Наталья Поклонская, бывший генеральный прокурор Республики Крым и ныне депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия», давно известна своей необычной позицией по многим вопросам общественной жизни.

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

Скандалы периодически сопровождают её общественную деятельность, но если народ не понял её появления на людях в колонне «Бессмертного полка» с портретом императора Николая II, то её позиция по пенсионной реформе, стоившая ей разрыва отношений с руководством партии, превратили её в гонимую праведницу уровня почти Жанны Д’Арк.

Этот скандал заслонил предыдущий, с навязыванием общественности своих монархических убеждений. В постсоветской России монархическая идея весьма непопулярна, но Поклонская попала в российскую политику из-за поддержки возвращения Крыма, и потому не обучена была учитывать все особенности электоральной мотивации.

Такая непосредственность всё больше стоит ей карьерных перспектив, причём в хорошем смысле этого слова, — когда Поклонская говорит то, что думает, она порой не думает, что говорит.

Вот и теперь Наталья Поклонская оказалась в центре скандала, возникшего по поводу озвучивания мнения сенатора Алексея Пушкова о том, что украинская певица София Ротару, неоднократно замеченная в участии во многочисленных враждебных России политических акциях и спонсировании ВСУ, не достойна участия в гастрольных турах в «стране-агрессоре».

Кратко история скандала такова: София Ротару заявила о желании приехать для выступления в Россию. Намечены весьма «богатые» в гонорарном плане съемки «Песни года» и запись на фестивале «Легенды Ретро FM».

Алексей Пушков не стал стоять в стороне от очередной украинской хитрости и заявил прямо: «Россияне устали от гастролеров, которые приезжают в Россию за деньгами, а дома оскорбляют нашу страну». К таким, как Ротару, Пушков отнёс Лайму Вайкуле и Нино Катамадзе, заявившую следующее: «Я всегда говорю, что Россия — оккупант, а Путин — наш враг! Я никогда не пела на русском. Это был мой последний концерт в России!».

Казалось бы, всё ясно. Таким «певцам ртом» не место в России — «чемодан, вокзал, Киев». Но тут «неожиданно» со своим мнением объявилась Поклонская: «Культура и искусство объединяют людей. И россияне, и украинцы устали от политиков, воспринимающих личное мнение как оскорбление. Одни запрещают участвовать в «Евровидении», другие придумывают «усталость» от всеми любимых артистов».

NASA Johnson София Ротару и Алексей Леонов на концерте, посвященном Дню космонавтики. 12 апреля 2011 года, Государственный Кремлевский дворец

Далее Поклонская совсем в духе «Дождя» и «Эха Москвы» добавляет: «Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе имеют право на любое мнение о российской политике и, в том числе, Крыме, не оскорбляя при этом выбор крымчан. Их творчество от этого не становится менее ценным. Гастроли украинских звёзд эстрады в России и наоборот — это отличный шаг для нормализации отношений».

«Если кто-то не согласен с позицией артиста, — говорит Поклонская, — он может пригласить его на чашку кофе и попробовать переубедить. Лично я в любое время жду Софию Ротару на кофе, чтобы обсудить то, с чем она не согласна».

Это как? Что случилось с Поклонской? Почему она заговорила риторикой «Дождя»? Наслушалась Макаревича? Это тяжкая болезнь рассудка, потерявшего критерии оценки «свой-чужой», или внезапный налёт куриной слепоты? Такой абстрактный пацифизм — это самая утончённая диверсия: обняться со своим врагом на его концерте, когда он всячески себя ассоциирует со своей политической позицией и вовсе не намерен этого скрывать. Откуда это гуманитарное всепрощенчество?

«Не пей — с пьяных глаз ты можешь обнять своего классового врага!» — читатели романа «Золотой телёнок» от всего сердца смеялись над этим казавшимся наивным лозунгом и не подозревали, что в нём намного больше правды, чем кажется. Пьяный воздух свободы сыграл с Поклонской, как с профессором Плейшнером, злую шутку: она тоже потеряла бдительность.

Действительно ли она не понимает, что искусство — мощнейший инструмент политической пропаганды? Что симпатия к творчеству того, кто заявляет о политической позиции — это мост к согласию с этой позицией? Мы ведь в подсознании воспринимаем человека целиком, не отделяя его вокала от его взглядов, и симпатия распространяется на всё, что с ним связано.

