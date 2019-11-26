После того как государственный секретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон больше не считает еврейские поселения на Западном берегу Иордана нарушением международного права, некоторые эксперты усмотрели в этом религиозную составляющую, а не политическую. Хотя и за пределами Израиля, и в нем самом хватало голосов, увидевших в решении Вашингтона желание помочь израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, которому после внеочередных выборов в сентября сего года не удалось сформировать правящую коалицию и которому же сейчас официально предъявлены обвинения в коррупции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В церкви

Сам Помпео пояснил, что такой связи нет. Однако израильская газета The Jerusalem Post подчеркивает, что дело все-таки во внутренней политике, только не израильской, а американской, поскольку Вашингтон «больше волнует Средний Запад, чем Ближний Восток». Издание считает, что президент США Дональд Трамп заботится о сохранении своей базы — «апокалиптически настроенных евангелистов-христиан». Этим будто бы озабочен и евангелист Помпео, который, как ожидается, собирается баллотироваться в Сенат США от штата Канзас в следующем году и, предположительно, «положил глаз на президентство в 2024 году». Основания так думать есть. Комментируя отказ Белого дома считать еврейские поселения на Западном берегу Иордана нарушением международного права, американская телекомпания CBN процитировала известного пастора Престонвудской баптистской церкви Джека Грэма, похвалившего Трампа со словами, что «это демонстрирует всему остальному миру: Америка все еще имеет мужество стоять с Израилем».

U.S. Department of State Майк Помпео в церкви. Иерусалим

Евангелисты-христиане с самого начала избирательной кампании были группой, в массе своей поддерживающей нынешнего президента США. Они составляли на последних выборах главы государства долю в 26% избирателей, и 81% из них голосовали за Трампа. В августе этого года опрос исследовательского центра Pew показал, что президент пользуется поддержкой 77% евангелистов. И он отвечал все эти годы им взаимностью, назначая консервативных юристов в Верховный суд США, ограничивая аборты, переведя американское посольство в Иерусалим. Более того, евангелистов не смутили действия Белого дома по борьбе с нелегальной иммиграцией, строительство пограничной стены с Мексикой и меры по сокращению программ продовольственной помощи внутри Соединенных Штатов, против чего, кстати, протестовали католики. Более того, евангелисты — самая верная Трампу группа, что особенно важно сейчас, когда демократы раскручивают процесс импичмента. А ведь любому человеку хочется иметь рядом с собой верных сторонников, тем более политику.

Как замечает одно из изданий, между президентом и его евангелистами есть консенсус в отношении Израиля: «Американские евангелисты — не совсем сионисты. Но многие из них действительно верят, что существование Израиля есть исполнение библейских пророчеств о конце света. Трамп может не понимать теологических основ их веры, но это не значит, что он не может использовать ее ради своих собственных целей». Однако если политики эксплуатируют религию, то верно и обратное: религия может при определенных условия эксплуатировать политиков. Так, один из основателей Инициативы евангельской веры Трампа (TEFI) Майкл Эванс назвал заявление госсекретаря относительно поселений свидетельством США законности Библии в отношении Израиля. Иначе говоря, подтверждением того, что на протяжении тысячелетий Иудея и Самария (Западный берег) были «библейской землей», обещанной евреям, что опровергает тезис — в частности Европейского союза — об «оккупации» Западного берега Израилем.

Staselnik Христианская церковь. Назарет

«К числу наиболее влиятельных группировок в Соединенных Штатах относятся произраильские евангелисты, которые считают эти районы библейскими землями, а не «поселениями», — пишет Эванс. — Мы считаем, что одна из причин, по которой Америка была благословлена на протяжении многих лет, заключается в том, что мы стояли с Израилем. Это обещание взято из Книги Бытия 12:3: «Я благословлю благословляющих тебя». И поэтому, в первую очередь по библейским соображениям, мы поддерживаем государство Израиль. По гуманитарным соображениям мы поддерживаем еврейский народ. По историческим соображениям мы считаем, что библейская земля принадлежит еврейскому народу. Америка проявляет большой интерес к Ближнему Востоку. Мы считаем, что Израиль является ключом к этому интересу, благодаря нашим общим связям, нашим общим ценностям, нашей общей вере в социальную справедливость и благочестивые принципы, на которых были основаны наши две страны. Израиль — это брандмауэр между радикальным исламом и Западом».

Но если библейские пророчества об Израиле являются настолько важными для «наиболее влиятельных группировок» в США, может ли в таком случае христианство занять важное место в самом Израиле? История отношений евреев и христиан изобилует многими печальными и трагическими событиями. Израиль очень болезненно относился и относится к прозелитизму со стороны христиан. Однако многое начинает меняться. Например, в декабре 2015 года Святой престол изменил молитву, где евреи упоминались ранее как «слепые» и «погруженные во тьму». Новая редакция гласила, что «католики не должны пытаться обратить евреев в свою веру». И эта реформа снимала «прозелитический вопрос» в диалоге Ватикана и Израиля. Возможно, что и Израиль решится сделать шаг навстречу христианам, начав воспринимать их неотъемлемой частью общественной и политической жизни еврейского народа, а не просто еще одной конфессией, увидит в них коалиционного партнера внутри страны и за ее пределами, может быть, даже выступит в роли защитника христианства на всем Ближнем Востоке.