Влиятельная американская газета Washington Post интерпретирует сказанные во время встречи министров иностранных дел «G 20» в Нагое слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что «американо-японский военно-политический альянс создает препятствия для заключения мирного договора с Москвой». По словам издания, Лавров заявил, что «реализация Советско-японской декларации 1956 года, в которой были изложены условия мирного договора, будет невозможна при военном присутствии США в Японии».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Здесь требуется уточнение. Министр Лавров напрямую так вопрос не ставил.

Mid.ru Сергей Лавров

Приведем официальное сообщение ТАСС: «По словам Лаврова, американо-японский военно-политический альянс создает препятствия для заключения мирного договора с Москвой. «Военный союз с США, конечно же, является проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям. Напомню, что еще когда декларация 1956 года согласовывалась, тогда уже Советский Союз сказал, что всё можно будет реализовать, выполнить эту декларацию только в полном объеме, только в контексте прекращения военного присутствия США на территории Японии», — сказал он».

Если быть точным, о выводе американских войск с японской территории как условии передачи Японии острова Шикотан и островной группы Плоские (Хабомаи — по-японски) официально было заявлено не в 1956 году, а в Памятной записке правительства СССР от 27 января 1960 года. Тогда Москва в ответ на заключение японским правительством с США направленного против СССР и КНР военного союза действительно обусловила выполнение своего обещания передать после заключения мирного договора указанные острова выводом с японской территории иностранных войск.

European Space Agency Малая Курильская гряда остров Шикотан и острова Плоские (Хабомаи)

Было, в частности, заявлено:

«…Советский Союз не может, разумеется, проходить мимо такого шага, как заключение Японией нового военного договора, подтачивающего устои на Дальнем Востоке, создающего препятствия развитию советско-японских отношений. В связи с тем, что этот договор фактически лишает Японию независимости и иностранные войска, находящиеся в Японии в результате ее капитуляции, продолжат свое пребывание на японской территории, складывается новое положение, при котором невозможно осуществление обещания Советского правительства о передаче Японии островов Хабомаи и Сикотана (Шикотана — А. К.).

Соглашаясь на передачу Японии указанных островов после заключения мирного договора, Советское правительство шло навстречу пожеланиям Японии, учитывало национальные интересы японского государства и миролюбивые намерения, выражавшиеся в то время японским правительством в ходе советско-японских переговоров. Но Советское правительство, учитывая, что новый военный договор, подписанный правительством Японии, направлен против Советского Союза, как и против Китайской Народной Республики, не может содействовать тому, чтобы передачей указанных островов Японии была бы расширена территория, используемая иностранными войсками. Ввиду этого Советское правительство считает необходимым заявить, что только при условии вывода всех иностранных войск с территории Японии и подписания мирного договора между СССР и Японией острова Хабомаи и Сикотан (Шикотан) будут переданы Японии, как это было предусмотрено Совместной декларацией СССР и Японии от 19 октября 1956 года».

СтаниславС Остров Шикотан

В ответ на запрос ИА REGNUM МИД РФ подтвердил сохранение действенности этой памятной записки правительства СССР: «Разумеется, российская сторона исходит из необходимости учета в рамках переговорного процесса всех имеющихся двусторонних документов и дипломатической переписки, включая Памятные записки Правительства СССР от 27 января и 24 февраля 1960 г.»

В связи с этим подтверждением было бы логично официально довести до сведения японской стороны о сохранении действенности Памятной записки правительства СССР от 27 января 1960 года как одного из базовых документов переговоров о заключении мирного договора между Российской Федерацией и Японией.