Никто не отделяет талант от его морали. Такой «расчленёнкой» наше восприятие не занимается — мы уже однажды полюбили за талант наших юмористов-сатириков. А потом оказалось, что у нас больше нет страны, и идёт гражданская война. Ведь таланты-сатирики научили нас смеяться над страной. Но они смеялись над нами, прекрасно понимая при этом, что они делают, зачем и как.

Симпатия к вокалу, к таланту артиста не нейтральна, она всегда этически и морально окрашена. А политика — это квинтэссенция морали. Творчество — это всегда навязывание своего мира, своих вкусов, своих оценок.

Если бы это было не так, то никто не вкладывал бы средства в пропаганду рока, где «таланты» внедряют культуру сатанизма и потребления наркотиков. Никто не проводил бы конкурсов политической песни, в которых сама Ротару участвовала в бытность её гражданкой СССР.

Никто не создавал бы военных маршей, в конце концов. Не пел «Интернационал» и «Венсеремос», а «Хорст Вессель» был бы просто гармоничным набором звуков, а не маршем нацистов. Артисты не ассоциировались бы с политической системой страны, откуда они приехали.

Duma.gov.ru Андрей Макаревич

Талант всегда политичен. Это отмычка к сердцу, куда вливают эмоциональный мир вокалиста. И когда этот мир говорит о том, что мы для него враги, мы с какого перепугу, согласно Поклонской, должны встать на его сторону, хлопая ему в ладоши и восхищаясь фальшивым голосом, которым он нас проклинает — да, не со сцены (а возможно, и со сцены), а потом, на улице, но разве можно отделить одно от другого?

Нелепа и дуальность Поклонской: можно объявлять Россию врагом, но если при этом не оскорбляют крымчан, то как бы нет проблем. Разве высказывание «Россия — оккупант, Путин враг, я не пою на русском», — это не оскорбление для крымчан? Или они — не Россия? Наталья действительно так проста, или это более тонкая политика?

Вот какое объяснение такому поведению Поклонской появилось на одном из информационных ресурсов. Украинский политолог Алексей Голобуцкий предположил, что Наталья Поклонская готовится Кремлём для должности руководителя Донбасса после того, как этот регион вернётся в состав Украины. И именно этим якобы объясняется её нынешняя публичная позиция.

И действительно, именно Поклонская вдруг заявила, что она плохо относится к тому, что украинских экспертов и всю Украину критикуют и унижают в эфире российских федеральных телеканалов. Она считает недопустимым, что в России принято говорить «на Украине», а не «в Украине»: Поклонская полагает, что это является явным признаком неуважения к соседнему государству.

Надо отметить, что Виктор Черномырдин на банкете по случаю окончания вакансии посла на Украине весьма образно ответил одному молодому украинскому дипломату, почему надо говорить именно «на», а не «в». Думается, Наталья Поклонская может поинтересоваться в дипломатических кругах относительно этой истории и понять, в чём состоит её ошибка.

Осталось ещё крикнуть «Слава Украине!» и потребовать признать украинский суверенитет над Крымом, — и обратный путь «из Павла в Савлы» полностью завершится.

Зачем Поклонская всё это говорит? Мысль Голобуцкого о том, что Поклонскую готовят в руководители украинского Донбасса, отдаёт бредом. Но всё поведение Поклонской в последнее время говорит о том, что с ней происходит какая-то глубокая метаморфоза.

ИА REGNUM Наталья Поклонская с иконой Николая II, во время шествия «Бессмертного полка»

Риторика и самое главное — этика Поклонской становятся всё более проукраинскими. А точнее — сепаратистскими. Завтра она потребует вернуть Абхазию в Грузию с извинениями, извиниться за Крым, начать уважать белорусскую латиницу, выплатить репарацию Прибалтике и вообще признать СССР преступным государством, равноценным нацисткой Германии.

Ведь считать бывшие республики СССР отпавшими частями единой страны, разрушенной предателями, — это неуважение к соседним государствам, «вырвавшимся из угнетённого состояния».

Голобуцкий считает Поклонскую «троянским конём», которого Москва старается втолкнуть с Донбассом в состав Украины. Но такая комбинация неприменима к Поклонской, способной выбросить любой непредсказуемый фортель. Скорее, можно предположить превращение Поклонской в украинского «троянского коня».

И делает это она совершенно искренне, не ведая, что творит. Так же, как в случае с портретом царя на марше памяти участников Великой Отечественной. Похоже, что Наталья Поклонская в своём дрейфе от экстравагантности к неадекватности может закончить невменяемостью.

Печальный конец политика, подававшего большие надежды, но не сумевшего понять, что в центре Империи не понимают местечковых ценностей жителя мятежной окраины. Так проходит земная слава.