всех отчислений доходы именно россияне оплачивают с них тот самый НДС с товаров — на ряд продовольственных действует ставка 10%, как и на детские товары, на остальные виды продукции — 20%. Еще раз подчеркну, НДС уже мы платим с чистых доходов — с 35 тысяч рублей.

По данным Росстата, опубликованным в августе этого года, в среднем один россиянин тратил в прошлом году на продукты 6 тысяч рублей, не включая алкоголь. Пусть эти продукты относятся к категории, облагаемой 10% НДС. Тогда получается, что за продукты россиянин заплатил 6 600 рублей. На руках остается 28 400 рублей. Не забываем раз в год платить налог на землю, недвижимость, транспортное средство, в общем, у кого что есть.

Очевидно, с доходами в 35 тысяч вряд ли можно позволить себе иметь собственность, но никто не отменяет при этом само существование — необходимость жить в съемном жилье или даже социальном. В любом случае — никто не отменяет обязательство уплаты коммунальных платежей. Нет автомобиля — но транспортные расходы все равно существуют — это оплата проезда в общественном транспорте.

Так вот, получается, что средняя налоговая нагрузка на россиян составляет от 53% и выше. Мы не учитываем здесь налоги на имущество и тем более личный транспорт, наличие которого повлечет еще большие расходы, в которых также заложены свои налоги (акцизы).

Существуют еще госпошлины при оформлении отдельных видов документов. Но это немного другая история, тем не менее о многом говорящая. Прежде всего о том, что людям, имеющим на руках 35 тысяч чистыми, вряд ли доступны какие-то юридические операции. То есть автоматически такие граждане могут оказаться в случае форс-мажора юридически незащищенными, прямо говоря — бесправными.

Глава ВТБ уже второй раз в этом году озвучивает предложение о необходимости отмены подоходного налога для бедных. Второй раз его инициатива прозвучала рамках проходившего на днях форума «Россия зовет!». В интервью Business FM Андрей Костин предложил охватить льготой категорию людей с доходами до полутора МРОТ — это порядка 18−19 тысяч рублей. По его словам, таких людей в нашей стране десятки миллионов. Льгота позволит вернуть им в кошелек примерно 1,5 тыс. рублей, которые они не увезут за границу, а потратят здесь где-то в магазинах, на покупку еды, каких-то бытовых вещей простых, одежды для детей, что создаст дополнительный внутренний спрос и позволит в том числе увеличить доходы бюджета от роста продаж. И такая мера, как подчеркнул Костин, применяется в большом количестве стран.

Kremlin.ru Андрей Костин

Конечно, у идеи Костина есть масса противников. Думается, в первую очередь в среде тех, кому не хочется утруждать себя бухгалтерскими расчетами и рушить так складно, сложившуюся бюджетную систему, прямо скажем — антинародную!

На заявления о том, что эта льгота может стать стимулом для фиктивного занижения своих зарплат, Андрей Костин, отметил: «Если даже кто-то понизит фиктивно, если он с 20 тысяч понизит до 15−16 тысяч, ну и что, в конце концов? Понимаете, человек, у которого миллионы, не понизит до этого уровня, да? Потом у нас сейчас достаточно эффективная налоговая служба, она достаточно хорошо все считает».

И ведь правда, Антон Силуанов говорил, что налоговое администрирование Минфину удалось поднять на самый высокий уровень. Кота в мешке уже не утаишь!

Однако премьер РФ Дмитрий Медведев назвал эту тему очень чувствительной, над которой требуется тщательно раздумывать, в том числе рассматривать последствия при появлении выпадающих доходов бюджета и определять категории малоимущих — кому можно было бы предоставить данную льготу.

«Это всегда тонкая история, как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными. Скажут: мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили. Это очень чувствительная тема», — подчеркнул Медведев.

Какие еще расчеты требуются правительству? Все и так предельно ясно: с бедными россиянами внутренний рост экономики не обеспечить! Потому как богатые предпочитают тратить свои деньги больше за границей. Но при этом налоговое бремя на их соцобязательства гораздо ниже, чем у всех остальных россиян. Причина, подчеркну, справедливостью не пахнет — к доходам богатых применяется регрессивная шкала к отчислениям по страховым взносам. Больше доход — меньше соцвзносы! В результате чего внебюджетные фонды не дополучат в этом году миллиарды рублей. Вот и нужно отменить регрессивную шкалу на соцотчисления богатых и применить налоговую льготу для бедных.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мигранты ремонтируют фасад здания

Более несправедливым видится еще одна мера — снижение с 30% до 13% подоходного налога для мигрантов. Помнится, эта инициатива звучала в правительстве под предлогом установления именно справедливости, мол, мигранты платят за патент, а потом еще и НДФЛ в 30%. А какое число мигрантов покупает патенты? Разве оно совпадает с количеством мигрантов, пребывающих в стране? Разве мигранты несут ответственность перед бюджетом и создают спрос для роста экономики страны??? Нет! Им не приходится платить налоги за недвижимость, жилье они снимают неофициально, а значит, и налоги от собственников псевдогостиниц, где размещаются мигранты, не поступают в бюджет. Они отправляют деньги домой, тем самым не особо наращивая потребительский спрос внутри России! Вот где нужны тщательные расчеты. Но, увы, к мигрантам большая лояльность, а что касается граждан страны и повышения их доходов, то тут правительству нужны расчеты.

Сам по себе факт наличия серой зоны существования мигрантов и коррупции, о которой говорят в народе (что мигранты делятся своими заработками со своими работодателями), не вызывает столько пересудов и споров, сколько тема по отмене НДФЛ для бедных россиян! Отмена 30% НДФЛ для мигрантов — и есть стимул еще большего развития серой зоны их деятельности. Так, те, кто покупает патенты, хотя бы отчасти восполняют потери бюджета от нелегального сектора, а снижение налога, без борьбы с коррупцией работодателей, предоставляющих работу нелегальным мигрантам, только снизит доходы бюджета!

Министр финансов Антон Силуанов заявлял на днях, что отмена НДФЛ для бедных россиян в первую очередь ударит по регионам, так как сбор данного налога аккумулируется в местных бюджетах. Подчеркнем, решение есть — отмена регрессивной шкалы для богатых. Да, эти дополнительные доходы осядут во внебюджетных фондах, но это позволит бюджету сэкономить при выделении средств на выполнение соцобязательств. К тому же бюджет у нас профицитный — есть возможность поддержать россиян, находящихся на грани исчезновения. Куда хуже само по себе уничтожение людей, которые могли бы формировать добавленную стоимость и платить налоги!