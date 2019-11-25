Проект Московских центральных диаметров (МЦД) хотя и запущен со сбоями и накладками, однако его значение переоценить сложно. Он предлагает жителям ближнего Подмосковья, не избалованным транспортными возможностями, сопоставимую с метрополитеном услугу. И всё это на месте непопулярных, дорогих и неудобных пригородных электричек.

Mos.ru Павильон МЦД

Но у станций МЦД есть существенное отличие от станций метрополитена — вокруг них редко встретишь жилую застройку, а также развитую инфраструктуру. В основном пригородные остановки окружают дачи, промзоны и другие безлюдные места. Например, в Красногорске возле многих платформ раскинулись лесопарки. Микрорайоны с жильём расположены в отдалении, вдоль шоссе, служивших до последнего времени главным ориентиром строителей. Чтобы станциями МЦД можно было пользоваться, нужно немного — организовать удобную доставку пассажиров, обустроить дороги, переходы, остановки общественного транспорта. То есть принять на местах ряд небольших решений, как правило не требующих крупных затрат, но которые тем не менее способны запустить процесс.

Mos.ru Схема МЦД-2

Для того чтобы жителям было удобнее, организаторы МЦД предусмотрели строительство новых станций, переустройство старых, а также создали переходы между железной дорогой и другими объектами транспорта. Например, на Рижском направлении МЦД-2, со стороны Красногорска, 23 и 24 ноября были открыты станции «Волоколамская» и «Пенягино». Их появление внесло некоторые изменения в продолжительность поездки. Так, электропоезд от станции «Опалиха» до «Тушино» (с пересадкой на метро «Тушинская») ранее следовал 16 минут. С появлением диаметров — 19 минут. Тем не менее новые платформы нужны: «Пенягино» удобна для части жителей микрорайона Павшинская пойма, а «Волоколамская» (на границе Москвы и Красногорска), благодаря сооружению конкорса и перехода, и вовсе совершила миниреволюцию, дав возможность пересадки на одноимённую станцию метро. Ранее ближайшей станцией метро для большинства красногорцев была «Тушинская».

И вот к «Пенягино» через Волоколамское шоссе действительно протянули пешеходный мост. Он самого простого исполнения, без защиты от непогоды, и тянется от скелета заброшенной стройки многоуровнего паркинга. Место внешне не самое приятное и, возможно, небезопасное. И кроме жителей Павшинской поймы к «Пенягино» не сможет попасть никто, поскольку в этом месте нет ни остановки общественного транспорта, ни парковки.

К «Волоколамской» со стороны Красногорска, кроме как по МЦД, вообще не попасть. Нет ни пешеходного перехода через Волоколамское шоссе, ни моста, ни туннеля. Нет и остановки общественного транспорта. Т. е. в шаговой доступности диаметры дают Красногорску новую станцию метро, а власти Подмосковья отказываются построить к ней пешеходный переход и остановку. Что это, глупость или вредительство?

Svetlov Artem Электропоезд ЭГ2Тв-014 прибывает на станцию Каланчёвская

Несколько крупных жилых микрорайонов находятся в трёх километрах от окружённой лесом и дачами станции МЦД «Опалиха». Между высотками и станцией есть прямая и пустынная улица Мира, проложенная через Опалиховский лесопарк. Всё, что нужно было сделать местной власти, запустить по этой улице от её пересечения с Волоколамским шоссе автобус-челнок. Время езды — не более пяти минут. Три микроавтобуса полностью решат проблему. Но отдельных маршрутов по этому участку нет. Есть несколько продолжительных, соединяющих Волоколамку и станцию. И все они на обратном пути едут не по улице Мира, а по дачным закоулкам Опалихи, растягивая поездку на 15 минут. Однако с появлением МЦД усложнился и путь к станции. Теперь автобусы 833к и 120к «для удобства пассажиров» объезжают перед поездкой по улице Мира микрорайон «Изумрудные холмы». И дорога растягивается на те же 15 минут. Для примера, за 20−25 минут даже с небольшими пробками можно доехать на другой маршрутке по Волоколамскому шоссе до станции «Волоколамская» и пересесть (была бы «зебра»!) сразу на метро.

Интересный нюанс — от перекрёстка Волоколамского шоссе и улицы Мира ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 300 метрах, а по пешеходным путям, учитывая различные ограничения, до неё нужно идти около 500−600 метров. И это без учёта расстояния, которое нужно пройти жителям по своему микрорайону. При этом сразу за перекрёстком хаб для автобусов, сделать там остановку не проблема.

Получается, что пользоваться МЦД выгодно только из-за пробки, вызванной строительством развязки МКАД и Волоколамского шоссе. Там строители сузили дорогу до «горлышка». В дни без пробок маршрутки до станции метро «Тушинская» не хуже диаметров.

Mos.ru Cтанция Волоколамская МЦД-2

По тому, какие решения сопровождают в Подмосковье (и, в частности, в Красногорске) запуск МЦД, становится очевидно, новым транспортным возможностям жителей оказывается противодействие. Почему? Это может быть вызвано разрушением устоявшегося экономического уклада, поскольку рынок перевозок — выгодный бизнес. Это может быть и банальный торг. Вместо простых решений, если проблема наболит, предложат бюджетоёмкие. Так уже было в Красногорске, к примеру, с многомиллиардной автомобильной развязкой. А на «зебрах», светофорах и микроавтобусах-челноках бюджет не освоить. Не стоит также отметать и простую человеческую глупость. О квалификации управленческих кадров в регионе пора складывать анекдоты.